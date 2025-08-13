Axi feiert große Erfolge bei den Global Business and Finance Magazine Awards 2025

SYDNEY, Aug. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, ein führender Anbieter globaler Finanzdienstleistungen, wurde bei den Global Business and Finance Magazine Awards* 2025 mit mehreren renommierten Auszeichnungen geehrt, die seine wachsende globale Bedeutung und sein konsequentes Streben nach Exzellenz unterstreichen.

Axi wurde mit folgenden Auszeichnungen geehrt:

Beste Finanzinstitution 2025 – Großbritannien

Beste Finanzinstitution 2025 – Lateinamerika

Beste Finanzinstitution 2025 – Naher Osten

Diese Auszeichnungen zeugen von Axis’ unermüdlichem Engagement für die Förderung der finanziellen Inklusion und die Entwicklung intelligenter, kundenorientierter Lösungen auf den globalen Märkten. Von zentraler Bedeutung für diesen Erfolg war das Wachstum von Axi Select, dem Flaggschiff-Programm des Unternehmens für die Kapitalallokation, das aufstrebenden Traderinnen und Tradern die Tools und Geldmittel zur Verfügung stellt, die sie für eine erfolgreiche Karriere im Trading benötigen. Axi Select hat Tausenden von Traderinnen und Tradern weltweit den Zugang zu institutioneller Unterstützung ermöglicht und so ihr Potenzial verwirklicht.

Das Angebot an Trading-Produkten und -Dienstleistungen von Axi – von fortschrittlichen Analysen über nahtlose Multi-Asset-Plattformen bis hin zu maßgeschneiderten Lösungen für Einzel-, professionelle und institutionelle Kundinnen und Kunden – hat wesentlich zur Entwicklung einer stärkeren und inklusiveren globalen Trading-Community beigetragen. Besonders deutlich zeigt sich dies in Großbritannien, Lateinamerika und dem Nahen Osten, wo Axi sein lokales Angebot und seine Support-Dienstleistungen erheblich ausgebaut hat.

Hannah Hill, Head of Brand and Sponsorship bei Axi, äußerte sich zu dieser Leistung wie folgt:

„Wir bei Axi glauben, dass Exzellenz kein Ziel ist, sondern eine tägliche Verpflichtung gegenüber unseren Kundinnen und Kunden, unseren Mitarbeitenden und den Prinzipien, die für unseren Fortschritt ausschlaggebend sind. Die Anerkennung in so unterschiedlichen Regionen ist ein eindrucksvoller Beweis dafür, dass Vertrauen, Innovationskraft und Integrität weltweit Wirkung entfalten, wenn sie fest in der Unternehmenskultur verankert sind.“

Über Axi

Axi ist ein globales Online-Devisen- und CFD-Handelsunternehmen mit Tausenden von Kundinnen und Kunden in über 100 Ländern der Welt. Axi bietet CFDs für verschiedene Anlageklassen an, darunter Forex, Aktien, Gold, Öl, Kaffee und mehr.

Für weitere Informationen oder zusätzliche Anmerkungen von Axi wenden Sie sich bitte an: mediaenquiries@axi.com.

Das Axi-Programm ist ausschließlich Kundinnen und Kunden von AxiTrader Limited vorbehalten. CFDs bergen ein hohes Verlustrisiko für die Anlegerinnen und Anleger. In unseren Geschäften mit Ihnen treten wir als Vertragspartner für alle Ihre Positionen auf. Dieser Inhalt ist in Ihrer Region möglicherweise nicht verfügbar. Weitere Informationen finden Sie in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen.

*Es gelten die üblichen Trading-Gebühren und Mindestanforderungen für Einzahlungen.

**Erteilt an die Axi-Unternehmensgruppe.