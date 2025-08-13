Axi celebra importantes victorias en los premios Global Business and Finance Magazine 2025

SÍDNEY, Aug. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, una empresa líder en servicios financieros mundiales, ha sido galardonada con varios premios prestigiosos en los premios Global Business and Finance Magazine Awards 2025*, lo que destaca su creciente impacto mundial y su compromiso con la excelencia.

Axi recibió con orgullo:

Mejor institución financiera 2025 – Reino Unido

Mejor institución financiera 2025 – Latinoamérica

Mejor institución financiera 2025 – Oriente Medio

Estos logros son testimonio de la inquebrantable dedicación de Axi con promover la inclusión financiera y crear soluciones inteligentes que priorizan al cliente en los mercados del mundo. Un elemento clave de este éxito ha sido el crecimiento de Axi Select, el programa insignia de asignación de capital de la empresa, que proporciona a los operadores emergentes las herramientas y la financiación necesarias para acelerar sus carreras en el mundo de las negociaciones. Axi Select ha permitido a miles de operadores de todo el mundo acceder a un servicio de soporte de nivel institucional, lo que ha convertido el potencial en rendimiento.

La variedad de productos y servicios de negociación de Axi abarca desde análisis avanzados y plataformas multiactivos integradas hasta soluciones de cuentas personalizadas para clientes minoristas, profesionales e institucionales, y ha contribuido a crear una comunidad de negociación mundial más sólida e inclusiva. Su impacto ha sido especialmente evidente en el Reino Unido, Latinoamérica y Oriente Medio, donde Axi ha ampliado de una forma significativa sus ofertas localizadas y sus servicios de soporte.

Hannah Hill, directora de Marca y Patrocinio de Axi, compartió sus opiniones sobre el logro:

"En Axi, creemos que la excelencia no es un destino, sino un compromiso diario con nuestros clientes, nuestra gente y los principios que impulsan nuestro progreso. Ser reconocidos en regiones tan diversas es un poderoso recordatorio de que la confianza, la innovación y la integridad resuenan a nivel mundial cuando se integran en todo lo que hacemos".

Acerca de Axi

Axi es una empresa global de negociación de divisas y CFD en línea, con miles de clientes en más de 100 países de todo el mundo. Axi ofrece CFD para varias clases de activos como divisas, acciones, oro, petróleo, café y muchos más.

Para obtener más información o comentarios adicionales sobre Axi, comuníquese con: mediaenquiries@axi.com

El programa Axi solo está disponible para los clientes de AxiTrader Limited. Los CFD conllevan un alto riesgo de pérdida de la inversión. En las operaciones que realicemos con usted, actuaremos como contraparte principal de todas sus posiciones. Es posible que este contenido no esté disponible en su región. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de servicio.

*Se aplican las tarifas de negociación estándar y un depósito mínimo.

**Concedidos al grupo de empresas Axi.