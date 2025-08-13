Axi célèbre d’importantes victoires aux Global Business and Finance Magazine Awards 2025

SYDNEY, 13 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, acteur majeur des services financiers à l’échelle mondiale, a été distingué par plusieurs prix prestigieux lors des Global Business and Finance Magazine Awards 2025*, confirmant son influence croissante à l’international et son engagement constant envers l’excellence.

Axi s’est fièrement vu décerner les prix suivants :

Best Financial Institution 2025 – UK (Meilleure institution financière 2025 – Royaume-Uni)

Best Financial Institution 2025 – LATAM (Meilleure institution financière 2025 – Amérique latine)

Best Financial Institution 2025 – Middle East (Meilleure institution financière 2025 – Moyen-Orient)

Ces récompenses témoignent de la détermination d’Axi à promouvoir l’inclusion financière et à développer des solutions intelligentes, centrées sur le client, sur l’ensemble des marchés mondiaux. Au cœur de ce succès se trouve Axi Select, le programme phare d’allocation de capital de l’entreprise, qui fournit aux traders émergents les outils et le financement nécessaires pour accélérer leur carrière. Axi Select a permis à des milliers de traders dans le monde d’accéder à un soutien de niveau institutionnel, transformant leur potentiel en véritable performance.

L’offre de produits et services de trading d’Axi – allant des outils d’analyse avancés et plateformes multi-actifs fluides, aux solutions de comptes personnalisées pour clients particuliers, professionnels et institutionnels – a contribué à bâtir une communauté mondiale de trading plus solide et inclusive. Son impact est particulièrement visible au Royaume-Uni, en Amérique latine et au Moyen-Orient, où Axi a considérablement renforcé ses services et offres adaptés aux spécificités locales.

Hannah Hill, responsable de la marque et des partenariats chez Axi, a fait part de ses réflexions sur ce succès :

« Chez Axi, nous pensons que l’excellence est plus qu’un objectif, c’est un engagement quotidien envers nos clients, nos collaborateurs et les principes qui guident notre progression. Être reconnu dans des régions aussi diverses rappelle que la confiance, l’innovation et l’intégrité résonnent partout dans le monde lorsqu’elles imprègnent chacune de vos actions. »

À propos d’Axi

Axi est une société internationale de trading de devises et de CFD en ligne et compte des milliers de clients répartis dans plus de 100 pays à travers le monde. Axi propose des CFD exposés à plusieurs classes d’actifs, notamment le Forex, les actions, l’or, le pétrole, le café et bien d’autres encore.

Pour tout complément d’information ou pour obtenir des commentaires supplémentaires de la part d’Axi, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : mediaenquiries@axi.com

Le programme Axi est réservé aux clients d’AxiTrader Limited. Les CFD sont des instruments complexes et comportent un risque élevé de perte en capital. Dans le cadre relationnel qui nous lie, nous assumons le rôle de principale contrepartie à toutes vos positions. Ce contenu peut ne pas être disponible dans votre région. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter nos conditions générales.

* Hors frais de trading standard et dépôt minimum.

** Octroyé au groupe d’entreprises Axi.