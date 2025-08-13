アクシ (Axi)、2025年グローバル・ビジネス・アンド・ファイナンス・マガジン・アワード (Global Business and Finance Magazine Awards) で主要な賞を受賞

シドニー発, Aug. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- グローバル金融サービスのリーダーであるアクシは、2025年グローバル・ビジネス・アンド・ファイナンス・マガジン・アワード*で、複数の栄誉ある賞を受賞し、そのグローバルなインパクトと卓越性へのコミットメントが評価された。

アクシは次の賞を受賞した。

2025年最優秀金融機関 – 英国

2025年最優秀金融機関 – ラテンアメリカ

2025年最優秀金融機関 – 中東

これらの成果は、アクシが金融包摂の推進と、グローバル市場における顧客第一のインテリジェントなソリューションの構築に、たゆまず取り組んできたことを証明するものである。 この成功の中心にあるのは、同社の中核的な資本配分プログラムであるアクシセレクト (Axi Select) の成長である。このプログラムは、経験の浅いトレーダーがトレーディングキャリアを促進するために必要なツールと資金を提供するものである。 アクシセレクトは、世界中の何千人ものトレーダーに機関投資家レベルのサポートを利用可能にして、その可能性を成果へと転じるのを支援してきた。

アクシのトレーディング商品およびサービス一式は、高度なアナリティクスやシームレスなマルチアセットプラットフォームから個人顧客、プロ顧客、機関投資家顧客向けのカスタマイズされた口座ソリューションまで多岐にわたり、より強固かつ包摂的なグローバル取引コミュニティの構築に貢献してきた。 その影響は、特に英国、ラテンアメリカ、中東地域で顕著に表れており、アクシはこれらの地域でローカライズされたサービスとサポートを大幅に拡大してきた。

アクシのブランドおよびスポンサーシップ責任者であるハンナ・ヒル (Hannah Hill) は、この成果について次のように述べている。

「アクシでは、卓越性は目標ではなく、お客様、従業員、そして当社の進歩を推進する原則に対する日々の約束であると考えています。 このような多様な地域で認められることで、改めて強く実感したのは、信頼、イノベーション、完全性があらゆる行動に組み込まれていれば、世界中の人々の共感を得られるいうことです」。

アクシについて

グローバルオンラインFXおよびCFD取引会社のアクシは、世界100か国以上に数千人の顧客を擁している。 また、アクシは外国為替、株式、金、原油、コーヒーなど、複数の資産クラスを対象としたCFDを提供している。

詳細情報またはアクシからの追加コメントについては、mediaenquiries@axi.comまで問い合わされたい

アクシのプログラムは、アクシ・トレーダー・リミテッド (AxiTrader Limited) の顧客のみ利用できる。 CFDには高い投資損失リスクが伴う。 利用者との取引において、当社がすべてのポジションの主要な取引相手となる。 本コンテンツは、居住地域により利用できない可能性がある。 詳細については、当社の利用規約を参照されたい。

*標準取引手数料および最低入金額が適用される。

**アクシグループ各社に対して授与されたもの。