Axi, 2025 글로벌 비즈니스 앤 파이낸스 매거진 어워즈에서 주요 부문 수상

시드니, Aug. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 금융 서비스 분야를 선도하는 Axi가 2025 글로벌 비즈니스 앤 파이낸스 매거진 어워즈(Global Business and Finance Magazine Awards) 에서 다수의 권위 있는 상을 수상하며, 글로벌 차원의 영향력 증대와 탁월함을 이루기 위한 지속적 노력을 증명해 보였다.

Axi가 수상한 부문은 다음과 같다:

2025 영국 최우수 금융기관(Best Financial Institution 2025 – UK)

2025 중남미 최우수 금융기관(Best Financial Institution 2025 – LATAM)

2025 중동 최우수 금융기관(Best Financial Institution 2025 – Middle East)

이번 성과는 금융 포용성 확대와 전 세계 시장에서의 고객 중심 지능형 솔루션 개발에 대한 Axi의 변함없는 헌신을 보여준다. 특히, 이러한 성공의 핵심에는 Axi의 대표적인 자본 배분 프로그램인 Axi Select의 성장세가 있다. Axi Select는 신흥 트레이더들이 거래 경력을 가속화할 수 있도록 필요한 도구와 자금을 제공하며, 전 세계 수천 명의 트레이더들이 기관급 지원을 받을 수 있도록 지원하여 잠재력을 실적으로 전환하도록 돕고 있다.

Axi는 고급 분석 툴과 원활한 멀티 자산 플랫폼부터 개인, 전문, 기관 고객을 위한 맞춤형 계정 솔루션에 이르기까지 폭넓은 거래 상품과 서비스를 제공하며, 더 강력하고 포용적인 글로벌 트레이딩 커뮤니티를 구축해 왔다. 특히 영국, 중남미, 중동 지역에서는 현지화된 상품과 지원 서비스를 대폭 확충하며 그 영향력이 두드러졌다.

Axi의 브랜드 및 스폰서십 총괄을 맡고 있는 한나 힐(Hannah Hill)은 이번 성과에 대해 다음과 같이 말했다.

“Axi에서는 탁월함을 하나의 ‘목표’가 아닌, 고객·임직원·그리고 우리의 발전을 이끄는 원칙에 대한 매일의 헌신으로 보고 있다. 이렇게 다양한 지역에서 인정을 받게 된 것은, 신뢰·혁신·정직성이 모든 일에 스며들 때 그것이 전 세계적으로 공감을 얻는다는 강력한 증거인 것이다.”

Axi 소개

Axi는 전 세계 100여 개국 수천 명의 고객을 보유한 글로벌 온라인 FX 및 CFD 거래 기업이다. Axi는 외환(Forex), 주식(Shares), 금(Gold), 원유(Oil), 커피(Coffee) 등 다양한 자산군에 대한 CFD 상품을 제공한다.

추가 정보나 Axi의 코멘트가 필요하면 다음 이메일로 문의 가능하다. 연락처: mediaenquiries@axi.com

Axi 프로그램은 AxiTrader Limited의 고객만 이용이 가능하다. CFD 거래는 투자 손실 위험이 매우 높으며, 거래 과정에서 당사는 고객의 모든 포지션에 대해 주요 거래상대방(principal counterparty) 역할을 수행한다. 이 콘텐츠는 귀하의 지역에서 제공되지 않을 수 있다. 자세한 내용은 이용약관을 참고하세요.

* 표준 거래 수수료와 최소 예치금이 적용된다.

** Axi 그룹사(Axi Group of Companies)에 수여된 상이다.