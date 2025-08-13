Axi 庆祝在 2025 年《全球商业与金融杂志》大奖评选中斩获多项殊荣

悉尼, Aug. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球金融服务领域的领军企业 Axi 在 2025 年《全球商业与金融杂志》大奖* (2025 Global Business and Finance Magazine Awards) 评选中荣获多项殊荣，彰显其日益增长的全球影响力和追求卓越的精神。

Axi 很荣幸获得以下嘉奖：

2025 年最佳金融机构 (Best Financial Institution 2025) - 英国

2025 年最佳金融机构 - 拉丁美洲

2025 年最佳金融机构 - 中东

这些成就证明了 Axi 坚定不移地致力于推进金融普惠，并在全球市场打造客户至上的智能解决方案。 取得成功的核心原因是 Axi Select 不断发展，这是该公司的资本配置旗舰计划，为初露锋芒的交易者提供在其交易生涯中加速前进所需的工具和资金。 Axi Select 已助力全球数千名交易者获得机构级支持，让他们发挥潜力，取得优秀业绩。

Axi 的交易产品和服务套件，涵盖高级分析、便利的多元资产平台以及专门为零售、专业和机构客户量身打造的账户解决方案，协助建立了一个更强大、更具包容性的全球交易社区。 Axi 的影响力在英国、拉丁美洲和中东地区尤为明显，公司在这些地区显著扩展了本地化产品和支持服务。

Axi 品牌和赞助主管 Hannah Hill 分享了她对这一成就的看法：

“在 Axi，我们相信卓越不是终点，而是在日常工作中对客户、员工信守承诺，以及秉持能够推动公司进步的原则。 在如此多元化的地区获得认可，有力地印证了一个事实：当信任、创新和诚信融入所做的每一件事，就会引起全球共鸣。”

关于 Axi

Axi 是一家全球在线外汇和差价合约交易公司，在全球 100 多个国家/地区拥有数千名客户。 Axi 提供多种资产类别的差价合约交易，包括外汇、股票、黄金、石油、咖啡等。

如需了解更多信息或获取 Axi 的更多评论，请联系：mediaenquiries@axi.com

Axi 计划仅适用于 AxiTrader Limited 的客户。 差价合约具有很高的投资损失风险。 在我们与您进行的交易中，我们将作为您所有仓位的主要交易对手。 此内容在您所在的地区可能无法查看。 如需了解更多信息，请参阅我们的服务条款。

*标准交易费及最低入金要求适用。

**授予 Axi 集团公司。