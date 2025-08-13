Axi 於 2025 年《全球商業與金融雜誌大獎》中榮獲多項殊榮

悉尼, Aug. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球金融服務業的領軍企業 Axi 在 2025 年《全球商業與金融雜誌大獎》*中獲頒多項殊榮，印證其日益提升的全球影響力及對卓越的不懈承諾。

Axi 為獲得以下獎項而深感自豪：

2025 最佳金融機構 – 英國

2025 最佳金融機構 – 拉丁美洲

2025 最佳金融機構 – 中東

以上榮譽彰顯 Axi 堅定不移地致力推動金融普惠，並在全球市場建立以客為先的智能解決方案。 成功核心在於 Axi Select 的壯大發展，該公司的旗艦資本配置計劃為新興交易者提供加速其交易職業生涯所需的工具及資金。 Axi Select 已助全球成千上萬的交易者獲得機構級支援，將潛力轉為實績。

Axi 的交易產品與服務組合包括先進分析工具、無縫多資產平台，以至為零售、專業和機構客戶度身打造的賬戶解決方案，協助建構更強大、更具包容性的全球交易社群。 其影響力在英國、拉丁美洲和中東地區尤其顯著，Axi 在這些地區大力拓展了本土化產品及支援服務。

Axi 品牌與贊助主管 Hannah Hill 就取得此成就分享了個人想法：

「Axi 堅信卓越表現並非終點，而是對客戶、員工及發展推動原則的日常承諾。 在如此多元的地區獲得認可，充分證明當信任、創新和誠信融入每天一舉一動時，就能在全球引起共鳴。」

關於 Axi

Axi 是一間環球網上外匯和差價合約交易公司，數以千計的客戶遍及全球各地 100 多個國家或地區。 Axi 提供多種資產類別的差價合約，當中包括外匯、股票、黃金、石油及咖啡等。

如欲了解更多關於 Axi 的資訊或額外評論，請聯絡：mediaenquiries@axi.com

Axi 計劃僅適用於 AxiTrader Limited 的客戶。 差價合約涉及很高的投資損失風險。 在我們與您進行的交易中，我們將作為您所有倉位的主要交易對手。 此內容可能不適用於您的地區。 如欲了解更多資訊，請參閱我們的服務條款。

*標準交易費和最低存款適用。

**授予 Axi 集團旗下公司。