Tilray Medical stringe una partnership strategica in Italia per rendere più accessibili gli estratti di cannabis terapeutica

NEW YORK, Aug. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tilray Medical, una divisione di Tilray Brands, Inc. ("Tilray") (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY) e leader mondiale nel settore della cannabis terapeutica, impegnata a rafforzare l'alleanza terapeutica tra pazienti e operatori sanitari per consentire decisioni sanitarie informate e personalizzate, ha annunciato oggi che la sua controllata al 100%, FL Group S.R.L., ha stretto una partnership strategica con L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.A. (“Molteni”), un'azienda farmaceutica italiana specializzata in terapie del dolore e nel trattamento della dipendenza da sostanze.

La collaborazione è nata per rendere più accessibili gli estratti di cannabis terapeutica di Tilray Medical ai pazienti in tutta Italia. Molteni collaborerà con FL Group offrendo formazione mirata sulle terapie a base di cannabis terapeutica attraverso la sua rete di esperti dei settori farmaceutico, scientifico e medico in tutta Italia.

“Questa partnership conferma il nostro impegno a migliorare l'assistenza ai pazienti attraverso una collaborazione strategica”, ha detto Rajnish Ohri, direttore generale internazionale di Tilray Brands. “Grazie all'unione delle competenze di FL Group in materia di regolamentazione e distribuzione con la leadership scientifica di Molteni, possiamo non solo dare a più pazienti in Italia l'accesso a terapie a base di cannabis di alta qualità e certificate EU-GMP, ma anche mettere al primo posto l'educazione medica sulla cannabis terapeutica per il trattamento del dolore. Attraverso la vasta rete di figure operanti nel settore sanitario di Molteni, desideriamo mettere a disposizione di chi esercita la professione medica le conoscenze e le risorse necessarie ad aiutare tutti quei pazienti che cercano soluzioni efficaci per gestire il dolore”.

Tilray Medical continua a guidare il mercato europeo della cannabis terapeutica con attività in Germania, Italia, Portogallo, Polonia e Regno Unito.

Informazioni su Tilray Medical

Tilray Medical si dedica a migliorare la vita e a promuovere la dignità dei pazienti attraverso un accesso sicuro e affidabile a un portafoglio globale di marchi di cannabis terapeutica, tra cui Tilray, Aphria, Broken Coast, Symbios e Navcora. Tilray è passata dall'essere tra le prime aziende a ottenere in Canada la licenza per la produzione di cannabis terapeutica a realizzare in Europa i primi impianti certificati GMP, prima in Portogallo e poi in Germania. Oggi, Tilray Medical è uno dei più grandi fornitori di cannabis terapeutica per pazienti, medici, ospedali, farmacie, ricercatori e governi in 20 paesi e in cinque continenti.

Per maggiori informazioni su Tilray Medical, visitare Tilray Medical Europe, Tilray Medical Canada e Tilray Medical Australia-New Zealand.

Informazioni su Tilray Brands

Tilray Brands, Inc. (“Tilray”) (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY) è un’azienda leader mondiale nel settore dei prodotti confezionati per il consumo, il benessere e il tempo libero, con presenza in Canada, Stati Uniti, Europa, Australia e America Latina. Sta rivoluzionando il mondo della cannabis, delle bevande, del benessere e dell'intrattenimento, migliorando la vita delle persone attraverso momenti di connessione. La missione di Tilray è affermarsi come azienda leader nel settore del lifestyle premium con un portafoglio di marchi e prodotti innovativi che suscitano emozioni positive e creano esperienze memorabili. La piattaforma senza precedenti di Tilray supporta oltre 40 marchi in oltre 20 paesi, offrendo una gamma completa di prodotti a base di cannabis, alimenti a base di canapa e bevande artigianali.

Per maggiori informazioni su come stiamo migliorando vite attraverso momenti di connessione, visitare il sito Tilray.com e seguire @Tilray su tutte le piattaforme social.

Informazioni su Molteni Farmaceutici

Molteni Farmaceutici è un'azienda farmaceutica italiana leader nel settore delle soluzioni terapeutiche per la gestione del dolore e della dipendenza da farmaci. Fondata nel 1892 con sede a Firenze, Italia. Grazie alle proprie capacità produttive, di ricerca e sviluppo, normative, di supply chain e commerciali, è in grado di coprire un'ampia area di distribuzione in Europa e in tutto il mondo, con attività in oltre 40 paesi.

Dichiarazioni previsionali

Alcune affermazioni contenute in questa comunicazione, che non riguardano fatti storici, costituiscono informazioni prospettiche o dichiarazioni previsionali (congiuntamente, le “dichiarazioni previsionali”) ai sensi delle leggi sui titoli canadesi e nel significato della Sezione 27A del Securities Act del 1933, come modificato, e della Sezione 21E del Securities Exchange Act del 1934, come modificato, e sono intese a rientrare nella “safe harbor” prevista da tali sezioni e da altre leggi applicabili. Le dichiarazioni previsionali possono essere contraddistinte da termini quali “previsione”, “futuro”, “dovrebbe”, “potrebbe”, “consentire”, “potenziale”, “contemplare”, “credere”, “prevedere”, “stimare”, “pianificare”, “aspettarsi”, “intendere”, “può”, “proiettare”, “sarà”, “sarebbe” e le forme negative di questi termini o espressioni simili, sebbene non tutte le dichiarazioni previsionali contengano queste parole identificative. Per giungere alle conclusioni contenute nelle dichiarazioni previsionali riportate nella presente comunicazione sono stati utilizzati alcuni fattori, stime, obiettivi, proiezioni o ipotesi di natura sostanziale. Le dichiarazioni previsionali includono dichiarazioni relative alle nostre intenzioni, convinzioni, proiezioni, prospettive, analisi o aspettative attuali riguardanti, tra l'altro, la capacità della Società di commercializzare prodotti nuovi e innovativi in tutto il mondo. Molti fattori potrebbero determinare che i risultati effettivi, le prestazioni o i traguardi siano sostanzialmente diversi rispetto a quanto previsto dalle dichiarazioni previsionali, e altri rischi e incertezze attualmente non noti alla Società o ritenuti da essa non rilevanti potrebbero inoltre causare che i risultati o gli eventi reali differiscano sostanzialmente da quelli espressi nelle dichiarazioni previsionali qui contenute. Per una discussione più dettagliata di questi rischi e di altri fattori, consultare l'ultimo modulo informativo annuale depositato da Tilray e la relazione annuale sul modulo 10-K (e altre relazioni periodiche depositate presso la SEC) di Tilray redatta per la SEC e disponibile su EDGAR. Le dichiarazioni previsionali contenute nella presente comunicazione sono formulate alla data della stessa e la Società non si assume alcun obbligo di aggiornare pubblicamente tali dichiarazioni previsionali al fine di riflettere nuove informazioni, eventi successivi o altro, salvo quanto richiesto dalle leggi applicabili in materia di titoli.

Per ulteriori informazioni:

Media: news@tilray.com

Relazioni con gli investitori: investors@tilray.com