Papiers Tissu KP publie ses résultats du deuxième trimestre 2025

MISSISSAUGA, Ontario, 13 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Papiers Tissu KP inc. (« PTKP ») (TSX : KPT) présente ses résultats financiers et ses résultats d’exploitation, ainsi que ceux de Produits Kruger inc. (« Produits Kruger »), du deuxième trimestre de 2025. Produits Kruger est le premier fabricant canadien de produits de papier de qualité destinés aux consommateurs (CashmereMD, PurexMD, SpongeTowelsMD, ScottiesMD, White SwanMD et BonterraMD) et au marché des produits hors foyer. La Société continue de croître dans le segment des produits de consommation aux États-Unis grâce à la marque White CloudMD et à d’autres marques privées de qualité supérieure. PTKP détient actuellement une participation de 12,2 % dans Produits Kruger.

Faits saillants financiers et opérationnels de Produits Kruger au T2 2025

Les revenus se sont élevés à 536,1 millions de dollars au T2 2025, contre 509,8 millions de dollars au T2 2024, soit une augmentation de 26,3 millions de dollars, ou 5,2 %.

Le BAIIA ajusté 1 s’est chiffré à 72,5 millions de dollars au T2 2025, contre 65,3 millions de dollars au T2 2024, soit une augmentation de 11,0 %.

s’est chiffré à 72,5 millions de dollars au T2 2025, contre 65,3 millions de dollars au T2 2024, soit une augmentation de 11,0 %. Le résultat net s’est élevé à 22,1 millions de dollars au T2 2025, contre 10,6 millions de dollars au T2 2024, soit une hausse de 11,5 millions de dollars.

La Société a déclaré un dividende trimestriel de 0,18 $ par action, payable le 15 octobre 2025.

« Nous sommes satisfaits de notre performance globale au deuxième trimestre de 2025, le BAIIA ajusté ayant augmenté de 11 % en glissement annuel pour atteindre 72,5 millions de dollars », a déclaré Dino Bianco, chef de la direction de Papiers Tissu KP. « La croissance des revenus aux États-Unis a ralenti au deuxième trimestre 2025 en raison des expéditions anticipées effectuées au cours du trimestre précédent afin d'atténuer l'impact des droits de douane potentiels, ainsi que du ralentissement du marché des produits hors foyer. Néanmoins, les ventes aux É.-U. ont augmenté de 12 % au cours des six premiers mois de 2025 et constituent un moteur de croissance essentiel pour Produits Kruger.

« Au début de juillet, nous avons annoncé un investissement supplémentaire d'environ 35 millions de dollars américains dans notre usine de fabrication de Memphis afin de mettre en place une ligne de transformation polyvalente à la fine pointe de la technologie pour le papier hygiénique et les essuie-tout. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une stratégie plus large visant à accroître l'efficacité et à soutenir la croissance de nos activités aux États-Unis », a ajouté M. Bianco.

Perspectives pour le T3 2025

Nous prévoyons une performance plus solide au troisième trimestre 2025, avec un BAIIA ajusté1 dans une fourchette de 75 millions de dollars à 80 millions de dollars.

Résultats financiers de Produits Kruger au T2 2025

Les revenus se sont chiffrés à 536,1 millions de dollars au T2 2025, comparativement à 509,8 millions de dollars au T2 2024, soit une hausse de 26,3 millions de dollars, ou 5,2 %. L'augmentation des revenus est principalement due à un volume de ventes plus élevé dans le segment des produits de consommation, ainsi qu’à des prix de vente favorables dans les deux segments, augmentation partiellement atténuée par une légère baisse du volume des ventes dans le segment des produits hors foyer. Les revenus ont également bénéficié des fluctuations des taux de change sur les ventes en dollars américains.

Le coût des produits vendus s’est établi à 462,2 millions de dollars au T2 2025, contre 431,2 millions de dollars au T2 2024, soit une hausse de 31,0 millions de dollars, ou 7,2 %. L'augmentation du coût des produits vendus est principalement attribuable à la hausse du volume des ventes et des prix de la pâte à papier, à l'impact défavorable des fluctuations de taux de change sur les coûts en dollars américains et à la performance défavorable de l'usine sur notre site de Memphis, partiellement contrebalancés par la baisse des frais généraux de fabrication, principalement due à l'absorption des frais généraux découlant des niveaux de stocks plus élevés au cours du trimestre et des coûts liés à l’interruption du travail au T2 2024, qui ne s’est pas reproduite au T2 2025. Par ailleurs, les frais de transport ont été plus élevés par rapport au T2 2024. En pourcentage des revenus, le coût des produits vendus s'est établi à 86,2 % au T2 2025, contre 84,6 % au T2 2024.

Les frais de vente, frais généraux et frais d’administration se sont chiffrés à 47,2 millions de dollars au T2 2025, comparativement à 42,5 millions de dollars au T2 2024, soit une augmentation de 4,7 millions de dollars, ou 11,1 %. L'augmentation est principalement due à des investissements additionnels en TI et à des pertes de change sur les fonds de roulement, comparativement aux gains enregistrés au T2 2024, partiellement compensées par une diminution des initiatives opérationnelles et corporatives par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent. En pourcentage des revenus, les frais de vente, frais généraux et frais d’administration ont été de 8,8 % au T2 2025, contre 8,3 % au T2 2024.

Le BAIIA ajusté1 s’est élevé à 72,5 millions de dollars au T2 2025, contre 65,3 millions de dollars au T2 2024, soit une hausse de 7,2 millions de dollars, ou 11,0 %. Cette augmentation est principalement attribuable à des volumes de vente et à des prix de vente plus élevés, ainsi qu’à la baisse des frais généraux de fabrication résultant de l'absorption des frais généraux, partiellement contrebalancés par l'augmentation des prix de la pâte à papier, la performance défavorable de l'usine de fabrication de papier tissu de notre site de Memphis, des frais de transport plus élevés, ainsi que par des frais de vente, frais généraux et frais d'administration plus élevés.

Le résultat net s’est établi à 22,1 millions de dollars au T2 2025, contre 10,6 millions de dollars au T2 2024, soit une hausse de 11,5 millions de dollars. La hausse est principalement attribuable à un gain de change et à un BAIIA ajusté1 plus élevé, partiellement contrebalancés par une augmentation des charges d'amortissement résultant du projet d'expansion à Sherbrooke et d'une charge ponctuelle liée à la réduction de la durée de vie utile de certains équipements plus anciens sur notre site de Memphis, ainsi que par une augmentation des charges d'intérêts et autres charges financières.

Liquidités de Produits Kruger au T2 2025

Les liquidités totales, comprenant la trésorerie et la disponibilité en vertu des conventions de crédit renouvelables, s'élevaient à 293,1 millions de dollars au 30 juin 2025.

Résultats financiers de PTKP au T2 2025

PTKP a enregistré un résultat net de 2,6 millions de dollars au T2 2025. Le résultat net comprend un montant de 2,8 millions de dollars représentant la part de PTKP dans le résultat net de Produits Kruger, un profit de dilution de 0,1 million de dollars et une charge de dotation à l'amortissement de 0,3 million de dollars liée aux ajustements des valeurs comptables lors de l'acquisition.

Investissement au site de Memphis

Au cours du T2 2025, Produits Kruger a achevé la mise hors service des équipements LDC restants sur son site de Memphis, au Tennessee. Après la fin du trimestre, le 9 juillet 2025, Produits Kruger a également annoncé que sa filiale, K.T.G. (USA) inc., investirait environ 35 millions de dollars américains dans une nouvelle ligne de transformation pour le papier hygiénique et les essuie-tout à son site de Memphis. Ces mesures permettront d'améliorer l'efficacité de notre site de Memphis en mettant hors service les équipements plus anciens, en mettant l'accent sur les produits haut de gamme soutenus par des équipements modernes et un entreposage sur place.

Dividendes sur les actions ordinaires

Le conseil d’administration de PTKP a déclaré un dividende trimestriel de 0,18 $ par action, payable le 15 octobre 2025 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 30 septembre 2025.

Informations supplémentaires

Pour plus d’information, consultez le rapport de gestion de PTKP et de Produits Kruger du deuxième trimestre, clos le 30 juin 2025, disponibles sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca ou sur le site Web de la Société au www.kptissueinc.com .

Téléconférence sur les résultats du deuxième trimestre

PTKP tiendra sa téléconférence du deuxième trimestre le mercredi 13 août 2025, à 8 h 30, heure de l’Est.



Par téléphone : 1 888 699-1199 ou 416 945-7677



En ligne : www.kptissueinc.com.

Les documents cités pendant la téléconférence seront disponibles au www.kptissueinc.com.

Il sera possible de réécouter la téléconférence jusqu’à minuit, le 20 août 2025, en composant le 1 888 660-6345 ou le 289 819-1450 (mot de passe : 53401).

La téléconférence sera également accessible sur le site Web jusqu’au 20 août 2025 à minuit.

À propos de Papiers Tissu KP inc.

PTKP a été créée dans le but d’acquérir une participation dans le capital de Produits Kruger, et son activité se limite à la détention d’une participation dans le capital, comptabilisée en tant qu’investissement dans le capital-actions. PTKP détient actuellement une participation de 12,2 % dans Produits Kruger. Pour en savoir plus, visitez le www.kptissueinc.com .

À propos de Produits Kruger inc.

Produits Kruger est le premier fabricant canadien de produits de papier de qualité à usages domestique, industriel et commercial. La Société offre aux consommateurs canadiens des marques reconnues, comme CashmereMD, PurexMD, SpongeTowelsMD, ScottiesMD, White SwanMD et BonterraMC. Aux États-Unis, elle fabrique les produits de marque White CloudMD, de même que plusieurs produits de marques privées. Sa division des produits hors foyer fabrique des produits économiques de qualité et les distribue à une grande variété d’établissements commerciaux et publics. Produits Kruger emploie quelque 3 000 personnes et exploite dix usines certifiées FSCMD COC (FSCMD C-104904) en Amérique du Nord. Pour en savoir plus, visitez le www.produitskruger.ca.

Mesures non conformes aux PCGR

Le présent communiqué de presse contient certaines mesures non conformes aux PCGR qui, selon Produits Kruger, fournissent des renseignements sur le rendement et la situation financière de la Société qui sont utiles à la direction de Produits Kruger et aux lecteurs. Ces mesures n’ont pas de définition normalisée aux termes des PCGR et pourraient donc ne pas se prêter aux comparaisons avec des mesures d’appellation similaire utilisées par d’autres sociétés. C’est le cas notamment du BAIIA ajusté. Le BAIIA ajusté n’est pas une mesure de rendement conforme aux PCGR et ne devrait pas être considéré comme un substitut du bénéfice d’exploitation, du bénéfice net ou des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation établis conformément aux PCGR. Le « BAIIA ajusté » est calculé par Produits Kruger comme étant le résultat net (perte) avant : i) la charge d’intérêts et les autres coûts de financement, ii) l’impôt sur le résultat, iii) la dotation à l’amortissement des immobilisations corporelles, iv) la dotation à l’amortissement des immobilisations incorporelles, v) les pertes sur la vente d’actifs non financiers, vi) les pertes (ou profits) sur la vente d’immobilisations corporelles, vii) la perte (ou le gain) de change, viii) les charges liées aux activités de restructuration et ix) la variation du coût amorti du passif lié aux parts de société en commandite. Le rapprochement du BAIIA ajusté avec les résultats pertinents se trouve dans le tableau des résultats sectoriels et géographiques du présent communiqué de presse.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs, notamment ceux qui concernent les projets, les attentes, les intentions, les résultats, l’intensité des activités, le rendement, les objectifs ou les réalisations, actuels et futurs, de PTKP et de Produits Kruger, ou tout autre événement ou développement futurs. L’emploi de mots comme « peut », « sera », « serait », « devrait », « pourrait », « s’attendre à », « prévoir », « avoir l’intention de », « tendances », « indications », « anticiper », « croire », « estimer », « prédire », « probable » ou « potentiel », y compris l’emploi de la forme négative ou de variantes de ces termes, ou de termes ou d’expressions analogues, indique qu’il s’agit d’énoncés prospectifs. Les énoncés de nature prospective sont fondés sur certaines attentes et hypothèses clés formulées par PTKP ou Produits Kruger, y compris la modération de la pression inflationniste sur le coût des intrants et la poursuite de la pression inflationniste sur les frais de vente, frais généraux et frais d’administration étant donné que les coûts de main-d’œuvre, de marketing et d’informatique continuent d’augmenter. Bien que PTKP et Produits Kruger estiment que ces attentes et hypothèses sur lesquelles ces énoncés prospectifs sont fondés sont raisonnables, le lecteur ne doit pas s’y fier exagérément, puisque rien ne garantit qu’elles s’avéreront exactes.

Les perspectives relatives au BAIIA ajusté1 du T3 2025 constituent des renseignements de nature prospective et sont fondées sur des hypothèses, et elles sont par conséquent soumises aux incertitudes et aux risques énumérés ci-après. Les perspectives visent à donner aux lecteurs une idée des attentes de la direction, en date du présent communiqué de presse, concernant le rendement futur de Produits Kruger. Les lecteurs sont prévenus que ces énoncés ne doivent être interprétés d’aucune autre manière.

Bon nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, l’intensité des activités, le rendement, les réalisations réelles ou les événements et développements futurs de Produits Kruger diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs (ce qui pourrait se répercuter sur les retombées économiques de la participation de PTKP dans Produits Kruger), y compris les facteurs énumérés ci-dessous, décrits en détail à la section Facteurs de risque — Risques propres à l’activité de Produits Kruger de la notice annuelle de PTKP datée du 5 mars 2025, disponible sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca : l’influence de Kruger inc. sur Produits Kruger; la dépendance de Produits Kruger envers Kruger inc.; les conséquences d’un cas d’insolvabilité touchant Kruger inc.; les risques associés à la propriété du projet TAD à Sherbrooke; les risques associés à l’exploitation du projet TAD à Sherbrooke; les risques associés au projet d’expansion à Sherbrooke; les risques d’exploitation; une augmentation importante du coût des intrants; une réduction de l’offre de fibre; une pression accrue sur les prix ou une intensification de la concurrence; l’incapacité de Produits Kruger à innover efficacement; une conjoncture économique défavorable; une dépendance envers des clients de détail clés; une atteinte à la réputation de Produits Kruger ou de ses marques; des ventes moins importantes que prévu pour Produits Kruger; l’incapacité de Produits Kruger à exécuter ses stratégies d’affaires et d’exploitation; l’obligation de Produits Kruger de faire des dépenses d’immobilisation régulières; une acquisition infructueuse par Produits Kruger; la dépendance de Produits Kruger envers des employés essentiels; l’incapacité de Produits Kruger à retenir ses clients ou à en acquérir de nouveaux; la perte de fournisseurs essentiels pour Produits Kruger; l’incapacité de Produits Kruger à protéger adéquatement ses droits de propriété intellectuelle; la dépendance de Produits Kruger envers des licences détenues par des tiers; des règlements de litiges ou de réclamations défavorables à Produits Kruger; des dépenses importantes découlant de règlements environnementaux et nuisant aux flux de trésorerie de Produits Kruger; l’obligation de Produits Kruger au titre des prestations constituées, déjà importante, qui pourrait être beaucoup plus élevée que prévu si les hypothèses formulées par la direction de Produits Kruger devaient se révéler erronées; des conflits de travail nuisant à la structure de coûts de Produits Kruger et compromettant sa capacité à maintenir ses usines en activité; les variations de taux de change et la concurrence américaine; l’incapacité de Produits Kruger à honorer l’ensemble de sa dette; la responsabilité potentielle associée aux produits de consommation; le respect des engagements; les risques de hausse des taux d’intérêt et du coût de refinancement; les risques liés aux technologies de l’information, à la cybersécurité, aux assurances, aux contrôles internes et au commerce.

Les lecteurs ne devraient pas se fier exagérément aux énoncés prospectifs contenus dans les présentes. Ces énoncés sont présentés expressément, dans leur intégralité, sous réserve de la présente mise en garde, et sont formulés en date du présent communiqué de presse. PTKP ne s’engage aucunement à les mettre à jour publiquement à la lumière de faits nouveaux, subséquents ou autres, à moins d’y être obligée par une loi sur les valeurs mobilières.

Kruger Products inc. États consolidés résumés non audités de la situation financière (en milliers de dollars canadiens) 30 juin 2025 31 décembre 2024 $ $ Actif Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie 85 307 119 460 Trésorerie soumise à restrictions 76 325 48 375 Créances clients et autres créances 132 700 138 177 Créances sur parties liées 80 80 Stocks 302 251 287 756 Impôt à recouvrer 4 007 3 208 Charges payées d’avance 17 703 6 383 618 373 603 439 Actifs non courants Immobilisations corporelles 1 449 424 1 509 592 Actifs au titre de droits d’utilisation 167 865 186 460 Autres actifs non courants 10 92 Prestations de retraite 91 235 92 661 Goodwill 152 021 152 021 Immobilisations incorporelles 40 592 42 572 Actif d’impôt différé 10 249 10 500 Total de l’actif 2 529 769 2 597 337 Passif Passifs courants Dettes fournisseurs et autres dettes 311 583 346 264 Dettes envers des parties liées 12 473 17 829 Impôt à payer - 3 Dividendes à verser 14 595 14 308 Partie courante de la dette à long terme 79 981 54 168 Partie courante des obligations locatives 41 003 40 156 Partie courante de la dette à long terme envers des parties liées 5 800 5 800 Partie courante des provisions 5 795 4 184 471 230 482 712 Passifs non courants Dette à long terme 1 125 503 1 180 488 Obligations locatives à long terme 154 513 165 563 Dette à long terme envers des parties liées 27 147 31 925 Provisions à long terme 7 872 9 398 Prestations de retraite 17 371 17 845 Avantages postérieurs au départ à la retraite 47 989 47 140 Total du passif 1 851 625 1 935 071 Capitaux propres Capital-actions 321 455 308 622 Surplus d'apport 395 382 395 382 Déficit (162 522 ) (171 874 ) Cumul des autres éléments du résultat global 88 346 100 177 Capitaux propres attribuable à Produits Kruger 642 661 632 307 Participations ne donnant pas le contrôle 35 483 29 959 Total des capitaux propres 678 144 662 266 Total du passif et des capitaux propres 2 529 769 2 597 337







Kruger Products inc. États consolidés résumés non audités du résultat net (en milliers de dollars canadiens) Trimestre clos le

30 juin 2025 Trimestre clos le

30 juin 2024 Semestre clos le

30 juin 2025 Semestre clos le

30 juin 2024 $ $ $ $ Produits des activités ordinaires 536 080 509 800 1 082 190 989 232 Charges Coût des produits vendus 462 204 431 228 913 187 825 231 Frais de vente, frais généraux et frais d’administration 47 157 42 470 98 371 86 612 Coûts de restructuration 3 702 3 3 702 219 Résultat d’exploitation 23 017 36 099 66 930 77 170 Charge d’intérêts et autres charges financières 21 306 16 855 42 257 33 135 Autres charges (produits) (19 941 ) 3 945 (20 284 ) 12 418 Résultat avant impôt 21 652 15 299 44 957 31 617 Charge d'impôt exigible 1 078 612 1 808 1 381 Charge d'impôt différé (recouvrement) (5 612 ) 3 008 83 8 479 Charge d’impôt (recouvrement) (4 534 ) 3 620 1 891 9 860 Résultat net, y compris la participation ne donnant pas le contrôle 26 186 11 679 43 066 21 757 Résultat net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle 4 039 1 087 5 524 2 209 Résultat net attribuable à Produits Kruger 22 147 10 592 37 542 19 548







Kruger Products inc. Tableaux consolidés résumés non audités des flux de trésorerie (en milliers de dollars canadiens) Trimestre clos le

30 juin 2025 Trimestre clos le

30 juin 2024 Semestre clos le

30 juin 2025 Semestre clos le

30 juin 2024 $ $ $ $ Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation Résultat net, y compris la participation ne donnant pas le contrôle 26 186 11 679 43 066 21 757 Éléments hors trésorerie Dotation à l’amortissement des immobilisations corporelles 43 727 27 675 73 616 52 127 Dotation à l’amortissement des immobilisations incorporelles 2 008 1 496 3 980 2 561 Perte (profit) sur la cession d’immobilisations corporelles - (2 ) (5 ) 269 Perte sur la cession d’actifs loués 23 (632 ) 23 - Perte (profit) de change (19 941 ) 3 945 (20 284 ) 13 299 Charge d’intérêts et autres charges financières 21 306 16 855 42 257 33 135 Prestations de retraite et avantages postérieurs au départ à la retraite 2 828 2 708 5 573 5 284 Provisions 1 065 1 045 3 929 2 118 Charge d’impôt (4 534 ) 3 620 1 891 9 860 Perte sur la vente d’actifs non financiers - - - 12 Total des éléments hors trésorerie 46 482 56 710 110 980 118 665 Variation nette des éléments du fonds de roulement hors trésorerie (29 511 ) 40 383 (54 568 ) (45 687 ) Cotisations aux régimes de retraite et aux régimes d’avantages postérieurs au départ à la retraite (1 006 ) (1 111 ) (2 015 ) (2 264 ) Paiements liés aux provisions (4 024 ) (3 225 ) (4 024 ) (3 695 ) Paiements d’impôt, montant net (2 465 ) (2 101 ) (1 811 ) (2 441 ) Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation 35 662 102 335 91 628 86 335 Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement Acquisitions d’immobilisations corporelles (7 717 ) (3 923 ) (9 862 ) (7 964 ) Acquisitions d’immobilisations corporelles liées au projet d’expansion à Sherbrooke (1 991 ) (43 554 ) (17 377 ) (89 427 ) Intérêts payés sur les facilités de crédit relativement au projet d’expansion à Sherbrooke - (2 673 ) - (2 789 ) Aide publique reçue - - 3,150 - Achats de logiciels (1 134 ) (240 ) (1 094 ) (287 ) Produit tiré de la cession d’immobilisations corporelles - 32 - 28 Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement (10 842 ) (48 778 ) (25 183 ) (100 439 ) Flux de trésorerie liés aux activités de financement Produit tiré de la dette à long terme 9 000 38 568 31 188 113 432 Remboursement de la dette à long terme (22 507 ) (14 046 ) (32 505 ) (21 193 ) Paiement de frais de financement différés 39 ( 365 ) 7 (1 229 ) Paiement des obligations locatives (7 714 ) (8 622 ) (16 737 ) (17 272 ) Variation de la trésorerie soumise à restrictions (25 961 ) (29 786 ) (27 950 ) (31 198 ) Intérêts payés sur la dette à long terme (18 995 ) (14 516 ) (31 421 ) (23 379 ) Paiement à une partie liée (5 800 ) (5 800 ) (5 800 ) (5 800 ) Dividendes versés, montant net (8 069 ) (7 804 ) (16 069 ) (9 557 ) Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement (80 007 ) (42 371 ) (99 287 ) 3 804 Effet des variations du taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie libellés en monnaies étrangères (1 284 ) 428 (1 311 ) 1 726 Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie pour la période (56 471 ) 11 614 (34 153 ) (8 574 ) Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 141 778 117 120 119 460 135 728 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 85 307 127 154 85 307 127 154







Kruger Products inc. Résultats non audités par segments et régions (en milliers de dollars canadiens) Trimestre clos le

30 juin 2025 Trimestre clos le

30 juin 2024 Semestre clos le

30 juin 2025 Semestre clos le

30 juin 2024 $ $ $ $ Résultats par segments Produits des activités ordinaires sectoriels Produits de consommation 449 222 421 925 914 412 826 214 PHF 86 858 87 875 167 778 163 018 Produits des activités ordinaires provenant des clients externes 536 080 509 800 1 082 190 989 232 Autres éléments sectoriels Produits de consommation 380 038 361 628 769 176 703 255 PHF 77 895 78 306 156 026 145 679 Siège social et autres 5 669 4 595 8 743 7 940 Total autres éléments sectoriels 463 602 444 529 933 945 856 874 BAIIA ajusté Produits de consommation 69 184 60 297 145 236 122 959 PHF 8 963 9 569 11 752 17 339 Siège social et autres (5 669 ) (4 595 ) (8 743 ) (7 940 ) Total du BAIIA ajusté 72 478 65 271 148 245 132 358 Rapprochement avec le résultat net : Dotation aux amortissements 45 736 29 171 77 596 54 688 Charge d’intérêts et autres charges financières 21 306 16 855 42 257 33 135 Perte (profit) sur la cession d’immobilisations corporelles 23 ( 2 ) 18 269 Pertes sur la vente d’actifs non financiers - - - 12 Variation du coût amorti du passif lié aux parts de société en commandite - - - ( 881 ) Coûts de restructuration, montant net 3 702 3 3 702 219 Perte (profit) de change (19 941 ) 3 945 (20 284 ) 13 299 Résultat avant impôt 21 652 15 299 44 956 31 617 Charge d’impôt (4 534 ) 3 620 1 891 9 860 Résultat net, y compris la participation ne donnant pas le contrôle 26 186 11 679 43 065 21 757 Produits par régions Canada 299 654 278 969 586 177 545 141 États-Unis 236 426 230 831 496 013 444 091 Total des produits 536 080 509 800 1 082 190 989 232







Papiers Tissu KP inc. États résumés non audités des situations financières (en milliers de dollars canadiens) 30 juin 2025 31 décembre 2024 $ $ Actif Actifs courants Dividendes à recevoir 1 800 1 798 1 800 1 798 Actifs non courants Participation dans une entreprise associée 68 718 69 517 Total de l’actif 70 518 71 315 Passif Passifs courants Dividendes à verser 1 800 1 798 Total du passif 1 800 1 798 Capitaux propres Actions ordinaires 22 870 22 762 Surplus d’apport 144 819 144 819 Déficit (115 830 ) (116 673 ) Cumul des autres éléments du résultat global 16 859 18 609 Total des capitaux propres 68 718 69 517 Total du passif et des capitaux propres 70 518 71 315







Papiers Tissu KP inc. États résumés non audités du résultat net (en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre d’actions et les montants par action) Trimestre clos le

30 juin 2025 Trimestre clos le

30 juin 2024 Semestre clos le

30 juin 2025 Semestre clos le

30 juin 2024 $ $ $ $ Quote-part du résultat 2 755 1 344 4 672 2 499 Dotation à l’amortissement de l’augmentation de la juste valeur (279 ) (283 ) (563 ) (569 ) Quote-part du résultat mis en équivalence 2 476 1 061 4 109 1 930 Profit de dilution 95 131 209 393 Résultat net 2 571 1 192 4 318 2 323 Résultat de base par action 0,26 0,12 0,43 0,23 Nombre moyen pondéré d’actions en circulation 9 999 883 9 973 312 9 996 544 9 970 470





