Papiers Tissu KP publie ses résultats du deuxième trimestre 2025

MISSISSAUGA, Ontario, 13 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Papiers Tissu KP inc. (« PTKP ») (TSX : KPT) présente ses résultats financiers et ses résultats d’exploitation, ainsi que ceux de Produits Kruger inc. (« Produits Kruger »), du deuxième trimestre de 2025. Produits Kruger est le premier fabricant canadien de produits de papier de qualité destinés aux consommateurs (CashmereMD, PurexMD, SpongeTowelsMD, ScottiesMD, White SwanMD et BonterraMD) et au marché des produits hors foyer. La Société continue de croître dans le segment des produits de consommation aux États-Unis grâce à la marque White CloudMD et à d’autres marques privées de qualité supérieure. PTKP détient actuellement une participation de 12,2 % dans Produits Kruger.
Faits saillants financiers et opérationnels de Produits Kruger au T2 2025
- Les revenus se sont élevés à 536,1 millions de dollars au T2 2025, contre 509,8 millions de dollars au T2 2024, soit une augmentation de 26,3 millions de dollars, ou 5,2 %.
- Le BAIIA ajusté1 s’est chiffré à 72,5 millions de dollars au T2 2025, contre 65,3 millions de dollars au T2 2024, soit une augmentation de 11,0 %.
- Le résultat net s’est élevé à 22,1 millions de dollars au T2 2025, contre 10,6 millions de dollars au T2 2024, soit une hausse de 11,5 millions de dollars.
- La Société a déclaré un dividende trimestriel de 0,18 $ par action, payable le 15 octobre 2025.
« Nous sommes satisfaits de notre performance globale au deuxième trimestre de 2025, le BAIIA ajusté ayant augmenté de 11 % en glissement annuel pour atteindre 72,5 millions de dollars », a déclaré Dino Bianco, chef de la direction de Papiers Tissu KP. « La croissance des revenus aux États-Unis a ralenti au deuxième trimestre 2025 en raison des expéditions anticipées effectuées au cours du trimestre précédent afin d'atténuer l'impact des droits de douane potentiels, ainsi que du ralentissement du marché des produits hors foyer. Néanmoins, les ventes aux É.-U. ont augmenté de 12 % au cours des six premiers mois de 2025 et constituent un moteur de croissance essentiel pour Produits Kruger.
« Au début de juillet, nous avons annoncé un investissement supplémentaire d'environ 35 millions de dollars américains dans notre usine de fabrication de Memphis afin de mettre en place une ligne de transformation polyvalente à la fine pointe de la technologie pour le papier hygiénique et les essuie-tout. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une stratégie plus large visant à accroître l'efficacité et à soutenir la croissance de nos activités aux États-Unis », a ajouté M. Bianco.
Perspectives pour le T3 2025
Nous prévoyons une performance plus solide au troisième trimestre 2025, avec un BAIIA ajusté1 dans une fourchette de 75 millions de dollars à 80 millions de dollars.
Résultats financiers de Produits Kruger au T2 2025
Les revenus se sont chiffrés à 536,1 millions de dollars au T2 2025, comparativement à 509,8 millions de dollars au T2 2024, soit une hausse de 26,3 millions de dollars, ou 5,2 %. L'augmentation des revenus est principalement due à un volume de ventes plus élevé dans le segment des produits de consommation, ainsi qu’à des prix de vente favorables dans les deux segments, augmentation partiellement atténuée par une légère baisse du volume des ventes dans le segment des produits hors foyer. Les revenus ont également bénéficié des fluctuations des taux de change sur les ventes en dollars américains.
Le coût des produits vendus s’est établi à 462,2 millions de dollars au T2 2025, contre 431,2 millions de dollars au T2 2024, soit une hausse de 31,0 millions de dollars, ou 7,2 %. L'augmentation du coût des produits vendus est principalement attribuable à la hausse du volume des ventes et des prix de la pâte à papier, à l'impact défavorable des fluctuations de taux de change sur les coûts en dollars américains et à la performance défavorable de l'usine sur notre site de Memphis, partiellement contrebalancés par la baisse des frais généraux de fabrication, principalement due à l'absorption des frais généraux découlant des niveaux de stocks plus élevés au cours du trimestre et des coûts liés à l’interruption du travail au T2 2024, qui ne s’est pas reproduite au T2 2025. Par ailleurs, les frais de transport ont été plus élevés par rapport au T2 2024. En pourcentage des revenus, le coût des produits vendus s'est établi à 86,2 % au T2 2025, contre 84,6 % au T2 2024.
Les frais de vente, frais généraux et frais d’administration se sont chiffrés à 47,2 millions de dollars au T2 2025, comparativement à 42,5 millions de dollars au T2 2024, soit une augmentation de 4,7 millions de dollars, ou 11,1 %. L'augmentation est principalement due à des investissements additionnels en TI et à des pertes de change sur les fonds de roulement, comparativement aux gains enregistrés au T2 2024, partiellement compensées par une diminution des initiatives opérationnelles et corporatives par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent. En pourcentage des revenus, les frais de vente, frais généraux et frais d’administration ont été de 8,8 % au T2 2025, contre 8,3 % au T2 2024.
Le BAIIA ajusté1 s’est élevé à 72,5 millions de dollars au T2 2025, contre 65,3 millions de dollars au T2 2024, soit une hausse de 7,2 millions de dollars, ou 11,0 %. Cette augmentation est principalement attribuable à des volumes de vente et à des prix de vente plus élevés, ainsi qu’à la baisse des frais généraux de fabrication résultant de l'absorption des frais généraux, partiellement contrebalancés par l'augmentation des prix de la pâte à papier, la performance défavorable de l'usine de fabrication de papier tissu de notre site de Memphis, des frais de transport plus élevés, ainsi que par des frais de vente, frais généraux et frais d'administration plus élevés.
Le résultat net s’est établi à 22,1 millions de dollars au T2 2025, contre 10,6 millions de dollars au T2 2024, soit une hausse de 11,5 millions de dollars. La hausse est principalement attribuable à un gain de change et à un BAIIA ajusté1 plus élevé, partiellement contrebalancés par une augmentation des charges d'amortissement résultant du projet d'expansion à Sherbrooke et d'une charge ponctuelle liée à la réduction de la durée de vie utile de certains équipements plus anciens sur notre site de Memphis, ainsi que par une augmentation des charges d'intérêts et autres charges financières.
Liquidités de Produits Kruger au T2 2025
Les liquidités totales, comprenant la trésorerie et la disponibilité en vertu des conventions de crédit renouvelables, s'élevaient à 293,1 millions de dollars au 30 juin 2025.
Résultats financiers de PTKP au T2 2025
PTKP a enregistré un résultat net de 2,6 millions de dollars au T2 2025. Le résultat net comprend un montant de 2,8 millions de dollars représentant la part de PTKP dans le résultat net de Produits Kruger, un profit de dilution de 0,1 million de dollars et une charge de dotation à l'amortissement de 0,3 million de dollars liée aux ajustements des valeurs comptables lors de l'acquisition.
Investissement au site de Memphis
Au cours du T2 2025, Produits Kruger a achevé la mise hors service des équipements LDC restants sur son site de Memphis, au Tennessee. Après la fin du trimestre, le 9 juillet 2025, Produits Kruger a également annoncé que sa filiale, K.T.G. (USA) inc., investirait environ 35 millions de dollars américains dans une nouvelle ligne de transformation pour le papier hygiénique et les essuie-tout à son site de Memphis. Ces mesures permettront d'améliorer l'efficacité de notre site de Memphis en mettant hors service les équipements plus anciens, en mettant l'accent sur les produits haut de gamme soutenus par des équipements modernes et un entreposage sur place.
Dividendes sur les actions ordinaires
Le conseil d’administration de PTKP a déclaré un dividende trimestriel de 0,18 $ par action, payable le 15 octobre 2025 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 30 septembre 2025.
Informations supplémentaires
Pour plus d’information, consultez le rapport de gestion de PTKP et de Produits Kruger du deuxième trimestre, clos le 30 juin 2025, disponibles sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca ou sur le site Web de la Société au www.kptissueinc.com.
Téléconférence sur les résultats du deuxième trimestre
PTKP tiendra sa téléconférence du deuxième trimestre le mercredi 13 août 2025, à 8 h 30, heure de l’Est.
Par téléphone : 1 888 699-1199 ou 416 945-7677
En ligne : www.kptissueinc.com.
Les documents cités pendant la téléconférence seront disponibles au www.kptissueinc.com.
Il sera possible de réécouter la téléconférence jusqu’à minuit, le 20 août 2025, en composant le 1 888 660-6345 ou le 289 819-1450 (mot de passe : 53401).
La téléconférence sera également accessible sur le site Web jusqu’au 20 août 2025 à minuit.
À propos de Papiers Tissu KP inc.
PTKP a été créée dans le but d’acquérir une participation dans le capital de Produits Kruger, et son activité se limite à la détention d’une participation dans le capital, comptabilisée en tant qu’investissement dans le capital-actions. PTKP détient actuellement une participation de 12,2 % dans Produits Kruger. Pour en savoir plus, visitez le www.kptissueinc.com.
À propos de Produits Kruger inc.
Produits Kruger est le premier fabricant canadien de produits de papier de qualité à usages domestique, industriel et commercial. La Société offre aux consommateurs canadiens des marques reconnues, comme CashmereMD, PurexMD, SpongeTowelsMD, ScottiesMD, White SwanMD et BonterraMC. Aux États-Unis, elle fabrique les produits de marque White CloudMD, de même que plusieurs produits de marques privées. Sa division des produits hors foyer fabrique des produits économiques de qualité et les distribue à une grande variété d’établissements commerciaux et publics. Produits Kruger emploie quelque 3 000 personnes et exploite dix usines certifiées FSCMD COC (FSCMD C-104904) en Amérique du Nord. Pour en savoir plus, visitez le www.produitskruger.ca.
Mesures non conformes aux PCGR
Le présent communiqué de presse contient certaines mesures non conformes aux PCGR qui, selon Produits Kruger, fournissent des renseignements sur le rendement et la situation financière de la Société qui sont utiles à la direction de Produits Kruger et aux lecteurs. Ces mesures n’ont pas de définition normalisée aux termes des PCGR et pourraient donc ne pas se prêter aux comparaisons avec des mesures d’appellation similaire utilisées par d’autres sociétés. C’est le cas notamment du BAIIA ajusté. Le BAIIA ajusté n’est pas une mesure de rendement conforme aux PCGR et ne devrait pas être considéré comme un substitut du bénéfice d’exploitation, du bénéfice net ou des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation établis conformément aux PCGR. Le « BAIIA ajusté » est calculé par Produits Kruger comme étant le résultat net (perte) avant : i) la charge d’intérêts et les autres coûts de financement, ii) l’impôt sur le résultat, iii) la dotation à l’amortissement des immobilisations corporelles, iv) la dotation à l’amortissement des immobilisations incorporelles, v) les pertes sur la vente d’actifs non financiers, vi) les pertes (ou profits) sur la vente d’immobilisations corporelles, vii) la perte (ou le gain) de change, viii) les charges liées aux activités de restructuration et ix) la variation du coût amorti du passif lié aux parts de société en commandite. Le rapprochement du BAIIA ajusté avec les résultats pertinents se trouve dans le tableau des résultats sectoriels et géographiques du présent communiqué de presse.
Énoncés prospectifs
Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs, notamment ceux qui concernent les projets, les attentes, les intentions, les résultats, l’intensité des activités, le rendement, les objectifs ou les réalisations, actuels et futurs, de PTKP et de Produits Kruger, ou tout autre événement ou développement futurs. L’emploi de mots comme « peut », « sera », « serait », « devrait », « pourrait », « s’attendre à », « prévoir », « avoir l’intention de », « tendances », « indications », « anticiper », « croire », « estimer », « prédire », « probable » ou « potentiel », y compris l’emploi de la forme négative ou de variantes de ces termes, ou de termes ou d’expressions analogues, indique qu’il s’agit d’énoncés prospectifs. Les énoncés de nature prospective sont fondés sur certaines attentes et hypothèses clés formulées par PTKP ou Produits Kruger, y compris la modération de la pression inflationniste sur le coût des intrants et la poursuite de la pression inflationniste sur les frais de vente, frais généraux et frais d’administration étant donné que les coûts de main-d’œuvre, de marketing et d’informatique continuent d’augmenter. Bien que PTKP et Produits Kruger estiment que ces attentes et hypothèses sur lesquelles ces énoncés prospectifs sont fondés sont raisonnables, le lecteur ne doit pas s’y fier exagérément, puisque rien ne garantit qu’elles s’avéreront exactes.
Les perspectives relatives au BAIIA ajusté1 du T3 2025 constituent des renseignements de nature prospective et sont fondées sur des hypothèses, et elles sont par conséquent soumises aux incertitudes et aux risques énumérés ci-après. Les perspectives visent à donner aux lecteurs une idée des attentes de la direction, en date du présent communiqué de presse, concernant le rendement futur de Produits Kruger. Les lecteurs sont prévenus que ces énoncés ne doivent être interprétés d’aucune autre manière.
Bon nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, l’intensité des activités, le rendement, les réalisations réelles ou les événements et développements futurs de Produits Kruger diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs (ce qui pourrait se répercuter sur les retombées économiques de la participation de PTKP dans Produits Kruger), y compris les facteurs énumérés ci-dessous, décrits en détail à la section Facteurs de risque — Risques propres à l’activité de Produits Kruger de la notice annuelle de PTKP datée du 5 mars 2025, disponible sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca : l’influence de Kruger inc. sur Produits Kruger; la dépendance de Produits Kruger envers Kruger inc.; les conséquences d’un cas d’insolvabilité touchant Kruger inc.; les risques associés à la propriété du projet TAD à Sherbrooke; les risques associés à l’exploitation du projet TAD à Sherbrooke; les risques associés au projet d’expansion à Sherbrooke; les risques d’exploitation; une augmentation importante du coût des intrants; une réduction de l’offre de fibre; une pression accrue sur les prix ou une intensification de la concurrence; l’incapacité de Produits Kruger à innover efficacement; une conjoncture économique défavorable; une dépendance envers des clients de détail clés; une atteinte à la réputation de Produits Kruger ou de ses marques; des ventes moins importantes que prévu pour Produits Kruger; l’incapacité de Produits Kruger à exécuter ses stratégies d’affaires et d’exploitation; l’obligation de Produits Kruger de faire des dépenses d’immobilisation régulières; une acquisition infructueuse par Produits Kruger; la dépendance de Produits Kruger envers des employés essentiels; l’incapacité de Produits Kruger à retenir ses clients ou à en acquérir de nouveaux; la perte de fournisseurs essentiels pour Produits Kruger; l’incapacité de Produits Kruger à protéger adéquatement ses droits de propriété intellectuelle; la dépendance de Produits Kruger envers des licences détenues par des tiers; des règlements de litiges ou de réclamations défavorables à Produits Kruger; des dépenses importantes découlant de règlements environnementaux et nuisant aux flux de trésorerie de Produits Kruger; l’obligation de Produits Kruger au titre des prestations constituées, déjà importante, qui pourrait être beaucoup plus élevée que prévu si les hypothèses formulées par la direction de Produits Kruger devaient se révéler erronées; des conflits de travail nuisant à la structure de coûts de Produits Kruger et compromettant sa capacité à maintenir ses usines en activité; les variations de taux de change et la concurrence américaine; l’incapacité de Produits Kruger à honorer l’ensemble de sa dette; la responsabilité potentielle associée aux produits de consommation; le respect des engagements; les risques de hausse des taux d’intérêt et du coût de refinancement; les risques liés aux technologies de l’information, à la cybersécurité, aux assurances, aux contrôles internes et au commerce.
Les lecteurs ne devraient pas se fier exagérément aux énoncés prospectifs contenus dans les présentes. Ces énoncés sont présentés expressément, dans leur intégralité, sous réserve de la présente mise en garde, et sont formulés en date du présent communiqué de presse. PTKP ne s’engage aucunement à les mettre à jour publiquement à la lumière de faits nouveaux, subséquents ou autres, à moins d’y être obligée par une loi sur les valeurs mobilières.
INFORMATION :
François Paroyan
Avocat et secrétaire général
Papiers Tissu KP inc.
905 812-6936
francois.paroyan@krugerproducts.ca
INVESTISSEURS :
Doris Grbic
Directrice, Relations avec les investisseurs
KP Tissue inc.
437 882-2596
IR@krugerproducts.ca
_____________________
1 Le BAIIA ajusté est une mesure financière non conforme aux IRFS. Pour plus d'informations sur ces mesures, voir la section Mesures financières non conformes aux IRFS du présent communiqué de presse.
|Kruger Products inc.
|États consolidés résumés non audités de la situation financière
|(en milliers de dollars canadiens)
|30 juin 2025
|31 décembre 2024
|$
|$
|Actif
|Actifs courants
|Trésorerie et équivalents de trésorerie
|85 307
|119 460
|Trésorerie soumise à restrictions
|76 325
|48 375
|Créances clients et autres créances
|132 700
|138 177
|Créances sur parties liées
|80
|80
|Stocks
|302 251
|287 756
|Impôt à recouvrer
|4 007
|3 208
|Charges payées d’avance
|17 703
|6 383
|618 373
|603 439
|Actifs non courants
|Immobilisations corporelles
|1 449 424
|1 509 592
|Actifs au titre de droits d’utilisation
|167 865
|186 460
|Autres actifs non courants
|10
|92
|Prestations de retraite
|91 235
|92 661
|Goodwill
|152 021
|152 021
|Immobilisations incorporelles
|40 592
|42 572
|Actif d’impôt différé
|10 249
|10 500
|Total de l’actif
|2 529 769
|2 597 337
|Passif
|Passifs courants
|Dettes fournisseurs et autres dettes
|311 583
|346 264
|Dettes envers des parties liées
|12 473
|17 829
|Impôt à payer
|-
|3
|Dividendes à verser
|14 595
|14 308
|Partie courante de la dette à long terme
|79 981
|54 168
|Partie courante des obligations locatives
|41 003
|40 156
|Partie courante de la dette à long terme envers des parties liées
|5 800
|5 800
|Partie courante des provisions
|5 795
|4 184
|471 230
|482 712
|Passifs non courants
|Dette à long terme
|1 125 503
|1 180 488
|Obligations locatives à long terme
|154 513
|165 563
|Dette à long terme envers des parties liées
|27 147
|31 925
|Provisions à long terme
|7 872
|9 398
|Prestations de retraite
|17 371
|17 845
|Avantages postérieurs au départ à la retraite
|47 989
|47 140
|Total du passif
|1 851 625
|1 935 071
|Capitaux propres
|Capital-actions
|321 455
|308 622
|Surplus d'apport
|395 382
|395 382
|Déficit
|(162 522
|)
|(171 874
|)
|Cumul des autres éléments du résultat global
|88 346
|100 177
|Capitaux propres attribuable à Produits Kruger
|642 661
|632 307
|Participations ne donnant pas le contrôle
|35 483
|29 959
|Total des capitaux propres
|678 144
|662 266
|Total du passif et des capitaux propres
|2 529 769
|2 597 337
|Kruger Products inc.
|États consolidés résumés non audités du résultat net
|(en milliers de dollars canadiens)
|Trimestre clos le
30 juin 2025
|Trimestre clos le
30 juin 2024
|Semestre clos le
30 juin 2025
|Semestre clos le
30 juin 2024
|$
|$
|$
|$
|Produits des activités ordinaires
|536 080
|509 800
|1 082 190
|989 232
|Charges
|Coût des produits vendus
|462 204
|431 228
|913 187
|825 231
|Frais de vente, frais généraux et frais d’administration
|47 157
|42 470
|98 371
|86 612
|Coûts de restructuration
|3 702
|3
|3 702
|219
|Résultat d’exploitation
|23 017
|36 099
|66 930
|77 170
|Charge d’intérêts et autres charges financières
|21 306
|16 855
|42 257
|33 135
|Autres charges (produits)
|(19 941
|)
|3 945
|(20 284
|)
|12 418
|Résultat avant impôt
|21 652
|15 299
|44 957
|31 617
|Charge d'impôt exigible
|1 078
|612
|1 808
|1 381
|Charge d'impôt différé (recouvrement)
|(5 612
|)
|3 008
|83
|8 479
|Charge d’impôt (recouvrement)
|(4 534
|)
|3 620
|1 891
|9 860
|Résultat net, y compris la participation ne donnant pas le contrôle
|26 186
|11 679
|43 066
|21 757
|Résultat net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle
|4 039
|1 087
|5 524
|2 209
|Résultat net attribuable à Produits Kruger
|22 147
|10 592
|37 542
|19 548
|Kruger Products inc.
|Tableaux consolidés résumés non audités des flux de trésorerie
|(en milliers de dollars canadiens)
|Trimestre clos le
30 juin 2025
|Trimestre clos le
30 juin 2024
|Semestre clos le
30 juin 2025
|Semestre clos le
30 juin 2024
|$
|$
|$
|$
|Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
|Résultat net, y compris la participation ne donnant pas le contrôle
|26 186
|11 679
|43 066
|21 757
|Éléments hors trésorerie
|Dotation à l’amortissement des immobilisations corporelles
|43 727
|27 675
|73 616
|52 127
|Dotation à l’amortissement des immobilisations incorporelles
|2 008
|1 496
|3 980
|2 561
|Perte (profit) sur la cession d’immobilisations corporelles
|-
|(2
|)
|(5
|)
|269
|Perte sur la cession d’actifs loués
|23
|(632
|)
|23
|-
|Perte (profit) de change
|(19 941
|)
|3 945
|(20 284
|)
|13 299
|Charge d’intérêts et autres charges financières
|21 306
|16 855
|42 257
|33 135
|Prestations de retraite et avantages postérieurs au départ
|à la retraite
|2 828
|2 708
|5 573
|5 284
|Provisions
|1 065
|1 045
|3 929
|2 118
|Charge d’impôt
|(4 534
|)
|3 620
|1 891
|9 860
|Perte sur la vente d’actifs non financiers
|-
|-
|-
|12
|Total des éléments hors trésorerie
|46 482
|56 710
|110 980
|118 665
|Variation nette des éléments du fonds de roulement hors trésorerie
|(29 511
|)
|40 383
|(54 568
|)
|(45 687
|)
|Cotisations aux régimes de retraite et aux régimes
|d’avantages postérieurs au départ à la retraite
|(1 006
|)
|(1 111
|)
|(2 015
|)
|(2 264
|)
|Paiements liés aux provisions
|(4 024
|)
|(3 225
|)
|(4 024
|)
|(3 695
|)
|Paiements d’impôt, montant net
|(2 465
|)
|(2 101
|)
|(1 811
|)
|(2 441
|)
|Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
|35 662
|102 335
|91 628
|86 335
|Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
|Acquisitions d’immobilisations corporelles
|(7 717
|)
|(3 923
|)
|(9 862
|)
|(7 964
|)
|Acquisitions d’immobilisations corporelles
|liées au projet d’expansion à Sherbrooke
|(1 991
|)
|(43 554
|)
|(17 377
|)
|(89 427
|)
|Intérêts payés sur les facilités de crédit relativement
|au projet d’expansion à Sherbrooke
|-
|(2 673
|)
|-
|(2 789
|)
|Aide publique reçue
|-
|-
|3,150
|-
|Achats de logiciels
|(1 134
|)
|(240
|)
|(1 094
|)
|(287
|)
|Produit tiré de la cession d’immobilisations corporelles
|-
|32
|-
|28
|Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
|(10 842
|)
|(48 778
|)
|(25 183
|)
|(100 439
|)
|Flux de trésorerie liés aux activités de financement
|Produit tiré de la dette à long terme
|9 000
|38 568
|31 188
|113 432
|Remboursement de la dette à long terme
|(22 507
|)
|(14 046
|)
|(32 505
|)
|(21 193
|)
|Paiement de frais de financement différés
|39
|( 365
|)
|7
|(1 229
|)
|Paiement des obligations locatives
|(7 714
|)
|(8 622
|)
|(16 737
|)
|(17 272
|)
|Variation de la trésorerie soumise à restrictions
|(25 961
|)
|(29 786
|)
|(27 950
|)
|(31 198
|)
|Intérêts payés sur la dette à long terme
|(18 995
|)
|(14 516
|)
|(31 421
|)
|(23 379
|)
|Paiement à une partie liée
|(5 800
|)
|(5 800
|)
|(5 800
|)
|(5 800
|)
|Dividendes versés, montant net
|(8 069
|)
|(7 804
|)
|(16 069
|)
|(9 557
|)
|Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
|(80 007
|)
|(42 371
|)
|(99 287
|)
|3 804
|Effet des variations du taux de change sur la trésorerie et les
|équivalents de trésorerie libellés en monnaies étrangères
|(1 284
|)
|428
|(1 311
|)
|1 726
|Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents
|de trésorerie pour la période
|(56 471
|)
|11 614
|(34 153
|)
|(8 574
|)
|Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période
|141 778
|117 120
|119 460
|135 728
|Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période
|85 307
|127 154
|85 307
|127 154
|Kruger Products inc.
|Résultats non audités par segments et régions
|(en milliers de dollars canadiens)
|Trimestre clos le
30 juin 2025
|Trimestre clos le
30 juin 2024
|Semestre clos le
30 juin 2025
|Semestre clos le
30 juin 2024
|$
|$
|$
|$
|Résultats par segments
|Produits des activités ordinaires sectoriels
|Produits de consommation
|449 222
|421 925
|914 412
|826 214
|PHF
|86 858
|87 875
|167 778
|163 018
|Produits des activités ordinaires provenant des clients externes
|536 080
|509 800
|1 082 190
|989 232
|Autres éléments sectoriels
|Produits de consommation
|380 038
|361 628
|769 176
|703 255
|PHF
|77 895
|78 306
|156 026
|145 679
|Siège social et autres
|5 669
|4 595
|8 743
|7 940
|Total autres éléments sectoriels
|463 602
|444 529
|933 945
|856 874
|BAIIA ajusté
|Produits de consommation
|69 184
|60 297
|145 236
|122 959
|PHF
|8 963
|9 569
|11 752
|17 339
|Siège social et autres
|(5 669
|)
|(4 595
|)
|(8 743
|)
|(7 940
|)
|Total du BAIIA ajusté
|72 478
|65 271
|148 245
|132 358
|Rapprochement avec le résultat net :
|Dotation aux amortissements
|45 736
|29 171
|77 596
|54 688
|Charge d’intérêts et autres charges financières
|21 306
|16 855
|42 257
|33 135
|Perte (profit) sur la cession d’immobilisations corporelles
|23
|( 2
|)
|18
|269
|Pertes sur la vente d’actifs non financiers
|-
|-
|-
|12
|Variation du coût amorti du passif lié aux parts de société
|en commandite
|-
|-
|-
|( 881
|)
|Coûts de restructuration, montant net
|3 702
|3
|3 702
|219
|Perte (profit) de change
|(19 941
|)
|3 945
|(20 284
|)
|13 299
|Résultat avant impôt
|21 652
|15 299
|44 956
|31 617
|Charge d’impôt
|(4 534
|)
|3 620
|1 891
|9 860
|Résultat net, y compris la participation ne donnant pas le contrôle
|26 186
|11 679
|43 065
|21 757
|Produits par régions
|Canada
|299 654
|278 969
|586 177
|545 141
|États-Unis
|236 426
|230 831
|496 013
|444 091
|Total des produits
|536 080
|509 800
|1 082 190
|989 232
|Papiers Tissu KP inc.
|États résumés non audités des situations financières
|(en milliers de dollars canadiens)
|30 juin 2025
|31 décembre 2024
|$
|$
|Actif
|Actifs courants
|Dividendes à recevoir
|1 800
|1 798
|1 800
|1 798
|Actifs non courants
|Participation dans une entreprise associée
|68 718
|69 517
|Total de l’actif
|70 518
|71 315
|Passif
|Passifs courants
|Dividendes à verser
|1 800
|1 798
|Total du passif
|1 800
|1 798
|Capitaux propres
|Actions ordinaires
|22 870
|22 762
|Surplus d’apport
|144 819
|144 819
|Déficit
|(115 830
|)
|(116 673
|)
|Cumul des autres éléments du résultat global
|16 859
|18 609
|Total des capitaux propres
|68 718
|69 517
|Total du passif et des capitaux propres
|70 518
|71 315
|Papiers Tissu KP inc.
|États résumés non audités du résultat net
|(en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre d’actions et les montants par action)
|Trimestre clos le
30 juin 2025
|Trimestre clos le
30 juin 2024
|Semestre clos le
30 juin 2025
|Semestre clos le
30 juin 2024
|$
|$
|$
|$
|Quote-part du résultat
|2 755
|1 344
|4 672
|2 499
|Dotation à l’amortissement de l’augmentation de la juste valeur
|(279
|)
|(283
|)
|(563
|)
|(569
|)
|Quote-part du résultat mis en équivalence
|2 476
|1 061
|4 109
|1 930
|Profit de dilution
|95
|131
|209
|393
|Résultat net
|2 571
|1 192
|4 318
|2 323
|Résultat de base par action
|0,26
|0,12
|0,43
|0,23
|Nombre moyen pondéré d’actions en circulation
|9 999 883
|9 973 312
|9 996 544
|9 970 470
|Papiers Tissu KP inc.
|Tableaux résumés non audités des flux de trésorerie
|(en milliers de dollars canadiens)
|Trimestre clos le
30 juin 2025
|Trimestre clos le
30 juin 2024
|Semestre clos le
30 juin 2025
|Semestre clos le
30 juin 2024
|$
|$
|$
|$
|Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
|Résultat net
|2 571
|1 192
|4 318
|2 323
|Éléments hors trésorerie
|Quote-part du résultat mis en équivalence
|(2 476
|)
|(1 061
|)
|(4 109
|)
|(1 930
|)
|Profit de dilution
|(95
|)
|(131
|)
|(209
|)
|(393
|)
|Total des éléments hors trésorerie
|(2 571
|)
|(1 192
|)
|(4 318
|)
|(2 323
|)
|Diminution de la dette envers une entité détenue
|-
|(200
|)
|-
|(284
|)
|Remboursements d’impôt, montant net
|-
|200
|-
|284
|Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
|-
|-
|-
|-
|Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
|Dividendes reçus, nets
|1 746
|1 744
|3 490
|3 496
|Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
|1 746
|1 744
|3 490
|3 496
|Flux de trésorerie liés aux activités de financement
|Dividendes versés, nets
|(1 746
|)
|(1 744
|)
|(3 490
|)
|(3 496
|)
|Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
|(1 746
|)
|(1 744
|)
|(3 490
|)
|(3 496
|)
|Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents
|de trésorerie pour la période
|-
|-
|-
|-
|Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période
|-
|-
|-
|-
|Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période
|-
|-
|-
|-