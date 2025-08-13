Papiers Tissu KP publie ses résultats du deuxième trimestre 2025

Une solide rentabilité grâce à un investissement à Memphis pour accroître l'efficacité et soutenir la croissance aux É.-U.

 | Source: Papiers Tissu KP inc. Papiers Tissu KP inc.

MISSISSAUGA, Ontario, 13 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Papiers Tissu KP inc. (« PTKP ») (TSX : KPT) présente ses résultats financiers et ses résultats d’exploitation, ainsi que ceux de Produits Kruger inc. (« Produits Kruger »), du deuxième trimestre de 2025. Produits Kruger est le premier fabricant canadien de produits de papier de qualité destinés aux consommateurs (CashmereMD, PurexMD, SpongeTowelsMD, ScottiesMD, White SwanMD et BonterraMD) et au marché des produits hors foyer. La Société continue de croître dans le segment des produits de consommation aux États-Unis grâce à la marque White CloudMD et à d’autres marques privées de qualité supérieure. PTKP détient actuellement une participation de 12,2 % dans Produits Kruger.

Faits saillants financiers et opérationnels de Produits Kruger au T2 2025

  • Les revenus se sont élevés à 536,1 millions de dollars au T2 2025, contre 509,8 millions de dollars au T2 2024, soit une augmentation de 26,3 millions de dollars, ou 5,2 %.
  • Le BAIIA ajusté1 s’est chiffré à 72,5 millions de dollars au T2 2025, contre 65,3 millions de dollars au T2 2024, soit une augmentation de 11,0 %.
  • Le résultat net s’est élevé à 22,1 millions de dollars au T2 2025, contre 10,6 millions de dollars au T2 2024, soit une hausse de 11,5 millions de dollars.
  • La Société a déclaré un dividende trimestriel de 0,18 $ par action, payable le 15 octobre 2025.

« Nous sommes satisfaits de notre performance globale au deuxième trimestre de 2025, le BAIIA ajusté ayant augmenté de 11 % en glissement annuel pour atteindre 72,5 millions de dollars », a déclaré Dino Bianco, chef de la direction de Papiers Tissu KP. « La croissance des revenus aux États-Unis a ralenti au deuxième trimestre 2025 en raison des expéditions anticipées effectuées au cours du trimestre précédent afin d'atténuer l'impact des droits de douane potentiels, ainsi que du ralentissement du marché des produits hors foyer. Néanmoins, les ventes aux É.-U. ont augmenté de 12 % au cours des six premiers mois de 2025 et constituent un moteur de croissance essentiel pour Produits Kruger.

« Au début de juillet, nous avons annoncé un investissement supplémentaire d'environ 35 millions de dollars américains dans notre usine de fabrication de Memphis afin de mettre en place une ligne de transformation polyvalente à la fine pointe de la technologie pour le papier hygiénique et les essuie-tout. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une stratégie plus large visant à accroître l'efficacité et à soutenir la croissance de nos activités aux États-Unis », a ajouté M. Bianco.

Perspectives pour le T3 2025
Nous prévoyons une performance plus solide au troisième trimestre 2025, avec un BAIIA ajusté1 dans une fourchette de 75 millions de dollars à 80 millions de dollars.

Résultats financiers de Produits Kruger au T2 2025
Les revenus se sont chiffrés à 536,1 millions de dollars au T2 2025, comparativement à 509,8 millions de dollars au T2 2024, soit une hausse de 26,3 millions de dollars, ou 5,2 %. L'augmentation des revenus est principalement due à un volume de ventes plus élevé dans le segment des produits de consommation, ainsi qu’à des prix de vente favorables dans les deux segments, augmentation partiellement atténuée par une légère baisse du volume des ventes dans le segment des produits hors foyer. Les revenus ont également bénéficié des fluctuations des taux de change sur les ventes en dollars américains.

Le coût des produits vendus s’est établi à 462,2 millions de dollars au T2 2025, contre 431,2 millions de dollars au T2 2024, soit une hausse de 31,0 millions de dollars, ou 7,2 %. L'augmentation du coût des produits vendus est principalement attribuable à la hausse du volume des ventes et des prix de la pâte à papier, à l'impact défavorable des fluctuations de taux de change sur les coûts en dollars américains et à la performance défavorable de l'usine sur notre site de Memphis, partiellement contrebalancés par la baisse des frais généraux de fabrication, principalement due à l'absorption des frais généraux découlant des niveaux de stocks plus élevés au cours du trimestre et des coûts liés à l’interruption du travail au T2 2024, qui ne s’est pas reproduite au T2 2025. Par ailleurs, les frais de transport ont été plus élevés par rapport au T2 2024. En pourcentage des revenus, le coût des produits vendus s'est établi à 86,2 % au T2 2025, contre 84,6 % au T2 2024.

Les frais de vente, frais généraux et frais d’administration se sont chiffrés à 47,2 millions de dollars au T2 2025, comparativement à 42,5 millions de dollars au T2 2024, soit une augmentation de 4,7 millions de dollars, ou 11,1 %. L'augmentation est principalement due à des investissements additionnels en TI et à des pertes de change sur les fonds de roulement, comparativement aux gains enregistrés au T2 2024, partiellement compensées par une diminution des initiatives opérationnelles et corporatives par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent. En pourcentage des revenus, les frais de vente, frais généraux et frais d’administration ont été de 8,8 % au T2 2025, contre 8,3 % au T2 2024.

Le BAIIA ajusté1 s’est élevé à 72,5 millions de dollars au T2 2025, contre 65,3 millions de dollars au T2 2024, soit une hausse de 7,2 millions de dollars, ou 11,0 %. Cette augmentation est principalement attribuable à des volumes de vente et à des prix de vente plus élevés, ainsi qu’à la baisse des frais généraux de fabrication résultant de l'absorption des frais généraux, partiellement contrebalancés par l'augmentation des prix de la pâte à papier, la performance défavorable de l'usine de fabrication de papier tissu de notre site de Memphis, des frais de transport plus élevés, ainsi que par des frais de vente, frais généraux et frais d'administration plus élevés.

Le résultat net s’est établi à 22,1 millions de dollars au T2 2025, contre 10,6 millions de dollars au T2 2024, soit une hausse de 11,5 millions de dollars. La hausse est principalement attribuable à un gain de change et à un BAIIA ajusté1 plus élevé, partiellement contrebalancés par une augmentation des charges d'amortissement résultant du projet d'expansion à Sherbrooke et d'une charge ponctuelle liée à la réduction de la durée de vie utile de certains équipements plus anciens sur notre site de Memphis, ainsi que par une augmentation des charges d'intérêts et autres charges financières.

Liquidités de Produits Kruger au T2 2025
Les liquidités totales, comprenant la trésorerie et la disponibilité en vertu des conventions de crédit renouvelables, s'élevaient à 293,1 millions de dollars au 30 juin 2025.

Résultats financiers de PTKP au T2 2025
PTKP a enregistré un résultat net de 2,6 millions de dollars au T2 2025. Le résultat net comprend un montant de 2,8 millions de dollars représentant la part de PTKP dans le résultat net de Produits Kruger, un profit de dilution de 0,1 million de dollars et une charge de dotation à l'amortissement de 0,3 million de dollars liée aux ajustements des valeurs comptables lors de l'acquisition.

Investissement au site de Memphis 
Au cours du T2 2025, Produits Kruger a achevé la mise hors service des équipements LDC restants sur son site de Memphis, au Tennessee. Après la fin du trimestre, le 9 juillet 2025, Produits Kruger a également annoncé que sa filiale, K.T.G. (USA) inc., investirait environ 35 millions de dollars américains dans une nouvelle ligne de transformation pour le papier hygiénique et les essuie-tout à son site de Memphis. Ces mesures permettront d'améliorer l'efficacité de notre site de Memphis en mettant hors service les équipements plus anciens, en mettant l'accent sur les produits haut de gamme soutenus par des équipements modernes et un entreposage sur place.

Dividendes sur les actions ordinaires
Le conseil d’administration de PTKP a déclaré un dividende trimestriel de 0,18 $ par action, payable le 15 octobre 2025 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 30 septembre 2025.

Informations supplémentaires
Pour plus d’information, consultez le rapport de gestion de PTKP et de Produits Kruger du deuxième trimestre, clos le 30 juin 2025, disponibles sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca ou sur le site Web de la Société au www.kptissueinc.com.

Téléconférence sur les résultats du deuxième trimestre
PTKP tiendra sa téléconférence du deuxième trimestre le mercredi 13 août 2025, à 8 h 30, heure de l’Est.

Par téléphone : 1 888 699-1199 ou 416 945-7677

En ligne : www.kptissueinc.com.

Les documents cités pendant la téléconférence seront disponibles au www.kptissueinc.com.

Il sera possible de réécouter la téléconférence jusqu’à minuit, le 20 août 2025, en composant le 1 888 660-6345 ou le 289 819-1450 (mot de passe : 53401).

La téléconférence sera également accessible sur le site Web jusqu’au 20 août 2025 à minuit.

À propos de Papiers Tissu KP inc.
PTKP a été créée dans le but d’acquérir une participation dans le capital de Produits Kruger, et son activité se limite à la détention d’une participation dans le capital, comptabilisée en tant qu’investissement dans le capital-actions. PTKP détient actuellement une participation de 12,2 % dans Produits Kruger. Pour en savoir plus, visitez le www.kptissueinc.com.

À propos de Produits Kruger inc.
Produits Kruger est le premier fabricant canadien de produits de papier de qualité à usages domestique, industriel et commercial. La Société offre aux consommateurs canadiens des marques reconnues, comme CashmereMD, PurexMD, SpongeTowelsMD, ScottiesMD, White SwanMD et BonterraMC. Aux États-Unis, elle fabrique les produits de marque White CloudMD, de même que plusieurs produits de marques privées. Sa division des produits hors foyer fabrique des produits économiques de qualité et les distribue à une grande variété d’établissements commerciaux et publics. Produits Kruger emploie quelque 3 000 personnes et exploite dix usines certifiées FSCMD COC (FSCMD C-104904) en Amérique du Nord. Pour en savoir plus, visitez le www.produitskruger.ca.

Mesures non conformes aux PCGR
Le présent communiqué de presse contient certaines mesures non conformes aux PCGR qui, selon Produits Kruger, fournissent des renseignements sur le rendement et la situation financière de la Société qui sont utiles à la direction de Produits Kruger et aux lecteurs. Ces mesures n’ont pas de définition normalisée aux termes des PCGR et pourraient donc ne pas se prêter aux comparaisons avec des mesures d’appellation similaire utilisées par d’autres sociétés. C’est le cas notamment du BAIIA ajusté. Le BAIIA ajusté n’est pas une mesure de rendement conforme aux PCGR et ne devrait pas être considéré comme un substitut du bénéfice d’exploitation, du bénéfice net ou des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation établis conformément aux PCGR. Le « BAIIA ajusté » est calculé par Produits Kruger comme étant le résultat net (perte) avant : i) la charge d’intérêts et les autres coûts de financement, ii) l’impôt sur le résultat, iii) la dotation à l’amortissement des immobilisations corporelles, iv) la dotation à l’amortissement des immobilisations incorporelles, v) les pertes sur la vente d’actifs non financiers, vi) les pertes (ou profits) sur la vente d’immobilisations corporelles, vii) la perte (ou le gain) de change, viii) les charges liées aux activités de restructuration et ix) la variation du coût amorti du passif lié aux parts de société en commandite. Le rapprochement du BAIIA ajusté avec les résultats pertinents se trouve dans le tableau des résultats sectoriels et géographiques du présent communiqué de presse.

Énoncés prospectifs
Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs, notamment ceux qui concernent les projets, les attentes, les intentions, les résultats, l’intensité des activités, le rendement, les objectifs ou les réalisations, actuels et futurs, de PTKP et de Produits Kruger, ou tout autre événement ou développement futurs. L’emploi de mots comme « peut », « sera », « serait », « devrait », « pourrait », « s’attendre à », « prévoir », « avoir l’intention de », « tendances », « indications », « anticiper », « croire », « estimer », « prédire », « probable » ou « potentiel », y compris l’emploi de la forme négative ou de variantes de ces termes, ou de termes ou d’expressions analogues, indique qu’il s’agit d’énoncés prospectifs. Les énoncés de nature prospective sont fondés sur certaines attentes et hypothèses clés formulées par PTKP ou Produits Kruger, y compris la modération de la pression inflationniste sur le coût des intrants et la poursuite de la pression inflationniste sur les frais de vente, frais généraux et frais d’administration étant donné que les coûts de main-d’œuvre, de marketing et d’informatique continuent d’augmenter. Bien que PTKP et Produits Kruger estiment que ces attentes et hypothèses sur lesquelles ces énoncés prospectifs sont fondés sont raisonnables, le lecteur ne doit pas s’y fier exagérément, puisque rien ne garantit qu’elles s’avéreront exactes.

Les perspectives relatives au BAIIA ajusté1 du T3 2025 constituent des renseignements de nature prospective et sont fondées sur des hypothèses, et elles sont par conséquent soumises aux incertitudes et aux risques énumérés ci-après. Les perspectives visent à donner aux lecteurs une idée des attentes de la direction, en date du présent communiqué de presse, concernant le rendement futur de Produits Kruger. Les lecteurs sont prévenus que ces énoncés ne doivent être interprétés d’aucune autre manière.

Bon nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, l’intensité des activités, le rendement, les réalisations réelles ou les événements et développements futurs de Produits Kruger diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs (ce qui pourrait se répercuter sur les retombées économiques de la participation de PTKP dans Produits Kruger), y compris les facteurs énumérés ci-dessous, décrits en détail à la section Facteurs de risque — Risques propres à l’activité de Produits Kruger de la notice annuelle de PTKP datée du 5 mars 2025, disponible sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca : l’influence de Kruger inc. sur Produits Kruger; la dépendance de Produits Kruger envers Kruger inc.; les conséquences d’un cas d’insolvabilité touchant Kruger inc.; les risques associés à la propriété du projet TAD à Sherbrooke; les risques associés à l’exploitation du projet TAD à Sherbrooke; les risques associés au projet d’expansion à Sherbrooke; les risques d’exploitation; une augmentation importante du coût des intrants; une réduction de l’offre de fibre; une pression accrue sur les prix ou une intensification de la concurrence; l’incapacité de Produits Kruger à innover efficacement; une conjoncture économique défavorable; une dépendance envers des clients de détail clés; une atteinte à la réputation de Produits Kruger ou de ses marques; des ventes moins importantes que prévu pour Produits Kruger; l’incapacité de Produits Kruger à exécuter ses stratégies d’affaires et d’exploitation; l’obligation de Produits Kruger de faire des dépenses d’immobilisation régulières; une acquisition infructueuse par Produits Kruger; la dépendance de Produits Kruger envers des employés essentiels; l’incapacité de Produits Kruger à retenir ses clients ou à en acquérir de nouveaux; la perte de fournisseurs essentiels pour Produits Kruger; l’incapacité de Produits Kruger à protéger adéquatement ses droits de propriété intellectuelle; la dépendance de Produits Kruger envers des licences détenues par des tiers; des règlements de litiges ou de réclamations défavorables à Produits Kruger; des dépenses importantes découlant de règlements environnementaux et nuisant aux flux de trésorerie de Produits Kruger; l’obligation de Produits Kruger au titre des prestations constituées, déjà importante, qui pourrait être beaucoup plus élevée que prévu si les hypothèses formulées par la direction de Produits Kruger devaient se révéler erronées; des conflits de travail nuisant à la structure de coûts de Produits Kruger et compromettant sa capacité à maintenir ses usines en activité; les variations de taux de change et la concurrence américaine; l’incapacité de Produits Kruger à honorer l’ensemble de sa dette; la responsabilité potentielle associée aux produits de consommation; le respect des engagements; les risques de hausse des taux d’intérêt et du coût de refinancement; les risques liés aux technologies de l’information, à la cybersécurité, aux assurances, aux contrôles internes et au commerce.

Les lecteurs ne devraient pas se fier exagérément aux énoncés prospectifs contenus dans les présentes. Ces énoncés sont présentés expressément, dans leur intégralité, sous réserve de la présente mise en garde, et sont formulés en date du présent communiqué de presse. PTKP ne s’engage aucunement à les mettre à jour publiquement à la lumière de faits nouveaux, subséquents ou autres, à moins d’y être obligée par une loi sur les valeurs mobilières.

INFORMATION :
François Paroyan
Avocat et secrétaire général
Papiers Tissu KP inc.
905 812-6936
francois.paroyan@krugerproducts.ca

INVESTISSEURS :
Doris Grbic
Directrice, Relations avec les investisseurs
KP Tissue inc.
437 882-2596
IR@krugerproducts.ca

_____________________
1 Le BAIIA ajusté est une mesure financière non conforme aux IRFS. Pour plus d'informations sur ces mesures, voir la section Mesures financières non conformes aux IRFS du présent communiqué de presse.



Kruger Products inc.
États consolidés résumés non audités de la situation financière
(en milliers de dollars canadiens)
     
  30 juin 2025  31 décembre 2024 
  $  $ 
Actif   
Actifs courants   
 Trésorerie et équivalents de trésorerie85 307  119 460 
 Trésorerie soumise à restrictions76 325  48 375 
 Créances clients et autres créances132 700  138 177 
 Créances sur parties liées80  80 
 Stocks302 251  287 756 
 Impôt à recouvrer4 007  3 208 
 Charges payées d’avance17 703  6 383 
  618 373  603 439 
Actifs non courants   
 Immobilisations corporelles1 449 424  1 509 592 
 Actifs au titre de droits d’utilisation167 865  186 460 
 Autres actifs non courants10  92 
 Prestations de retraite91 235  92 661 
 Goodwill152 021  152 021 
 Immobilisations incorporelles40 592  42 572 
 Actif d’impôt différé10 249  10 500 
Total de l’actif2 529 769  2 597 337 
     
Passif   
Passifs courants   
 Dettes fournisseurs et autres dettes311 583  346 264 
 Dettes envers des parties liées12 473  17 829 
 Impôt à payer-  3 
 Dividendes à verser14 595  14 308 
 Partie courante de la dette à long terme79 981  54 168 
 Partie courante des obligations locatives41 003  40 156 
 Partie courante de la dette à long terme envers des parties liées5 800  5 800 
 Partie courante des provisions5 795  4 184 
  471 230  482 712 
Passifs non courants   
 Dette à long terme1 125 503  1 180 488 
 Obligations locatives à long terme154 513  165 563 
 Dette à long terme envers des parties liées27 147  31 925 
 Provisions à long terme7 872  9 398 
 Prestations de retraite17 371  17 845 
 Avantages postérieurs au départ à la retraite47 989  47 140 
Total du passif1 851 625  1 935 071 
     
Capitaux propres   
 Capital-actions321 455  308 622 
 Surplus d'apport395 382  395 382 
 Déficit(162 522) (171 874)
 Cumul des autres éléments du résultat global88 346  100 177 
 Capitaux propres attribuable à Produits Kruger642 661  632 307 
 Participations ne donnant pas le contrôle35 483  29 959 
Total des capitaux propres678 144  662 266 
Total du passif et des capitaux propres2 529 769  2 597 337 



Kruger Products inc.
États consolidés résumés non audités du résultat net
(en milliers de dollars canadiens)
        
 Trimestre clos le
30 juin 2025		  Trimestre clos le
30 juin 2024		 Semestre clos le
30 juin 2025		  Semestre clos le
30 juin 2024
 $  $ $  $
        
Produits des activités ordinaires536 080  509 800 1 082 190  989 232
        
Charges       
Coût des produits vendus462 204  431 228 913 187  825 231
Frais de vente, frais généraux et frais d’administration47 157  42 470 98 371  86 612
Coûts de restructuration3 702  3 3 702  219
        
Résultat d’exploitation23 017  36 099 66 930  77 170
        
Charge d’intérêts et autres charges financières21 306  16 855 42 257  33 135
Autres charges (produits)(19 941) 3 945 (20 284) 12 418
        
Résultat avant impôt21 652  15 299 44 957  31 617
        
Charge d'impôt exigible1 078  612 1 808  1 381
Charge d'impôt différé (recouvrement)(5 612) 3 008 83  8 479
        
Charge d’impôt (recouvrement)(4 534) 3 620 1 891  9 860
        
Résultat net, y compris la participation ne donnant pas le contrôle26 186  11 679 43 066  21 757
        
Résultat net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle4 039  1 087 5 524  2 209
        
Résultat net attribuable à Produits Kruger22 147  10 592 37 542  19 548



Kruger Products inc.
Tableaux consolidés résumés non audités des flux de trésorerie
(en milliers de dollars canadiens)
        
 Trimestre clos le
30 juin 2025		  Trimestre clos le
30 juin 2024		  Semestre clos le
30 juin 2025		  Semestre clos le
30 juin 2024		 
 $  $  $  $ 
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation       
Résultat net, y compris la participation ne donnant pas le contrôle26 186  11 679  43 066  21 757 
Éléments hors trésorerie       
Dotation à l’amortissement des immobilisations corporelles43 727  27 675  73 616  52 127 
Dotation à l’amortissement des immobilisations incorporelles2 008  1 496  3 980  2 561 
Perte (profit) sur la cession d’immobilisations corporelles-  (2) (5) 269 
Perte sur la cession d’actifs loués23  (632) 23  - 
Perte (profit) de change(19 941) 3 945  (20 284) 13 299 
Charge d’intérêts et autres charges financières21 306  16 855  42 257  33 135 
Prestations de retraite et avantages postérieurs au départ           
à la retraite2 828  2 708  5 573  5 284 
Provisions1 065  1 045  3 929  2 118 
Charge d’impôt(4 534) 3 620  1 891  9 860 
Perte sur la vente d’actifs non financiers-  -  -  12 
Total des éléments hors trésorerie46 482  56 710  110 980  118 665 
        
Variation nette des éléments du fonds de roulement hors trésorerie(29 511) 40 383  (54 568) (45 687)
Cotisations aux régimes de retraite et aux régimes           
d’avantages postérieurs au départ à la retraite(1 006) (1 111) (2 015) (2 264)
Paiements liés aux provisions(4 024) (3 225) (4 024) (3 695)
Paiements d’impôt, montant net(2 465) (2 101) (1 811) (2 441)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation35 662  102 335  91 628  86 335 
        
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement       
Acquisitions d’immobilisations corporelles(7 717) (3 923) (9 862) (7 964)
Acquisitions d’immobilisations corporelles       
liées au projet d’expansion à Sherbrooke(1 991) (43 554) (17 377) (89 427)
Intérêts payés sur les facilités de crédit relativement       
au projet d’expansion à Sherbrooke-  (2 673) -  (2 789)
Aide publique reçue-  -  3,150  - 
Achats de logiciels(1 134) (240) (1 094) (287)
Produit tiré de la cession d’immobilisations corporelles-  32  -  28 
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement(10 842) (48 778) (25 183) (100 439)
        
Flux de trésorerie liés aux activités de financement        
Produit tiré de la dette à long terme9 000  38 568  31 188  113 432 
Remboursement de la dette à long terme(22 507) (14 046) (32 505) (21 193)
Paiement de frais de financement différés39  ( 365) 7  (1 229)
Paiement des obligations locatives(7 714) (8 622) (16 737) (17 272)
Variation de la trésorerie soumise à restrictions(25 961) (29 786) (27 950) (31 198)
Intérêts payés sur la dette à long terme(18 995) (14 516) (31 421) (23 379)
Paiement à une partie liée(5 800) (5 800) (5 800) (5 800)
Dividendes versés, montant net(8 069) (7 804) (16 069) (9 557)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement (80 007) (42 371) (99 287) 3 804 
        
Effet des variations du taux de change sur la trésorerie et les      
équivalents de trésorerie libellés en monnaies étrangères(1 284) 428  (1 311) 1 726 
        
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents       
de trésorerie pour la période(56 471) 11 614  (34 153) (8 574)
        
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période141 778  117 120  119 460  135 728 
        
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 85 307  127 154  85 307  127 154 



Kruger Products inc.
Résultats non audités par segments et régions
(en milliers de dollars canadiens)
        
 Trimestre clos le
30 juin 2025		  Trimestre clos le
30 juin 2024		  Semestre clos le
30 juin 2025		  Semestre clos le
30 juin 2024		 
 $  $  $  $ 
        
Résultats par segments       
        
Produits des activités ordinaires sectoriels       
Produits de consommation449 222  421 925  914 412  826 214 
PHF86 858  87 875  167 778  163 018 
        
Produits des activités ordinaires provenant des clients externes536 080  509 800  1 082 190  989 232 
        
Autres éléments sectoriels       
        
Produits de consommation380 038  361 628  769 176  703 255 
PHF77 895  78 306  156 026  145 679 
Siège social et autres5 669  4 595  8 743  7 940 
        
Total autres éléments sectoriels463 602  444 529  933 945  856 874 
        
BAIIA ajusté       
Produits de consommation69 184  60 297  145 236  122 959 
PHF8 963  9 569  11 752  17 339 
Siège social et autres(5 669) (4 595) (8 743) (7 940)
        
Total du BAIIA ajusté72 478  65 271  148 245  132 358 
        
Rapprochement avec le résultat net :       
        
Dotation aux amortissements45 736  29 171  77 596  54 688 
Charge d’intérêts et autres charges financières21 306  16 855  42 257  33 135 
Perte (profit) sur la cession d’immobilisations corporelles23  ( 2) 18  269 
Pertes sur la vente d’actifs non financiers-  -  -  12 
Variation du coût amorti du passif lié aux parts de société           
en commandite-  -  -  ( 881)
Coûts de restructuration, montant net3 702  3  3 702  219 
Perte (profit) de change(19 941) 3 945  (20 284) 13 299 
        
Résultat avant impôt21 652  15 299  44 956  31 617 
        
Charge d’impôt(4 534) 3 620  1 891  9 860 
        
Résultat net, y compris la participation ne donnant pas le contrôle26 186  11 679  43 065  21 757 
        
Produits par régions       
        
Canada299 654  278 969  586 177  545 141 
États-Unis236 426  230 831  496 013  444 091 
        
Total des produits536 080  509 800  1 082 190  989 232 



Papiers Tissu KP inc.
États résumés non audités des situations financières
(en milliers de dollars canadiens)
    
 30 juin 2025  31 décembre 2024 
 $  $ 
Actif   
    
Actifs courants   
Dividendes à recevoir1 800  1 798 
 1 800  1 798 
    
Actifs non courants   
Participation dans une entreprise associée68 718  69 517 
    
Total de l’actif70 518  71 315 
    
Passif    
    
Passifs courants   
Dividendes à verser1 800  1 798 
    
Total du passif1 800  1 798 
    
Capitaux propres   
    
Actions ordinaires22 870  22 762 
Surplus d’apport144 819  144 819 
Déficit(115 830) (116 673)
Cumul des autres éléments du résultat global16 859  18 609 
    
Total des capitaux propres68 718  69 517 
    
Total du passif et des capitaux propres70 518  71 315 



Papiers Tissu KP inc.
États résumés non audités du résultat net
(en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre d’actions et les montants par action)
        
 Trimestre clos le
30 juin 2025		  Trimestre clos le
30 juin 2024		  Semestre clos le
30 juin 2025		  Semestre clos le
30 juin 2024		 
 $  $  $  $ 
        
Quote-part du résultat2 755  1 344  4 672  2 499 
Dotation à l’amortissement de l’augmentation de la juste valeur(279) (283) (563) (569)
        
Quote-part du résultat mis en équivalence2 476  1 061  4 109  1 930 
Profit de dilution95  131  209  393 
        
Résultat net2 571  1 192  4 318  2 323 
        
        
Résultat de base par action0,26  0,12  0,43  0,23 
        
Nombre moyen pondéré d’actions en circulation9 999 883  9 973 312  9 996 544  9 970 470 



Papiers Tissu KP inc.
Tableaux résumés non audités des flux de trésorerie
(en milliers de dollars canadiens)
        
 Trimestre clos le
30 juin 2025		  Trimestre clos le
30 juin 2024		  Semestre clos le
30 juin 2025		  Semestre clos le
30 juin 2024		 
 $  $  $  $ 
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation       
Résultat net2 571  1 192  4 318  2 323 
Éléments hors trésorerie       
Quote-part du résultat mis en équivalence(2 476) (1 061) (4 109) (1 930)
Profit de dilution(95) (131) (209) (393)
Total des éléments hors trésorerie(2 571) (1 192) (4 318) (2 323)
        
Diminution de la dette envers une entité détenue-  (200) -  (284)
Remboursements d’impôt, montant net-  200  -  284 
        
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation-  -  -  - 
        
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement       
Dividendes reçus, nets1 746  1 744  3 490  3 496 
        
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement1 746  1 744  3 490  3 496 
        
Flux de trésorerie liés aux activités de financement       
Dividendes versés, nets(1 746) (1 744) (3 490) (3 496)
        
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement(1 746) (1 744) (3 490) (3 496)
        
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents           
de trésorerie pour la période-  -  -  - 
        
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période-  -  -  - 
        
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période-  -  -  - 

