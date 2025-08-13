Eldorado Gaming integra o PIX para aprimorar a experiência de pagamento dos usuários brasileiros

VILNIUS, Lituânia, Aug. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Eldorado.gg, o principal marketplace online peer‑to‑peer de bens digitais para jogos do mundo, anunciou a integração do PIX, o sistema de pagamento em tempo real do Brasil, em sua plataforma local Eldorado.gg/br/. A iniciativa foi criada para aprimorar a experiência dos jogadores brasileiros, oferecendo uma opção de pagamento rápida, segura e familiar.

A integração do PIX — desenvolvido pelo Banco Central do Brasil — adiciona uma opção local essencial para os usuários brasileiros e apoia a estratégia de localização da Eldorado em mercados de alto crescimento. Com transações instantâneas, o PIX é responsável por mais de 40% dos pagamentos online no Brasil, inclusive em lojas físicas, tornando-se uma escolha rápida e confiável na qual os usuários da Eldorado.gg confiam diariamente.

“À medida que continuamos expandindo nossa presença global, a acessibilidade local permanece como uma prioridade”, disse Augusta Mackevičiūtė, Especialista de Marketing da Eldorado.gg. “A integração do PIX é uma resposta direta às preferências dos usuários no Brasil, oferecendo conveniência e confiança. Continuamos comprometidos em melhorar todos os aspectos da experiência de transação para nossa comunidade.”

A entrada da Eldorado no mercado brasileiro no final de 2024 já resultou em um rápido crescimento de usuários. Centenas de transações são processadas diariamente na plataforma local, refletindo a forte demanda por bens e serviços dentro dos jogos. De acordo com relatórios recentes do U.S. Consumer Financial Protection Bureau, marketplaces como a Eldorado.gg movimentam bilhões de dólares em ativos virtuais de games a cada ano, atuando como canais da economia real para milhões de usuários no mundo todo.

Ao alinhar-se com a infraestrutura de pagamentos local e com as expectativas dos usuários, a Eldorado.gg reforça sua posição como o destino preferido para negociações seguras, eficientes e centradas no usuário no mercado brasileiro e além.

Fundada em 2018, a Eldorado.gg é a principal plataforma peer‑to‑peer para negociação de itens digitais de jogos. A empresa facilita trocas de moedas virtuais, contas, itens, recargas, gift cards e serviços de boosting, permitindo que gamers monetizem conquistas ou acelerem seu progresso nos jogos. A plataforma se destaca por oferecer proteção de transações com escrow garantida pelo sistema proprietário TradeShield™, suporte ao cliente multilíngue disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, e diversas opções de pagamento globais, incluindo a recente integração com o PIX para o Brasil.

