Réimaginer l’humanité et l’art à l’ère de l’IA : L’exposition d’art de convergence Corée–Canada Spectrum of Humanity se tiendra à Montréal et à Ottawa

-Avec la participation de grandes institutions culturelles canadiennes telles que l’Office national du film (ONF) et MUTEK, ainsi que d’artistes locaux.

-Le programme présentera une variété d’opportunités d’échanges, y compris des projections d’œuvres de grands artistes coréens de la convergence comme Tae-kyung Yoo et Heung-soon Im.

Spectrum of Humanity : exposition d’art de convergence à Montréal et à Ottawa

MONTRÉAL et TORONTO et VANCOUVER, Colombie-Britannique et CANMORE, Alberta, 13 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’ère de l’intelligence artificielle en évolution rapide, où va l’art ? Pour explorer des réponses créatives à cette question, des artistes de Corée et du Canada se réuniront dans le cadre d’une initiative conjointe. Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme de la République de Corée (ministre : Choi Hwi-young), la Korean Foundation for International Cultural Exchange (KOFICE, président : Park Chang-sik) et le Musée national d’art moderne et contemporain de Corée (directeur : Kim Sung-hee) co-organiseront l’exposition spéciale d’art de convergence coréo-canadienne Spectrum of Humanity, qui se tiendra à Montréal et à Ottawa, au Canada, du lundi 18 août au samedi 23 août.

Organisée sous le thème « L’art à l’ère de l’IA », l’exposition comprendra une conférence internationale et une projection VR, une projection d’art vidéo et un talk-show, ainsi qu’un atelier d’échange d’artistes. L’ONF, le Cinéma du Musée et MUTEK participeront en tant que partenaires.

L’exposition s’ouvrira officiellement avec la conférence internationale à Montréal le lundi 18 août. Soojung YI, conservateur au Musée national d’art moderne et contemporain de Corée, et Louis-Richard Tremblay, directeur du Laboratoire d’innovation de l’ONF, participeront en tant que co-modérateurs. La conférence explorera l’évolution du paysage du cinéma et de la création artistique à l’ère de l’IA.

La session mettra en vedette quatre artistes médiatiques de premier plan originaires de Corée et du Canada, parmi lesquels le coréen Tae-kyung Yoo et la canadienne Nelly-Ève Rajotte, qui présenteront et discuteront des études de cas de collaboration artistique entre humains et technologie.

Du mardi 19 août au mercredi 20 août, un atelier d’échange d’artistes se tiendra à Ottawa en collaboration avec les principales institutions artistiques nationales, publiques et privées. L’atelier réunira quatre artistes visuels coréens et cinq artistes visuels canadiens, ainsi que deux conservateurs de chaque pays, pour engager un dialogue et un échange.

Conçu comme une plateforme pour partager les pratiques créatives actuelles et les préoccupations artistiques dans les deux pays, l’atelier explorera également les possibilités concrètes de collaboration future.

Du vendredi 22 août au samedi 23 août, une projection de sept œuvres d’art médiatique de cinq artistes coréens de premier plan aura lieu au Cinéma du Musée à Montréal. Cette projection spéciale vise à présenter le paysage actuel de l’art médiatique contemporain qui navigue dans de nouveaux récits à l’intersection de l’art et de la technologie.

Grâce à cette exposition spéciale, la Corée et le Canada visent à partager les pratiques émergentes à la convergence de la technologie et de l’art, jetant les bases d’un échange soutenu et d’une création conjointe dans le domaine de l’art de la convergence.

Programme culturel CORÉE X CANADA : la comédie musicale <R;Link> basée sur la bataille de Kapyong fera sa première représentation à l’étranger à North Vancouver, Canada

Dans le cadre de l’Année des échanges culturels Corée-Canada 2024-2025, un autre programme majeur sera présenté : la première représentation internationale de la comédie musicale originale <R;Link>, basée sur la bataille de Kapyong.

Cette production est organisée par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme de la République de Corée et co-organisée par la Fondation coréenne pour les échanges culturels internationaux et l’Université Hanyang (président : Lee Ki-jeong).

La comédie musicale a été développée et produite grâce à la participation collaborative d’étudiants des départements de théâtre de l’Université Capilano, de l’Université de la Saskatchewan et de l’Université des Premières Nations du Canada.

Après sa première mondiale au CKL Stage de Séoul les 26 et 27 juillet, la comédie musicale sera présentée à l’international au BlueShore Financial Centre for the Performing Arts de l’Université Capilano à North Vancouver, les 15 août (vendredi) et 16 août (samedi).

Racontant l’histoire de deux jeunes de cultures et de langues différentes qui construisent une amitié au-delà des frontières et se rassemblent pour la paix, la représentation est particulièrement significative puisque les anciens combattants canadiens et leurs familles sont invités à y assister. Elle devrait servir de scène symbolique réaffirmant les valeurs d’amitié et de paix entre la Corée et le Canada par le biais de la culture et des arts.

KOFICE Canada Responder: Ryan.lee@jbcom.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/316181a1-b567-4d3d-a05c-8923aac7db0f