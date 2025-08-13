Subsidiária da AI/R Company, WEBJUMP, lança biblioteca de componentes com inteligência artificial para acelerar implementações do Adobe AEM

SÃO FRANCISCO, Aug. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A AI/R, AI Revolution Company, anunciou que sua subsidiária, WEBJUMP, lançou uma biblioteca proprietária de componentes com inteligência artificial para o Adobe Experience Manager (AEM). Desenvolvida para otimizar o tempo de lançamento no mercado e reduzir o custo total de propriedade, a solução reforça o compromisso da AI/R em oferecer tecnologias inteligentes e escaláveis que transformam a entrega de experiências digitais.

A nova biblioteca permite o reuso inteligente de componentes de interface em diferentes projetos, promovendo consistência visual, escalabilidade e maior eficiência no desenvolvimento. Componentes padronizados e reutilizáveis garantem uma identidade de marca unificada em todos os pontos de contato digitais, ao mesmo tempo em que simplificam a manutenção e a evolução contínua da solução.

Ao integrar inteligência artificial, a biblioteca é capaz de detectar automaticamente desvios de design, inconsistências de branding e oportunidades de melhoria de desempenho. Além disso, os componentes inteligentes oferecem recomendações de boas práticas, gerenciamento autônomo de ativos e otimização de código em tempo real, acelerando a entrega com mais qualidade e consistência.

“Cada componente é otimizado com IA para sugerir as melhores práticas de uso, organizar ativos de forma autônoma e aprimorar o desempenho do código de maneira inteligente, acelerando o desenvolvimento sem perder a consistência. Isso resulta em uma inovação mais rápida por meio de componentes inteligentes”, explica Alisson Aguiar, CTO da WEBJUMP.

Além da biblioteca de componentes com inteligência artificial, a WEBJUMP reforça seu compromisso com a era da IA ao incorporar agentes de IA — desenvolvidos em plataformas como o AI/AgentsBuilder, da AI/R, entre outras — para potencializar a entrega de projetos AEM, incorporando inovação em IA Agêntica para acelerar implantações, automatizar traduções de conteúdo e muito mais.

Com essa inovação, a WEBJUMP reafirma sua capacidade de entregar valor real aos clientes — oferecendo soluções que não apenas aceleram o tempo de lançamento no mercado, mas também reduzem significativamente os custos operacionais e de manutenção. A biblioteca de componentes traz agilidade, previsibilidade e controle para projetos complexos, capacitando as marcas a oferecer experiências digitais mais ricas, eficientes e personalizadas aos seus usuários.

Sobre a AI/R

AI/R, sediada na Califórnia, é uma empresa de "Agentic AI Software Engineering" que combina seu ecossistema de marcas tecnológicas superespecializadas, plataformas proprietárias de AI e plataformas de parceiros estratégicos para ampliar o potencial da inteligência humana e impulsionar a revolução em todas as indústrias, estabelecendo padrões eficientes de inovação e produtividade empresarial. Incorporando a AI em todos os aspectos do seu negócio, a missão da AI/R é fazer da revolução da AI uma revolução para todos, empoderando o talento humano enquanto eleva os padrões de transformação digital. Let's breathe in the future.

