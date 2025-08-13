Eik fasteignafélag hf.: Árshlutauppgjör fyrir fyrstu sex mánuði ársins 2025

Árshlutareikningur Eikar fasteignafélags hf. fyrir tímabilið 1. janúar til 30. júní 2025 var samþykktur af stjórn og forstjóra félagsins þann 13. ágúst 2025.
Helstu niðurstöður árshlutareikningsins eru:
- Rekstrartekjur námu 5.998 m.kr.
- Þar af námu leigutekjur 5.219 m.kr. og aukast um 8,5% á milli ára.
- Rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu, söluhagnað og afskriftir nam 3.693 m.kr.
- Heildarhagnaður nam 3.379 m.kr.
- Handbært fé frá rekstri nam 1.943 m.kr.
- Bókfært virði fjárfestingareigna nam 151.523 m.kr.
- Bókfært virði eigna til eigin nota nam 5.501 m.kr.
- Matsbreyting fjárfestingareigna var 4.293 m.kr.
- Handbært fé nam 3.578 m.kr.
- Vaxtaberandi skuldir námu 88.057 m.kr.
- Eiginfjárhlutfall nam 32,4%.
- Hagnaður á hlut var 1,0 kr.
- Virðisútleiguhlutfall var 94,8%.
- Vegnir verðtryggðir vextir námu 3,49%.
- Vegnir óverðtryggðir vextir námu 7,67%.
- Veðhlutfall (nettó vaxtaberandi skuldir / virði fasteigna, byggingarheimilda og lóða) nam 56,1%.
Meðfylgjandi er árshlutaskýrsla sem inniheldur árshlutareikning vegna fyrstu sex mánaða ársins ásamt ítarlegri upplýsingum um rekstur félagsins en fram koma í tilkynningunni.
Rekstur félagsins
Sterkur vöxtur var í tekjum og EBITDA félagsins á fyrstu sex mánuðum ársins og var reksturinn í takt við áætlun. Rekstrartekjur félagsins námu 5.998 m.kr. á fyrstu sex mánuðum ársins 2025 og jukust um 8,5% m.v. sama tímabil 2024. Þar af voru leigutekjur 5.219 m.kr. og var raunvöxtur um 4,3% á milli ára. Rekstrarkostnaður nam 2.305 m.kr. Þar af var einskiptiskostnaður um 90 m.kr.
Rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu, söluhagnað og afskriftir nam 3.693 m.kr. samanborið við 3.519 m.kr. á sama tímabili árið áður. Leiðrétt fyrir einskiptiskostnaði nam EBITDA fyrri helmings ársins 2025 3.783 m.kr. og jókst um 7,5% milli ára. Hagnaður fyrir tekjuskatt nam 4.224 m.kr. og heildarhagnaður samstæðunnar á fyrstu sex mánuðum ársins 2025 nam 3.379 m.kr.
NOI hlutfall (þ.e. rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu og afskriftir sem hlutfall af leigutekjum leiðrétt fyrir einskiptiskostnaði) nam 71,3% á fyrstu sex mánuðum ársins 2025 samanborið við 71,6% fyrir sama tímabil 2024.
Efnahagur félagsins
Heildareignir félagsins námu 162.348 m.kr. þann 30. júní 2025. Þar af eru fjárfestingareignir að virði 151.523 m.kr. og eignir til eigin nota námu 5.501 m.kr. Eigið fé félagsins nam 52.647 m.kr. í lok tímabilsins og var eiginfjárhlutfall 32,4%. Á aðalfundi félagsins þann 10. apríl 2025 var samþykkt að greiða út arð til hluthafa vegna rekstrarársins 2024 að fjárhæð 3.393,4 m.kr. sem samþykkt var að greiddur yrði í tveimur greiðslum. Fyrri greiðslan að fjárhæð 1.696,7 m.kr. var greidd til hluthafa þann 23. apríl 2025 og seinni greiðslan að sömu fjárhæð verður greidd 8. október 2025. Staða eiginfjár og eiginfjárhlutfalls þann 30. júní 2025 tekur tillit til þeirra skuldbindinga.
Heildarskuldir félagsins námu 109.701 m.kr. þann 30. júní 2025. Þar af voru vaxtaberandi skuldir 88.057 m.kr. og tekjuskattsskuldbinding 14.995 m.kr. Veðhlutfall félagsins, þ.e. nettó staða vaxtaberandi skulda á móti virði fasteigna og byggingarheimilda var 56,1% að teknu tilliti til samþykkts ógreidds arðs. Félagið gaf út nýjan skuldabréfaflokk, EIK 150536, í byrjun febrúar. Flokkurinn ber 3,8% verðtryggða vexti og var selt fyrir 4.000 m.kr. í byrjun febrúar og 2.000 m.kr. í lok febrúar í þeim flokki. Heildarstærð flokksins eftir stækkun var því 6.000 m.kr. en hámarksstærð hans er 10.000 m.kr. Hluti af fjármögnuninni var nýttur í að greiða inn á óhagstæðari bankafjármögnun. Hlutfall verðtryggðra lána var tæplega 97,3% við lok fyrri hluta árs 2025.
Eignasafn félagsins
Félagið undirritaði kaupsamning um kaup á öllu hlutafé Festingar hf. í lok maí síðastliðins. Kaupin eru gerð með skilyrðum, þ.m.t. samþykki Samkeppniseftirlitsins. Fasteignir Festingar á Íslandi eru um 43 þúsund fermetrar að stærð í 12 fasteignum og hýsa starfsemi Samskipa hf. á Íslandi og gerðir verða 20 ára leigusamningur um eignirnar frá og með afhendingu á hlutafé Festingar. Væntingar standa til að lúkning viðskiptanna verði á fjórða ársfjórðungi 2025.
Rauðarárstígur 27 var seldur í lok febrúar síðastliðins og var eignin afhent við sömu tímamót. Fasteignin hafði að mestu leyti verið tóm síðan leigutaki fór úr eigninni sumarið 2024. Söluhagnaður fasteignarinnar nam um 42 m.kr.
Virðisútleiguhlutfall
Útleiga félagsins gekk vel á fyrri hluta ársins og hefur hækkað um 1,2% stig frá áramótum og var 94,8% í lok fjórðungsins.
Félagið skrifaði undir leigusamninga við nýja og núverandi leigutaka fyrir tæplega 27.300 fm. Þar má helst nefna leigusamning um alla 2. hæð Skeifunnar 8, leigusamning um fasteignina að Smiðshöfða 9, stækkun leigutaka í Holtasmára 1, leigusamninga fyrir um 3.100 fm. í Smáratorgi 3 og um 1.000 fm. í Kvosinni. Þá fékk félagið tæplega 14.500 fm. til baka úr leigu á tímabilinu.
Uppfærðar horfur
Félagið hefur uppfært horfur fyrir árið 2025 og væntir þess rekstrartekjur ársins verði 12.270 – 12.650 m.kr. á föstu verðlagi miðað við vísitölu neysluverðs til verðtryggingar í september 2025. Þar af eru leigutekjur áætlaðar á bilinu 10.590 – 10.910 m.kr. Þá væntir félagið að EBITDA ársins 2025 verði á bilinu 7.735 – 7.975 m.kr.
Líkt og fram hefur komið undirritaði félagið kaupsamning um allt hlutafé Festingar hf. í lok maí síðastliðnum. Unnið er að lúkningu viðskipta sem eru m.a. háð samþykki Samkeppniseftirlitsins og er ekki gert ráð fyrir tekjum af eignum Festingar hf. á árinu 2025.
Uppfærðar horfur taka m.a. mið af samkomulagi sem félagið gerði á öðrum ársfjórðungi við einn leigutaka um slit á leigusamningi sem hefur um 80 m.kr. áhrif til lækkunar á árinu 2025. Þrátt fyrir það er félagið innan upphaflegs spábils.
Félagið væntir þess nú að virðisútleiguhlutfallið verði á bilinu 94-95% við lok árs 2025. Hefur útleiga á þróunarfermetrum gengið hægar en væntingar voru um á fyrri hluta ársins. Af þeim tæplega 11 þúsund þróunarfermetrum sem félagið ráðgerði að gera útleiguhæfa fyrir lok árs 2025 hefur verið skrifað undir leigusamninga fyrir um 4.800 fm. Líkur eru á að útleiga á þeim 6.100 fm. sem eftir eru dragist eitthvað inn á árið 2026.
Þegar félagið hefur náð markmiðum sínum um 95% virðisútleiguhlutfall og að teknu tilliti til útleigu á umræddum 6.100 þróunarfermetrum væntir félagið að leigutekjur á ársgrundvelli m.v. núverandi eignasafn, uppfærðar horfur og án áhrifa vegna kaupa á öllu hlutafé Festingar hf. hækki um 565 – 590 m.kr.
Kynningarfundur
Opinn kynningarfundur fyrir markaðsaðila verður haldinn fimmtudaginn 14. ágúst 2025 klukkan 8:30 á skrifstofu félagsins á 18. hæð í Smáratorgi 3. Boðið verður upp á léttan morgunmat frá kl. 8.00. Hreiðar Már Hermannsson, forstjóri og Lýður H. Gunnarsson, framkvæmdastjóri fjármálasviðs, munu kynna uppgjörið og svara spurningum að lokinni kynningu.
Fundinum verður einnig streymt á netinu og fer skráning á rafræna fundinn fram hér:
https://vimeo.com/event/5300755/5c053667df
Eftir skráningu fá þátttakendur tölvupóst með nánari upplýsingum.
Markaðsaðilar geta sent spurningar fyrir fundinn á netfangið fjarfestatengsl@eik.is. Spurningum verður svarað að kynningu lokinni.
Að fundi loknum býður félagið viðstöddum upp á stutt fræðsluerindi um tekjuskattsskuldbindingar fasteignafélaga og tengsl þeirra við framtíðar skattgreiðslur. Hvetur félagið áhugasama að mæta á 18. hæð Smáratorgs 3.
Fjárhagsdagatal
Stefnt er að birtingu árshluta- og ársuppgjöra á neðangreindum dagsetningum:
Árshlutauppgjör 3. ársfjórðungs 29. október 2025
Stjórnendauppgjör 2025 og áætlun 2026 5. febrúar 2026
Ársuppgjör 2025 12. mars 2026
Birting fjárhagsupplýsinga mun eiga sér stað eftir lokun markaða.
Nánari upplýsingar veita:
Hreiðar Már Hermannsson, forstjóri, hreidar@eik.is, s. 856-5907
Lýður H. Gunnarsson, framkvæmdastjóri fjármálasviðs, lydur@eik.is, s. 820-8980
Viðhengi