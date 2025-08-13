韓国・ソウル発, Aug. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2025年8月12日、ベトナムが韓国のような世界有数のハイテク大国に対し、無人貨物機5,000機を輸出する初の受注を獲得し、同国の技術分野における歴史的な節目となった。

この覚書 (MOU) は、2025年8月12日に韓国・ソウルで開催されたベトナム・韓国経済フォーラムにおいて、ベトナムのCTグループ (CT Group) と韓国の新興ドローン技術企業との間で締結された。 ベトナムのトー・ラム (To Lam) 書記長と韓国のキム・ミンソク (Kim Min-seok) 首相がこの画期的な出来事に立ち会った。

CTグループ、ベトナム・韓国経済フォーラムでパートナーと協定を締結

この調印は、ベトナムの技術発展の歴史的な節目となり、国際社会に衝撃を与えた。 最先端のUAV (無人航空機) 分野におけるあらゆるコア技術を習得していることは、ベトナムの技術的未来を形作る上でのCTグループの戦略的役割を再確認するものである。 今日、UAVは最も重要な技術の1つとなっており、多様な産業分野から都市開発や消費者市場まで、また専門的な軍事・安全保障分野から国家や広大な地域の防衛に至るまで、その応用範囲は広範にわたる。 UAVは、旅客・貨物輸送、物流・配送、農業・林業、医療、監視・救助活動、消防、テクノロジーツーリズム、セキュリティ監視、さらにはカーボンクレジットの取り組みなど、さまざまな分野で急速に採用が進んでいる。 世界的な技術拠点である韓国における急速な技術の進歩に伴い、あらゆるコア技術を習得し、このようなハイエンドかつ選択性の高い市場向けに無人貨物航空機の輸出受注を獲得したことは、新時代におけるベトナムの台頭を鮮明に示す証である。 これはまた、CTグループがUAV輸出を世界各国へ拡大するための莫大な機会を切り開くものである。 CTグループ傘下のCT UAVが開発した60kgから300kgの耐荷重輸送用UAVモデル は、現地化率85%に達し、独自のベトナムの技術を採用しており、韓国を含む複数の国から高い評価を得ている。 CT UAVがUAV向け半導体チップを自社設計できる自給自足体制を持っていることは、同社に際立った競争優位性をもたらしている。 この画期的な出来事は、ベトナムが世界の技術分野でより高いレベルで競争する準備が整っていることを示している。 それは国の経済の成長を促進するだけでなく、国際社会におけるベトナムの地位と威信を高めるものである。

さらに、UAV技術の習得により、ベトナムは新たな空間自動化の時代に開かれる。それは、飛行ロボットが従来の基準を数千パーセント上回る新たなレベルの社会的生産性を実現する時代である。 今日では、より多くの専門的なUAVを保有する国が、経済面や社会面のみならず、あらゆる分野において優位に立つことになる。 特に、CTグループは人工知能を搭載し、自己学習と自律的な意思決定が可能なUAVモデルを開発している。 この可能性は、AIの開発を促進するために設計された空間環境の創出によって、新たな段階へと引き上げられている。 半導体技術や位置情報ネットワーク識別システムに加えて、土地、都市、河川、海洋、デルタ地帯、山岳地帯のデジタルトランスフォーメーションを目的とした専門的なUAV技術を組み合わせることで、 CTグループは、ベトナムの包括的なデジタルトランスフォーメーションを支える堅牢な技術的基盤を構築している。 コア技術が相互に補完し合う緊密に統合されたエコシステムにより、CTグループは、相乗効果による迅速な開発を推進できる数少ない企業の1つとして位置づけられる。

この歴史的な出来事で、CTグループはよりいっそう注目を集め、韓国のパートナーへの1億個のATP半導体チップの輸出受注を獲得するという「二重の勝利」を収めた。 これは、限られた先進国が支配する高度に複雑な分野であり、世界の技術の「頂点」と見なされている。 ベトナムのようなアジアの新興国が半導体分野に直接参入したという事実は、ベトナムが大胆に考え、果敢に行動し、半導体などの最も厳しいハイテク業界の攻略に向けて進んだことの力強い証左である。

数年後、世界は本日の歴史的出来事を、第4次産業革命におけるベトナムの技術の発展における奇跡的な節目として、そして世界を制し人類に幸福をもたらすという困難な旅路における特筆すべき一章として振り返ることになるだろう。

