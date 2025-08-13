대한민국 서울, Aug. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2025년 8월 12일, 베트남이 한국과 같은 세계 최고 수준의 글로벌 기술 강국을 대상으로 무인 화물기 5,000대 수출 계약을 처음으로 수주하며, 베트남 국가 기술 산업에서 역사적인 이정표를 세우게 되었다.

이번 양해각서(MOU)는 베트남의 CT그룹과 한국 드론 기술 분야의 신흥 기업이 2025년 8월 12일 대한민국 서울에서 열린 베트남-한국 경제포럼에서 체결되었다. 이 역사적인 행사는 베트남의 또람(Trọng Lâm) 총서기와 김민석 대한민국 국무총리가 참석한 가운데 진행되었다.

CT그룹, ‘베트남–한국 경제포럼’에서 파트너사들과 협약 체결

이번 서명은 베트남 기술 발전사에서 역사적인 이정표로 기록되며, 국제 무대에 강한 반향을 일으켰다. 최첨단 무인항공기(UAV) 분야의 핵심 기술 전부를 완벽히 확보한 것은 CT그룹 베트남이 국가 기술 미래를 주도하는 전략적 역할을 다시 한번 입증한 것이다. 오늘날 UAV는 산업 전반과 도시 개발, 소비자 시장, 특수 군사·보안 분야, 그리고 국가·광역 방위에 이르기까지 폭넓게 활용되는 핵심 기술 중 하나로 자리잡았다. 승객 및 화물 운송, 물류·유통, 농림업, 의료, 감시 및 구조, 소방, 기술 관광, 보안 모니터링, 심지어 탄소 배출권 사업 등 다양한 분야에서 UAV 도입이 빠르게 확산되고 있다. 특히 글로벌 기술 허브인 대한민국의 급속한 기술 발전 속에서, 핵심 기술 완전 확보와 고급·선별적 시장인 한국에 대한 무인 화물기 수출 계약 체결은 새 시대에 부상하는 베트남의 뚜렷한 증거다. 이는 CT그룹이 전 세계 다양한 국가로 UAV 수출을 확대할 수 있는 거대한 기회를 열어준다. CT그룹 산하 CT UAV가 개발한 60kg에서 300kg까지 적재 가능한 대형 운송 UAV 모델은 최대 85%의 국산화율과 독자적 베트남 기술을 갖추고 있어, 한국을 포함한 여러 국가에서 높은 평가를 받고 있다. 또한, UAV용 반도체 칩을 자체 설계·생산할 수 있는 역량은 CT UAV에 차별화된 경쟁 우위를 제공한다. 이번 성과는 베트남이 글로벌 기술 경쟁 무대에서 한 단계 높은 수준의 경쟁을 펼칠 준비가 되었음을 보여준다. 이는 국가 경제 성장을 촉진할 뿐만 아니라, 베트남의 국제적 위상과 명성을 크게 높이는 계기가 된다.

게다가 UAV 기술의 완전한 확보는 베트남에 ‘공간 자동화(spatial automation)’ 시대를 열고 있다. 이 시대에는 비행 로봇이 기존 기준보다 수천 퍼센트 높은 사회 생산성을 구현하게 된다. 오늘날 더 많은 특수 UAV를 보유한 국가가 경제·사회 분야뿐 아니라 모든 영역에서 우위를 차지할 것이다. 특히 CT그룹은 인공지능(AI) 통합형 UAV 모델을 개발 중이다. 이 UAV는 자기 학습(self-learning)과 자율적 의사결정이 가능하며, AI 발전을 촉진하기 위해 설계된 공간 환경(spatial environment)의 구축으로 잠재력이 한층 강화된다. 여기에 반도체 기술, 위치 식별 네트워크(geolocation network identification) 시스템, 그리고 토지·도시·하천·해양·삼각주·산악 지형의 디지털 전환을 위한 특수 UAV 기술이 결합된다. CT그룹은 이러한 융합 기술을 토대로 베트남의 전면적인 디지털 전환을 뒷받침하는 견고한 기술 기반을 구축하고 있다. 서로 긴밀하게 연결되고 상호 보완하는 핵심 기술 생태계를 바탕으로, CT그룹은 시너지 효과를 창출하며 초고속 발전을 이끌 수 있는 세계적으로 드문 기업으로 자리매김하고 있다.

이번 역사적인 행사에서 CT그룹은 또 하나의 ‘이중 승리’를 거두며 큰 반향을 일으켰다. 바로 ATP 반도체 칩 1억 개를 한국 파트너사에 수출하는 계약을 체결한 것이다. 이 분야는 전 세계적으로 소수의 선진국이 지배하는 고난도 첨단 산업이자, 글로벌 기술의 ‘정점’으로 평가받는다. 신흥 아시아 국가인 베트남이 반도체 산업의 전면에 직접 뛰어들었다는 사실은, 베트남이 대담하게 사고하고, 과감하게 행동하며, 반도체와 같이 가장 도전적인 첨단 산업 분야 정복에 나서는 국가임을 강력히 입증한다.

수년 후, 세계는 오늘의 이 역사적 순간을 제4차 산업혁명 시기에 베트남 기술 발전의 기적적인 이정표로 회고하게 될 것이다. 그리고 이는 세계 정복과 인류 행복 실현이라는 도전적인 여정 속에서 기록될 놀라운 한 장으로 남게 될 것이다.

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5c26d33f-0a0d-4006-8886-037a67f78c98