首尔，韩国, Aug. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2025 年 8 月 12 日，越南科技领域迎来历史性里程碑，该国首次接到向全球顶尖科技强国韩国出口 5000 架无人货运飞机的订单。

2025 年 8 月 12 日，在韩国首尔举行的越韩经济论坛 (Vietnam-Korea Economic Forum) 期间，越南的 CT Group 与一家新兴的韩国无人机科技公司签署了谅解备忘录。 这一具有里程碑意义的活动在越南共产党中央总书记 To Lam 和韩国总理 Kim Min-seok 的见证下举行。

CT Group 在越韩经济论坛上与合作伙伴签署协议

此次签约标志着越南科技发展历程中的一个历史性里程碑，在国际舞台上引起了强烈反响。 越南 CT Group 在尖端无人机领域掌握所有核心技术，这进一步巩固了其在塑造国家科技未来中的战略地位。 如今，无人机已发展成为最为关键的核心技术之一，其应用已渗透到各个领域，从多元化工业领域到城市发展及消费市场，从专业军事与安全领域到国家整体或广大区域的防御。 无人机正迅速被应用于多个领域，包括客货运输、物流与配送、农业与林业、医疗健康、监控与救援行动、消防、科技旅游、安全监控，甚至碳信用计划。 韩国作为全球科技枢纽，技术发展迅猛，而掌握所有核心技术并获得向如此高端且高度挑剔的市场出口无人货运飞机的订单，正是越南在新时代崛起的有力证明。 这也为 CT Group 向世界范围内的众多国家扩大无人机出口带来广阔机遇。 由 CT UAV（CT Group 旗下成员）研发的重型运输无人机机型，载重范围从 60 公斤至 300 公斤，其本地化率高达 85%，并采用独家越南技术，已获得包括韩国在内的多个国家的高度认可。 该公司自主设计无人机用半导体芯片的能力，为 CT 无人机提供了独特的竞争优势。 这一具有里程碑意义的事件表明，越南已准备好在全球科技领域参与更高层次的竞争。 这不仅促进了国家经济增长，还提升了越南在国际舞台上的地位和声望。

此外，掌握无人机技术正为越南开启一个新时代——一个空间自动化的时代，在这个时代，飞行机器人所带来的社会生产力达到新高度，较以往标准高出数千个百分点。 如今，拥有更多专用无人机的国家不仅将在经济和社会领域占据优势，更将在其他所有领域中脱颖而出。 尤其，CT Group 正在开发集成人工智能的无人机机型，这种机型具备自主学习和自主决策能力。 随着旨在促进 AI 发展的空间环境的创建，这项技术的潜力被提升至全新高度。 结合半导体技术与地理位置网络识别系统，并运用专用的无人机技术，推动陆地、城市、河流、海洋、三角洲及山脉的数字化转型。 CT Group 正在构建坚实的技术基础，以支持越南的全面数字化转型。 核心技术之间紧密融合、相互促进的生态系统，使 CT Group 跻身于少数能够推动协同高速发展的企业之列。

在这场具有历史意义的活动中，CT Group 凭借“双重胜利”引起了更大的轰动，成功获得向韩国合作伙伴出口 1 亿颗 ATP 半导体芯片的订单。 这是一个高度复杂的领域，由少数发达国家主导，被视为全球科技的“巅峰”。 像越南这样的亚洲新兴国家直接进军半导体领域，充分证明了越南敢于大胆思考、果断行动、向半导体等最具挑战性的高科技产业高地发起攻坚。

多年后，回首往事，世界将会把今天这一历史性事件视为第四次工业革命期间越南科技发展中一个奇迹般的里程碑，是越南科技在征服世界、为人类带来幸福这一充满挑战的征程中写下的精彩篇章。

