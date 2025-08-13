越南成功拿下首筆 5,000 架無人貨運飛機訂單出口至高科技國家

首爾，南韓, Aug. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2025 年 8 月 12 日，越南科技界創下歷史性里程碑，首次獲得向南韓等頂尖全球科技強國出口 5,000 架無人貨運飛機的訂單。

2025 年 8 月 12 日，越南 CT Group 與南韓新興無人機技術公司，在南韓首爾舉行的越韓經濟論壇上簽署了諒解備忘錄 (MOU)。 這場具有里程碑意義的活動在越南總書記 To Lam 及南韓總理 Kim Min-seok 的見證下進行。

CT Group 在越韓經濟論壇上與合作夥伴簽署協議

此場簽約標誌著越南科技發展歷程的歷史性里程碑，在國際舞台發揮影響力。 在先進無人機 (UAV) 領域掌握所有核心技術，進一步鞏固越南 CT Group 主導國家科技前景的策略作用。 無人機現今已躍居關鍵技術前列，廣泛應用範圍遍及多元工業領域、城市發展及消費市場，包括專業軍事與安全領域以至整個國家或廣大地區的防禦。 無人機正快速引入客貨運輸、物流與分銷、農林業、醫療保健、監測與救援、消防、科技旅遊、安全監控甚至碳權倡議等多領域。 在韓國這個全球科技重鎮的飛速技術發展下，掌握所有核心技術並取得無人貨機出口至高級及指定市場的訂單，鮮明地展現新世代越南的強勢崛起。 這也為 CT Group 開創將無人機出口拓展至全球多國的龐大機遇。 由 CT UAV（CT Group 旗下成員）開發的 60 公斤至 300 公斤重型運輸無人機機型，本地化率高達 85% 並具備越南獨創技術，深受南韓等多國高度肯定。 該公司自主設計無人機半導體晶片的實力，為 CT 無人機帶來明顯的競爭優勢。 此里程碑事件證明越南已準備好在更高層次的全球科技競技場上競爭。 這不僅有助推動國家經濟增長，更提升越南在國際間的地位及聲望。

此外，掌握無人機技術正為越南開創新紀元——空間自動化時代，飛行機械人將社會生產力提升至比過往標準高出數千倍的新境界。 在現今世代，擁有更多專業無人機的國家不僅能在經濟與社會層面佔據上風，更將在所有領域坐擁主導地位。 特別是 CT Group 正在開發整合人工智能 (AI) 的無人機型號，其能夠自主學習和自主決策。 透過打造有利人工智能發展的空間環境，此潛力更臻提升。 另外還結合半導體技術及地理定位網絡識別系統，以及用於土地、城市、河流、海洋、三角洲和山脈數碼化轉型的專業無人機技術。 CT Group 正在建立堅實穩妥的技術基礎，以支持越南全面進行數碼化轉型。 各項核心技術緊密整合、互相強化的生態系統，讓 CT Group 成為極少數能推動協同高速發展的企業之一。

在這場歷史盛會中，CT Group 以「雙重勝利」再創佳績，成功拿下向南韓合作夥伴出口 1 億枚 ATP 半導體晶片的訂單。 這個領域極為複雜，由少數已開發國家掌控，堪稱全球科技「最高殿堂」。 越南等新興亞洲國家直接踏入半導體領域，強力印證越南敢於大膽構思、果斷行動，朝著半導體等極具挑戰性的高科技產業邁進。

多年後回望，全球把今日的歷史性時刻視為第四次工業革命中越南科技發展的奇妙里程碑，是在征服世界、造福人類這艱鉅征程上的非凡篇章。

