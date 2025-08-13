SCOR: Maintien du calendrier de l’arbitrage de 2022 relatif aux traités de rétrocession

Communiqué de presse

13 août 2025 - N° 13

Maintien du calendrier de l’arbitrage de 2022 relatif aux traités de rétrocession

En 2022, SCOR a engagé une procédure d'arbitrage visant à obtenir l'exécution des traités de rétrocession conclus avec Covéa en juin 2021. Fin juillet 2025, Covéa a demandé au tribunal en charge de ce contentieux de surseoir à statuer, et SCOR s'est opposée à cette demande (voir notre communication du 31 juillet 2025 pour plus de détails).

SCOR indique que le tribunal a décidé de maintenir le calendrier initial de cette procédure, avec une conclusion finale attendue dans le courant de l'année 2026.



Tous les arbitrages et litiges importants dans lesquels SCOR est impliquée font l'objet de provisions comptabilisées à leur meilleure estimation (« best estimate ») dans les états financiers audités de SCOR.

Ces éléments nouveaux complètent l’information ad hoc publiée le 31 juillet 2025, conforme à l’article 17 du règlement (EU) n°596/2014 du 16 avril 2014.

