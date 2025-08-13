Corza Medical eröffnet Innovationslabor für biomedizinische Textilien zur Beschleunigung der OEM-Produktentwicklung

TAUNTON, Großbritannien, Aug. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corza Medical, ein weltweit führender Hersteller chirurgischer Technologien und Komponenten für medizinische Geräte, hat heute die Eröffnung seines Innovationslabors für biomedizinische Textilien bekannt gegeben. Die hochmoderne Einrichtung unterstützt OEM-Partner dabei, textile medizinische Materialien schnell zu prototypisieren, zu testen und zu optimieren.

Das in Taunton, Großbritannien, ansässige Labor bietet den Partnern von Corza Medical eine kollaborative, praxisorientierte Umgebung, in der Konzepte innerhalb weniger Tage statt Wochen in validierte Prototypen umgesetzt werden können. Ausgestattet mit modernsten analytischen Testmöglichkeiten und betreut von einem erfahrenen Team aus Spezialistinnen und Spezialisten für die Textilentwicklung, markiert die Einrichtung einen entscheidenden Fortschritt bei der Verkürzung von Entwicklungszyklen und der Beschleunigung der Markteinführung.

„Das Innovation Lab steht für unser Bekenntnis zu OEM-Partnern, die gleichermaßen Geschwindigkeit, Präzision und Qualität verlangen“, erklärt James Getty, Senior Vice President und General Manager für biomedizinische Textilien bei Corza Medical. „Durch die Bündelung von Prototyping, Testverfahren und Engineering-Know-how an einem Ort ermöglichen wir unseren Kunden, schneller als je zuvor vom Konzept zur Marktreife zu gelangen.“

Das Labor ist auf ein breites Spektrum textilbasierter medizinischer Komponenten spezialisiert und verarbeitet hochleistungsfähige resorbierbare wie auch nicht resorbierbare Materialien – darunter Nylon, Seide, Polypropylen, Polyester und ultrahochmolekulares Polyethylen (UHMWPE). Von komplexen Konstruktionen bis hin zu einfachen Nahtmaterialsystemen ist die Einrichtung auf unterschiedlichste OEM-Anforderungen ausgelegt. Corza Medical verfügt über eines der umfassendsten Materialwissenschaftsportfolios der Branche und schafft damit fortschrittliche Lösungen in den Bereichen medizinische Befestigungselemente, Nahtmaterialien und Konnektivität.

Zu den Kernkompetenzen des Innovation Lab zählen:

Schnelle Prototypenentwicklung von Textilstrukturen, einschließlich komplexer Konfigurationen wie Schlaufen, Spleiße, Verzweigungen, Stickereien und Rund-Flach-Rund-Übergänge

von Textilstrukturen, einschließlich komplexer Konfigurationen wie Schlaufen, Spleiße, Verzweigungen, Stickereien und Rund-Flach-Rund-Übergänge Nahtmontage-Services , einschließlich Knotenbindung, Zuschnitt, Vernähen und Verpacken für gerätefertige Komponenten

, einschließlich Knotenbindung, Zuschnitt, Vernähen und Verpacken für gerätefertige Komponenten Unterstützung bei der Skalierung von Prototypen , um Designs aus der Frühphase in kommerziell skalierbare Lösungen zu überführen

, um Designs aus der Frühphase in kommerziell skalierbare Lösungen zu überführen Interne Testdienstleistungen , darunter Zugfestigkeit, Dehnung, Oberflächenbildgebung, thermische Analyse und Feuchtigkeitsreaktion

, darunter Zugfestigkeit, Dehnung, Oberflächenbildgebung, thermische Analyse und Feuchtigkeitsreaktion Maßgeschneiderte technische Zusammenarbeit zur Fehlerbehebung und Weiterentwicklung von Gerätedesigns in Echtzeit

zur Fehlerbehebung und Weiterentwicklung von Gerätedesigns in Echtzeit Vertrauliche, unverbindliche Kooperation für frühe Explorationsphasen, Machbarkeitsvalidierungen oder Wettbewerbsvergleiche

Jedes Projekt im Innovation Lab wird vollständig individuell angepasst und mündet in einen verifizierten Prototypen, ergänzt durch Testdaten zur Validierung und Empfehlungen für die nächsten Schritte.

„Dies ist nicht nur ein Labor – es ist ein Beschleuniger für Innovationen“, so Tariq Abalis, Leiter Global Commercial Biomedical Textiles bei Corza Medical. „Ganz gleich, ob unsere Partner ein bestehendes Produkt optimieren oder ein neues Konzept entwickeln – wir helfen ihnen, schneller und mit mehr Sicherheit voranzukommen.“

Das Corza Medical Biomedical Textiles Innovation Lab nimmt ab sofort Anfragen entgegen und vereinbart Termine für Labor­kooperationen.

Erfahren Sie mehr oder vereinbaren Sie einen Termin unter: https://corza.com/products/biomedical-textiles/?utm_source=press+release&utm_medium=social&utm_campaign=innovation+lab+launch

Über Corza Medical

Corza Medical ist ein weltweit führendes Medizintechnikunternehmen, das sich auf innovative chirurgische Lösungen und Technologien spezialisiert hat. Mit einem globalen Team von rund 3000 Mitarbeitenden, die Ärztinnen und Ärzte, Vertriebspartnerinnen und -partner und Medizintechnikunternehmen weltweit unterstützen, bietet Corza Fachkräften im Gesundheitswesen eine Plattform für chirurgische Technologien mit zahlreichen branchenführenden Marken – darunter das Quill® selbstverankernde chirurgische Nahtmaterial, die chirurgischen Nahtmaterialien Sharpoint® Plus and Look™, die wiederverwendbaren Katena® und Blink™ augenheilkundlichen Instrumente, die Barron Hornhauttransplantationsgeräte, die mikrochirurgischen Sharpoint® Messer sowie den TachoSil® Fibrinkleber-Patch. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.corza.com.