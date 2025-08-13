Corza Medical ouvre un laboratoire d’innovation pour les textiles biomédicaux afin d’accélérer le développement de produits FEO

TAUNTON, Royaume-Uni, 13 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corza Medical, l’un des principaux fabricants mondiaux de technologies chirurgicales et de composants de dispositifs médicaux, a annoncé aujourd’hui l’ouverture de son laboratoire d’innovation pour les textiles biomédicaux, un établissement de pointe destiné à aider les partenaires FEO à créer des prototypes et à tester et à optimiser rapidement les matériaux médicaux à base de textile.

Situé à Taunton, au Royaume-Uni, ce laboratoire d’innovation offre un environnement collaboratif et pratique aux partenaires de Corza Medical, dans lequel il suffit de quelques jours plutôt que de plusieurs semaines pour que les concepts puissent devenir des prototypes validés. Grâce à ses capacités d’analyse avancées et à son équipe de spécialistes du développement textile très expérimentés, le laboratoire aide à réduire considérablement la durée des cycles de développement et à accélérer les délais de mise sur le marché.

« Ce laboratoire d’innovation reflète notre engagement envers nos partenaires FEO qui exigent à la fois rapidité, précision et qualité », a déclaré James Getty, vice-président principal et directeur général de la division des textiles biomédicaux de Corza Medical. « En regroupant dans un même lieu des expertises en prototypage, en essais et en ingénierie, nous offrons à nos clients la possibilité de transformer leurs concepts en produits commercialisés plus rapidement que jamais. »

Le site permet de travailler avec une large gamme de composants médicaux à base de textile, de par l’utilisation de matériaux absorbables et non absorbables de haute performance, notamment le nylon, la soie, le polypropylène, le polyester et le polyéthylène de masse molaire très élevée (UHMWPE). Qu’il s’agisse de structures complexes ou de simples assemblages de sutures, le laboratoire est équipé pour répondre à tous les besoins des FEO. Corza Medical propose l’un des portefeuilles de science des matériaux les plus complets du secteur, offrant des solutions avancées en matière de fixation, de suture et de raccordement médicaux.

Les principales capacités du laboratoire d’innovation sont les suivantes :

Prototypage rapide de structures textiles, y compris des structures complexes telles que des boucles, des assemblages, des bifurcations, des broderies et des transitions de formes rondes à plates

de structures textiles, y compris des structures complexes telles que des boucles, des assemblages, des bifurcations, des broderies et des transitions de formes rondes à plates Services d’assemblage de sutures , y compris la réalisation de nœuds, la coupe à longueur, la couture et l’emballage de composants prêts à être utilisés

, y compris la réalisation de nœuds, la coupe à longueur, la couture et l’emballage de composants prêts à être utilisés Accompagnement du passage du prototype à la production à grande échelle pour transformer les premiers concepts en solutions commerciales évolutives

pour transformer les premiers concepts en solutions commerciales évolutives Services d’essai internes , y compris la résistance à la traction, l’allongement, l’imagerie de surface, l’analyse thermique et la réaction à l’humidité

, y compris la résistance à la traction, l’allongement, l’imagerie de surface, l’analyse thermique et la réaction à l’humidité Collaboration personnalisée en matière d’ingénierie pour résoudre les problèmes et perfectionner les conceptions de dispositifs en temps réel

pour résoudre les problèmes et perfectionner les conceptions de dispositifs en temps réel Projets confidentiels et sans engagement pour l’exploration préliminaire, la validation de la faisabilité ou l’analyse comparative de la concurrence

Chaque projet du laboratoire d’innovation est entièrement personnalisable et permet d’obtenir un prototype vérifié en vue de sa validation, des données d’essai complémentaires et des recommandations pour la suite de la procédure.

« Ce n’est pas seulement un laboratoire. C’est un véritable accélérateur d’innovation », explique Tariq Abalis, responsable de la commercialisation mondiale des textiles biomédicaux chez Corza Medical. « Que nos partenaires optimisent un produit actuel ou étudient un nouveau concept, nous sommes là pour les aider à avancer plus vite et avec davantage de confiance. »

Le laboratoire d’innovation pour les textiles biomédicaux de Corza Medical accepte actuellement les demandes de renseignements et organise des collaborations en laboratoire.

Pour en savoir plus ou planifier une session, rendez-vous sur : https://corza.com/products/biomedical-textiles/?utm_source=press+release&utm_medium=social&utm_campaign=innovation+lab+launch

Contact auprès des médias :

Suzanne Hatcher

Communications mondiales

media@corza.com

Contact clients :

Amy Jeary

Responsable du marketing produit, textiles biomédicaux, Corza Medical

amy.jeary@corza.com

À propos de Corza Medical

Corza Medical est l’une des principales entreprises au monde spécialisées dans les solutions et technologies chirurgicales innovantes. Forte d’une équipe mondiale comptant environ 3 000 employés assistant les cliniciens, les partenaires distributeurs et les fabricants de dispositifs médicaux dans le monde entier, Corza fournit aux professionnels de la santé une plateforme regroupant des technologies chirurgicales de nombreuses marques leaders du secteur, notamment les fils de suture à barbillons Quill®, les fils de suture chirurgicaux Sharpoint® Plus and Look™, les instruments ophtalmiques réutilisables Katena® et à usage unique Blink™, les dispositifs de greffe de cornée Barron, les couteaux microchirurgicaux Sharpoint® et la matrice pour collage tissulaire en fibrine TachoSil®. Pour en savoir plus, consultez le site www.corza.com.