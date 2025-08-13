D-BOX Technologies Inc. annonce des revenus de redevances records et un résultat net de 2,0 millions de dollars pour le premier trimestre de l'exercice 2026

FAITS SAILLANTS DU T1 DE L'EXERCICE 2026

Redevances record de 4,0 millions de dollars

BAIIA ajusté 1 record de 3,3 millions de dollars

record de 3,3 millions de dollars Revenus totaux de 13,0 millions de dollars

Résultat net de 2,0 millions de dollars après une charge de restructuration de 0,9 million de dollars

MONTRÉAL, 13 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- D-BOX Technologies Inc. (« D-BOX » ou la « Société ») (TSX : DBO), a annoncé aujourd’hui les résultats de son premier trimestre clos le 30 juin 2025.

« Au premier trimestre 2026, D-BOX a enregistré de solides résultats financiers, avec une croissance record des redevances et une forte rentabilité », a déclaré Naveen Prasad, PDG par intérim de D-BOX. « Après avoir enregistré des revenus et un bénéfice net records pour l'ensemble de l'exercice 2025, la société continue de démontrer la force de son modèle axé sur les redevances, l'expansion de sa présence dans les salles de cinéma et le contrôle rigoureux de ses dépenses. »

Résultats d'exploitation du premier trimestre 2026

Au premier trimestre 2026, les revenus totaux sont élevé à 13,0 millions de dollars, en hausse de 49 % par rapport à l'année précédente, principalement grâce à l'accélération des ventes de systèmes de cinéma au premier trimestre et à des redevances record de 4,0 millions de dollars, partiellement compensées par le ralentissement de la demande des clients de simulations de course au premier trimestre.

Les revenus provenant des redevances ont augmenté de 64 % par rapport à l'année précédente, atteignant des records trimestriels pour D-BOX tant en termes de nombre de billets vendus et de valeur monétaire (4,0 millions de dollars). Cette performance record des redevances s'explique par une augmentation de 12 % par rapport à l'année précédente du nombre d'écrans D-BOX actifs, qui est passé à 1 047, ainsi que par la forte progression du box-office brut portée par les succès du premier trimestre, notamment A Minecraft Movie, How to Train Your Dragon, Mission: Impossible - The Final Reckoning et F1: The Movie. Les redevances représentent une part en hausse de 31 % dans la composition des revenus de la société. Les clients de simulation et formation et simulations de course sont restés relativement stables et ont enregistré une baisse de 11 %, respectivement, au premier trimestre par rapport à l'année précédente.

Le BAIIA ajusté1 pour le trimestre a atteint un niveau record de 3,3 millions de dollars, soit une marge BAIIA ajusté1 de 26 %, en hausse de 23 % par rapport à l'année précédente, ce qui témoigne de l'attention constante portée au contrôle des coûts et à l'efficacité opérationnelle. Le résultat net s'est élevé à 2,0 millions de dollars et les flux de trésorerie d'exploitation à 2,8 millions de dollars, qui auraient représenté des niveaux records de 2,9 millions et 3,6 millions de dollars, respectivement, avant la charge de restructuration liée à la transition du chef de la direction le 4 juin 2025.

Compte tenu de la variabilité et de la saisonnalité des ventes trimestrielles, nous soulignons l'importance d'évaluer la performance de la Société sur une période de douze mois.

(en milliers de dollars canadiens) T1 2026 T1 2025 Var.

($) Var.

(%) Revenus Ventes de systèmes Salles de cinéma 4 081 560 3 521 629 % Simulation et formation 2 179 2 094 85 4 % Simulation de course 2 301 2 590 (289 ) (11 %) Autre 483 1 082 (599 ) (55 %) Total des ventes de systèmes 9 044 6 326 2 718 43 % Droits d'utilisation, de location et d'entretien ("redevances") 3 994 2 436 1 558 64 % Revenus totaux 13 038 8 762 4 276 49 %



Bilan et liquidités

D-BOX a clôturé le premier trimestre de l'exercice 2026 dans une position financière solide, avec un flux de trésorerie d'exploitation de 2,8 millions de dollars, une dette totale à faible intérêt de 1,4 million de dollars et des liquidités disponibles, y compris la partie non utilisée de la ligne de crédit de 18,5 millions de dollars.

Information financière supplémentaire - non auditée

(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action) T1 2026 T1 2025 Var. (%) Revenus totaux 13 038 8 762 49 % Marge brute 7 316 4 551 61 % Dépenses d’exploitation 5 339 4 824 11 % Bénéfice (perte) opérationnel 1 977 (273 ) n.s. BAIIA ajusté1 3 328 264 1161 % Charges financières 25 136 (82 %) Résultat net (perte) 1 952 (419 ) n.s. Résultat net dilué par action ordinaire 0,009 (0,002 ) n.s. Marge brute1 56 % 52 % 4 p.p. Dépenses d’exploitation en % des revenus totaux 1 41 % 55 % (14 p.p.) Marge d’exploitation1 15 % (3 %) 18 p.p. Marge BAIIA ajustée1 26 % 3 % 23 p.p. Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 2 766 (1 461 ) n.s. Au (en milliers de dollars canadiens) 30 juin 2025 31 mars 2025 Dette totale1 1 389 1 221 Trésorerie et équivalents de trésorerie 10 450 7 812 Trésorerie nette (dette nette) 1 9 061 6 591 BAIIA ajusté (DDM) (1) 10 376 7 311



1) Voir " Mesures de performance non conformes aux IFRS " dans ce communiqué de presse.

2) T1 2026 comprend une provision pour un frais de restructuration de 850 liée au changement de PDG le 4 juin 2025

3) T1 2026 comprend un paiement pour la restructuration de 750 dollars liée au changement de PDG le 4 juin 2025

n.s.= non significatif

Le présent communiqué doit être lu en parallèle avec les états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités de la Société et le rapport de gestion de l’entreprise en date du août 13, 2025. Ces documents peuvent être consultés au www.sedarplus.ca .

Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens.

(1) Il y a lieu de se reporter à la rubrique intitulée « Mesures de performance non conformes aux IFRS » du présent communiqué de presse.

MESURES DE PERFORMANCE NON CONFORMES AUX IFRS

La Société utilise les mesures de performance financière non conformes aux IFRS suivantes dans son rapport de gestion et ses autres communications. Ces mesures non conformes aux IFRS n’ont pas de définition normalisée aux termes des IFRS et peuvent difficilement être comparées à des mesures portant un nom semblable présentées par d’autres sociétés. Les investisseurs doivent garder à l’esprit que ces mesures visent à développer, et non à remplacer, l’analyse des résultats financiers déterminés conformément aux IFRS. La direction a recours tant aux mesures conformes aux IFRS qu’aux mesures non conformes aux IFRS dans le cadre de la planification, de la surveillance et de l’évaluation de la performance de la Société. Les mesures de performance non conformes aux IFRS sont décrites comme suit :

BAIIA ajusté

Le BAIIA représente le bénéfice avant intérêts et financement, impôts sur les bénéfices et amortissement. Les ajustements au BAIIA concernent des éléments qui ne reflètent pas nécessairement la performance opérationnelle sous-jacente de la Société. Comme il n’y a pas de méthode généralement acceptée de calcul du BAIIA, cette mesure n’est pas nécessairement comparable à des mesures de même nom présentées par d’autres émetteurs. Le BAIIA ajusté fournit de l’information utile et complémentaire, permettant notamment d’évaluer la rentabilité et la capacité de la Société à générer des flux de trésorerie des activités d’exploitation. La marge du BAIIA ajustée, correspond au BAIIA ajusté divisé par les revenus totaux. Un rapprochement entre le résultat net et le BAIIA ajusté est présenté ci-dessous.

Périodes de trois mois 2025 2024 Résultat net 1 952 (419 ) Amortissement des immobilisations corporelles 318 259 Amortissement des immobilisations incorporelles 144 142 Charges financières 25 136 Impôts sur le résultat — 10 Paiements fondés sur des actions 52 64 Gain (perte) de change (13 ) 72 Coûts de restructuration 850 — BAIIA ajusté 3 328 264



Dette totale, dette nette et dette totale par rapport au BAIIA ajusté

La dette totale est définie comme le total de la dette bancaire, de la dette à long terme (y compris toute partie à court terme), et la dette nette est calculée comme la dette totale nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. L'entreprise considère que la dette totale et la dette nette sont des indicateurs importants permettant à la direction et aux investisseurs d'évaluer la situation financière et la liquidité de l'entreprise, et de mesurer son levier financier. Ces mesures n'ont pas de signification normalisée prescrite par les IFRS et ne sont donc pas susceptibles d'être comparées à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Le ratio dette totale/BAIIA ajusté est calculé comme la dette nette totale divisée par le BAIIA ajusté des quatre derniers trimestres. Nous pensons que le ratio dette totale/BAIIA ajusté est un indicateur utile pour évaluer la capacité de la Société à gérer sa dette et ses liquidités.

Mesures financières supplémentaires

La marge brute en % correspond à la marge brute divisée par les revenus totaux.

Les dépenses d’exploitation en % correspondent aux dépenses d’exploitation divisées par les revenus totaux.

La marge opérationnelle en % correspond au résultat opérationnel divisé par les revenus totaux

À PROPOS DE D-BOX

Technologies D-BOX Inc. (TSX : DBO) est un leader mondial de la technologie haptique, offrant des expériences de mouvement immersives qui sollicitent le corps et stimulent l'imagination. Nos systèmes brevetés synchronisent le mouvement, les vibrations et la texture avec le contenu à l'écran, enrichissant ainsi la narration sur diverses plateformes. Fortes de plus de 25 ans d'innovation, les solutions de D-BOX sont utilisées dans les salles de cinéma, la simulation de course (sim racing) et la simulation et la formation. Avec son siège social à Montréal, au Canada, et des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis, D-BOX continue de redéfinir la manière dont le public expérimente les médias à l'échelle mondiale. Visitez https://www.d-box.com/ .

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER:

David Reid

Chef des finances

Technologies D-BOX Inc.

dreid@d-box.com

D-BOX Relations Médias

media@d-box.com

MISE EN GARDE QUANT AUX ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains renseignements figurant dans ce communiqué de presse pourraient constituer des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs peuvent notamment inclure des énoncés au sujet de la Société, de ses projets, ses activités, ses objectifs, ses opérations, sa stratégie, ses perspectives commerciales, ses résultats financiers et de sa situation financière ou des hypothèses sous-jacentes à ceux-ci. Dans le présent rapport de gestion, les expressions telles que « pouvoir », « probable », « croire », « prévoir », « s’attendre », « avoir l’intention », « planifier », « estimer » et des expressions similaires, leur mode conditionnel ou futur, et leur forme négative, servent à désigner des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne sauraient être interprétés comme une garantie d’un rendement ou de résultats futurs et n’indiquent pas nécessairement avec précision si ce rendement futur se matérialisera ni comment ou à quel moment il pourra se matérialiser. Du fait même de leur nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes et sont fondés sur plusieurs hypothèses qui donnent lieu à la possibilité que les résultats réels puissent différer sensiblement des attentes de la Société exprimées ou sous-entendues dans ces énoncés prospectifs. Aucune garantie ne peut être donnée que les événements prévus par les énoncés prospectifs se produiront, y compris, mais sans s’y limiter, les projets, les activités, les objectifs, les opérations, la stratégie, les perspectives commerciales, les résultats financiers et la situation de la Société.

Les énoncés prospectifs sont présentés dans ce communiqué de presse en vue de donner des renseignements sur les attentes et les plans actuels de la direction et de permettre aux investisseurs et à d’autres parties de mieux comprendre le contexte dans lequel la Société exerce ses activités. Toutefois, les lecteurs sont mis en garde du fait que ces énoncés prospectifs peuvent ne pas convenir à d’autres fins.

Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les renseignements alors disponibles ou sur les croyances de bonne foi de la direction à l’égard d’événements futurs. Ils sont assujettis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs imprévisibles, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société.

Les risques, incertitudes et hypothèses susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes de la Société exprimées ou sous-entendues dans les énoncés prospectifs comprennent notamment, mais sans s’y limiter, la durabilité du bénéfice net, soutenue par la vigueur continue des revenus de redevances, l'impact positif continu des mesures de contrôle des coûts passées sur la rentabilité future, et la vigueur soutenue et la création de valeur générées par son modèle d'affaires global et sa discipline opérationnelle. Ces éléments et d’autres facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes exprimées ou sous-entendues dans les énoncés prospectifs sont décrits à la section intitulée « Facteurs de risque » dans la notice annuelle pour l’exercice clos le 31 mars 2025, dont une copie est disponible sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca .

Sauf si les lois canadiennes en valeurs mobilières l’exigent, la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif contenu dans ce communiqué de presse pour tenir compte de renseignements nouveaux, de circonstances ou d’événements subséquents ou pour toute autre raison.

La Société met en garde les lecteurs que les risques énumérés ci-dessus ne sont pas les seuls susceptibles de la toucher. D’autres risques et incertitudes, pour l’instant non connus de la Société ou que celle-ci juge négligeables, pourraient également avoir une incidence défavorable importante sur ses activités, sa situation financière ou ses résultats d’exploitation.