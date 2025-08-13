D-BOX confirme Naveen Prasad en tant que président et chef de la direction et annonce une réorganisation de la direction pour accélérer la croissance et l'exécution

MONTRÉAL, 13 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- D-BOX Technologies Inc. (TSX : DBO), un leader mondial de la technologie haptique et du divertissement immersif avec des systèmes déployés sur plus de 1 000 écrans de cinéma dans le monde et une position de leader croissante dans les marchés de la simulation de course, de la formation et de l'expérience, a annoncé aujourd'hui la nomination de Naveen Prasad en tant que président et chef de la direction, avec effet immédiat.

M. Prasad, élu au conseil d'administration lors de l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de la société tenue le 25 septembre 2024, a occupé le poste de chef de la direction intérimaire depuis juin 2025. Son début de mandat a déjà apporté un élan significatif grâce à une réorganisation de la direction, une clarté commerciale et une discipline financière et opérationnelle améliorée.

« Naveen a pris le rôle intérimaire avec clarté et conviction », a déclaré Brigitte Bourque, présidente du conseil. « Il a dynamisé l'entreprise, aligné l'équipe de direction et affiné notre concentration sur la performance et les opportunités de marché. Nous avons le plaisir de confirmer sa nomination au poste de chef de la direction à titre permanent. »

Changements structurels et de direction pour dynamiser l'exécution à l'échelle de l'entreprise

Parallèlement à la confirmation de M. Prasad, D-BOX a mis en œuvre un réalignement stratégique de sa structure de direction afin d’améliorer l'exécution, rationaliser la prise de décision et accélérer la croissance dans tous les segments :

David Reid a été promu chef des finances, élargissant son leadership à la stratégie financière, à la divulgation publique et à la performance transversale.

Sébastien Boire Lavigne a été élevé au poste de Chef des produits et de la technologie, unifiant les produits, la technologie, la propriété intellectuelle et la livraison sous un mandat unique.

Une recherche est en cours pour un nouveau poste de chef des affaires commerciales, qui intégrera les revenus, la marque et la stratégie de marché pour débloquer de nouvelles opportunités de croissance et renforcer le positionnement mondial.

Matt Garelik se joint à l’équipe en tant que consultant en stratégie et développement commercial et il relèvera directement du chef de la direction. Il conseillera sur l'accélération commerciale et apporte son leadership et son expérience dans l'industrie avec des studios, des exposants et des fournisseurs tels que Barco et Nielsen EDI.

Robert Desautels, ancien chef de la technologie de D-BOX et président du Forum de l'industrie haptique, revient en tant que consultant en licences de propriété intellectuelle et de plateforme, relevant du chef des produits et de la technologie. Il soutiendra les initiatives en matière de licences et la monétisation de la technologie.





En lien avec ces changements, Joshua Chandler, qui occupait le poste de chef des finances, a officiellement quitté l'entreprise à compter d'aujourd'hui. Nous lui souhaitons bonne chance dans ses futurs projets. Ensemble, ces changements reflètent un engagement ciblé sur la rigueur opérationnelle, l'innovation commerciale et la création de valeur.

« Nous avons affiné notre structure de direction, renforcé l'exécution et aligné l'entreprise pour une croissance durable », a déclaré M. Prasad. « D-BOX est positionné pour établir des partenariats industriels plus profonds, étendre son leadership sur le marché et offrir une valeur à long terme aux actionnaires. »

Cette annonce coïncide avec la publication des résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2026 de D-BOX.

À PROPOS DE D-BOX

Technologies D-BOX Inc. (TSX : DBO) est un leader mondial de la technologie haptique, offrant des expériences de mouvement immersives qui sollicitent le corps et stimulent l'imagination. Nos systèmes brevetés synchronisent le mouvement, les vibrations et la texture avec le contenu à l'écran, enrichissant ainsi la narration sur diverses plateformes. Fortes de plus de 25 ans d'innovation, les solutions de D-BOX sont utilisées dans les salles de cinéma, la simulation de course (sim racing) et la simulation et la formation. Avec son siège social à Montréal, au Canada, et des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis, D-BOX continue de redéfinir la manière dont le public expérimente les médias à l'échelle mondiale. Visitez https://www.d-box.com/.

