Marimekko Oyj, Puolivuosikatsaus 14.8.2025 klo 8.00

MARIMEKKO OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2025: Marimekon liikevaihto toisella neljänneksellä kasvoi ja liikevoitto parani

Tämä tiedote on tiivistelmä Marimekon tammi-kesäkuun 2025 puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja se on saatavilla myös yhtiön kotisivuilla company.marimekko.com kohdassa Tiedotteet ja julkaisut.

Toinen vuosineljännes lyhyesti

Marimekon liikevaihto kasvoi 2 prosenttia ja oli 44,5 miljoonaa euroa (43,7). Liikevaihtoa kasvatti erityisesti vähittäismyynnin kasvu sekä Suomessa että kansainvälisesti. Liikevaihdon kehitystä puolestaan heikensi ennakoidusti kotimaan tukkumyynnin kertaluonteisten kampanjatoimitusten jääminen huomattavasti vahvasta vertailukaudesta.

Liikevaihto Suomessa nousi 3 prosenttia vähittäismyynnin kasvaessa. Kansainvälinen liikevaihto kasvoi 1 prosentin, vaikka lisenssituotot laskivat aiemmin arvioidun mukaisesti merkittävästi.

Liikevoitto parani ja oli 6,3 miljoonaa euroa (6,1). Vertailukelpoinen liikevoitto oli 6,5 miljoonaa euroa (6,4) eli 14,6 prosenttia liikevaihdosta (14,6).

Liikevoittoa nostivat liikevaihdon kasvu sekä suhteellisen myyntikatteen parantuminen. Korkeammat kiinteät kustannukset puolestaan heikensivät liikevoittoa.

Tammi–kesäkuu lyhyesti

Yhtiön liikevaihto kasvoi 3 prosenttia ja oli 84,1 miljoonaa euroa (81,3). Liikevaihtoa nostivat erityisesti tukkumyynnin kasvu Euroopassa ja vähittäismyynnin nousu Suomessa. Liikevaihtoa puolestaan heikensi ennakoidusti kotimaan tukkumyynnin kertaluonteisten kampanjatoimitusten sekä lisenssituottojen jääminen huomattavasti vahvasta vertailukaudesta.

Liikevaihto Suomessa oli vertailukauden tasolla vähittäismyynnin kasvaessa. Kansainvälinen liikevaihto nousi 7 prosenttia sekä tukku- että vähittäismyynnin noustessa. Lisenssituotot laskivat aiemmin arvioidun mukaisesti merkittävästi.

Liikevoitto oli 10,6 miljoonaa euroa (11,2) ja vertailukelpoinen liikevoitto oli 10,9 miljoonaa euroa (11,6) ollen 13,0 prosenttia liikevaihdosta (14,2).

Liikevoittoa laskivat suhteellisen myyntikatteen heikentyminen ja kasvaneet kiinteät kustannukset. Liikevoittoa puolestaan tuki liikevaihdon kasvu.

Taloudellinen ohjeistus vuodeksi 2025

Marimekko-konsernin liikevaihdon arvioidaan vuonna 2025 kasvavan edellisvuodesta (2024: 182,6 miljoonaa euroa). Vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin ennakoidaan olevan arviolta noin 16–19 prosenttia (2024: 17,5 prosenttia). Vuoden 2025 näkymiin volatiliteettia aiheuttavat esimerkiksi nopeat muutokset ja epävarmuudet globaalissa kauppapolitiikassa, kuluttajien luottamuksen ja ostovoiman kehitys yhtiön päämarkkinoilla sekä mahdolliset häiriöt globaaleissa toimitusketjuissa.

Liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen liittyviä merkittäviä epävarmuustekijöitä on kuvattu tarkemmin puolivuosikatsauksen kohdassa Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät.

Avainluvut

(Milj. euroa)

4–6/

2025 4–6/

2024 Muutos,

% 1–6/

2025 1–6/

2024 Muutos,

% 1–12/

2024 Liikevaihto 44,5 43,7 2 84,1 81,3 3 182,6 Kansainvälinen myynti 19,2 19,1 1 40,0 37,4 7 81,6 osuus liikevaihdosta, % 43 44 48 46 45 Käyttökate (EBITDA) 8,8 8,5 4 15,5 15,8 -2 40,7 Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) 9,0 8,7 3 15,8 16,2 -3 41,3 Liikevoitto 6,3 6,1 4 10,6 11,2 -5 31,4 Liikevoittomarginaali, % 14,3 14,0 12,6 13,8 17,2 Vertailukelpoinen liikevoitto 6,5 6,4 2 10,9 11,6 -6 31,9 Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali, % 14,6 14,6 13,0 14,2 17,5 Kauden tulos 4,3 4,7 -10 7,5 8,6 -13 24,4 Tulos/osake, euroa 0,11 0,12 -10 0,19 0,21 -13 0,60 Vertailukelpoinen tulos/osake, euroa 0,11 0,12 -11 0,19 0,22 -13 0,61 Liiketoiminnan rahavirta 3,9 11,0 -64 0,7 10,3 -93 29,1 Bruttoinvestoinnit 0,8 0,7 5 1,6 1,2 36 2,3 Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 34,9 38,5 31,4 Omavaraisuusaste, % 54,1 53,2 58,7 Nettovelkaantumisaste (gearing), % 33,9 6,8 -12,9 Nettovelka/käyttökate

(rullaava 12 kk) 0,48 0,10 -0,24 Henkilöstö kauden lopussa 511 490 4 480 joista Suomen ulkopuolella 85 76 12 84 Brändimyynti* 84,3 90,7 -7 187,0 190,5 -2 419,2 josta Suomen ulkopuolella 50,6 59,9 -16 126,1 133,6 -6 287,1 kansainvälisen myynnin osuus, % 60 66 67 70 68 Myymälöiden lukumäärä 171 166 3 168



* Vaihtoehtoisena ei-IFRS-tunnuslukuna esitetään brändimyynti, joka kuvaa Marimekko-brändin tavoittavuutta eri jakelukanavien kautta. Brändimyynti on epävirallinen arvio Marimekko-tuotteiden myynnistä kuluttajahinnoin, ja se lasketaan lisäämällä yhtiön oman vähittäiskaupan liikevaihtoon muiden jakelijoiden arvioitu Marimekko-tuotteiden vähittäismyyntiarvo, joka perustuu yhtiön toteutuneeseen tukkumyyntiin ja lisenssituottoihin. Brändimyynti ei sisällä arvonlisäveroa, eikä tunnuslukua tilintarkasteta. Osa lisenssikumppaneista toimittaa tarkan vähittäismyyntitiedon, jolloin brändimyynti raportoidaan sen mukaisesti. Muissa lisenssisopimuksissa on käytetty Marimekon omia eri markkinoiden vähittäismyyntikertoimia. Lisenssituottojen brändimyynti raportoidaan lisenssituotteiden myyntiajankohdan mukaisesti.

Taulukossa esitetyt muutosprosentit on laskettu tarkoista luvuista ennen lukujen pyöristämistä miljooniksi euroiksi. Vertailukelpoinen tulos/osake -tunnusluvussa on huomioitu vastaavat erät kuin vertailukelpoisessa liikevoitossa verovaikutus huomioiden. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytys IFRS-tilinpäätöslukuihin ja vertailukelpoisiin eriin liittyvä johdon harkinta on esitetty puolivuosikatsauksen taulukko-osassa.

Toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko puolivuosikatsauksen yhteydessä:

”Marimekon monikanavaisen vähittäiskaupan hyvä kehitys jatkui, ja liikevaihtomme sekä liikevoittomme nousivat toisella neljänneksellä haastavana jatkuneesta markkinatilanteesta huolimatta.

Marimekon liikevaihto toisella neljänneksellä kasvoi kaksi prosenttia ja oli 44,5 miljoonaa euroa (43,7). Erityisesti vähittäismyynnin kasvu sekä Suomessa että kansainvälisesti nosti liikevaihtoa. Vähittäismyynnin hyvä kehitys heikossa ja epävakaassa talousympäristössä kertoo paitsi pitkäjänteisestä brändityöstämme myös yhtiömme resilienssistä ja ketteryydestä. Marimekon tukkumyynnin kehitykseen vaikutti aiemmin arvioidun mukaisesti kotimaan tukkumyynnin kertaluonteisten kampanjatoimitusten jääminen huomattavasti vahvasta vertailukaudesta. Liikevaihto Suomessa kasvoi kuitenkin kolme prosenttia hyvin kehittyneen vähittäismyynnin ansiosta. Kansainvälinen liikevaihto kasvoi yhden prosentin, vaikka lisenssituotot laskivat ennakoidusti merkittävästi.

Vertailukelpoinen liikevoittomme huhti–kesäkuussa ylsi 6,5 miljoonaan euroon (6,4) ollen 14,6 prosenttia liikevaihdosta (14,6). Liikevaihdon kasvu sekä suhteellisen myyntikatteen parantuminen nostivat liikevoittoa. Korkeammat kiinteät kustannukset puolestaan heikensivät tulosta.

Tammi–kesäkuussa liikevaihtomme kasvoi kolme prosenttia ja oli 84,1 miljoonaa euroa (81,3). Vertailukelpoinen liikevoittomme oli 10,9 miljoonaa euroa (11,6) eli 13,0 prosenttia liikevaihdosta (14,2).

Marimekon kevät oli täynnä värikkäitä, yhteisöämme yllättäneitä ja ilahduttaneita tapahtumia. Huhtikuussa myyntiin eri puolilla maailmaa tuli rajoitetun ajan saatavilla oleva yhteistyömallisto globaalin jalkinevalmistaja Crocsin kanssa. Iloisen värikkäät sandaalit ja asusteet otettiin vastaan innokkaasti, ja monet mallit myytiin loppuun nopeasti. Tällaisilla laajasti ympäri maailmaa saatavilla olevilla yhteistyömallistoilla on tärkeä merkitys uusien asiakkaiden tutustuttamisessa Marimekkoon. Yhteistyö Blue Bottle Coffee -kahvilaketjun kanssa puolestaan toi Marimekon kuviot yhteensä kymmeneen kahvilaan ja oheistapahtumiin USA:ssa ja eri puolilla Aasiaa syventäen näin suhdettamme Marimekko-yhteisöön ja rakentaen tunnettuuttamme kohdistetummin avainkaupungeissamme. Kesäkuussa Kööpenhaminan 3 Days of Design -tapahtumassa nähtiin ensiesittelyssä syyskuussa myyntiin tuleva rajoitetun ajan saatavilla oleva huonekalumallisto yhteistyössä toisen suomalaisen ikonisen muotoilutalon, Artekin, kanssa.

Huhtikuussa Marimekko avasi yhdessä New Yorkissa asuvan taiteilija ja vaikuttaja Laila Goharin kanssa Milanon designviikolle näyttävän installaation, joka kutsui vieraat valtavaan siskonpetiin. Syyskuussa myyntiin tulevaa Maija Isolan kuvioista koostuvaa Laila Goharin kuratoimaa pienmallistoa esittelevä tapahtuma sai huomattavan näkyvyyden ja sitä pidettiin mediassa yhtenä viikon avaintapahtumista. Toukokuussa vietettiin perinteikästä Marimekko-päivää, joka huipentui Helsingissä ennätysyleisön keränneisiin muotinäytöksiin Esplanadin puistossa. Näytösten lisäksi kesän alkua juhlittiin myymälöissä ja tapahtumissa eri puolilla maailmaa. Maaliskuussa Japanista aloittanut kiertävä Field of Flowers -näyttely puolestaan esitteli Marimekon uusinta kuviotuotantoa toisella neljänneksellä Kuala Lumpurissa ja Hongkongissa.

Monikanavaisen vähittäismyyntimme pitkään jatkunut kasvu on ollut hyvin ilahduttavaa ja osoitus johdonmukaisen kehitystyömme tärkeydestä. Marimekko-myymälät ja -verkkokauppa tarjoavat asiakkaillemme mahdollisimman inspiroivan ja elämyksellisen tavan kokea lifestyle-konseptimme. Kehitämme myymäläverkostoamme ja asiakaskokemustamme jatkuvasti. Yhteensä monikanavainen vähittäismyyntimme kasvoi huhti–kesäkuussa kuusi prosenttia. Toisella neljänneksellä avattiin uudet Marimekko-myymälät Osakassa ja Kuala Lumpurissa sekä outlet-myymälä Espoossa. Lisäksi kahdeksan pop-up-myymälää palveli valituissa Aasian suurkaupungeissa ja Suomessa. Huhtikuussa Marimekko-verkkokauppa aloitti Uudessa-Seelannissa ja kesäkuussa lanseerasimme saksankielisen version verkkokaupastamme. Viime vuoden syyskuussa käyttöön ottamamme verkkokaupan uusi teknologinen alusta tarjoaa paitsi entistä yksilöllisemmän asiakaskokemuksen, myös runsaasti mahdollisuuksia esimerkiksi automatisointiin.

Katsauskauden jälkeen kerroimme, että avaamme syksyllä 2025 historiamme ensimmäisen Marimekko-lippulaivamyymälän Pariisissa ja sitä ennen lanseeraamme pop-up-myymälät kaupungin ikonisissa tavarataloissa Le Bon Marchéssa ja Galeries Lafayettessa. Marimekon uusinta, jatkuvasti muuntautuvaa myymäläkonseptia edustava lippulaiva on näyteikkuna Marimekon kuviotaiteeseen ja optimistiseen lifestyle-filosofiaan ja toimii myös Marimekon yhteisön kohtaamispaikkana. Pariisi on yksi globaalin muotimaailman tärkeimmistä kaupungeista, jonka vaikutus bränditunnettuuden ja positioinnin rakentamisessa ulottuu Euroopan lisäksi Aasiaan ja Pohjois-Amerikkaan. Näin lippulaivamyymälä Pariisissa tukee Marimekon brändi-ilmiön ja pitkän aikavälin kasvun skaalaamista laajemmin eri kanavissa ja kansainvälisillä markkinoilla. Vahva taloudellinen asemamme ja liiketoimintamme pidempiaikainen hyvä kehitys luovat meille erinomaiset edellytykset tehdä kilpailukykyämme vahvistavia, strategisia kasvupanostuksia heikommasta yleisestä markkinatilanteesta huolimatta.”

Markkinanäkymät ja kasvutavoitteet 2025

Maailmantalouden kehitykseen liittyy edelleen suuria epävarmuustekijöitä kuten jännitteet geopolitiikassa ja kauppasuhteissa. Jännitteiden ja muiden epävarmuuksien sekä nousseiden tullimaksujen epäsuorat vaikutukset yleiseen taloudelliseen tilanteeseen voivat heijastua kuluttajien luottamukseen, ostovoimaan ja -käyttäytymiseen ja saattavat näin vaikuttaa heikentävästi Marimekon liiketoimintaan vuonna 2025. Myös mahdolliset häiriöt tuotanto- ja logistiikkaketjuissa voivat vaikuttaa negatiivisesti yhtiön myyntiin, kannattavuuteen ja kassavirtaan.

Marimekolle tärkeä kotimarkkina Suomi edustaa perinteisesti noin puolta yhtiön liikevaihdosta. Myyntiin Suomessa vuonna 2025 vaikuttaa heikko yleisen talouden tila ja alhaisella tasolla oleva kuluttajien luottamus sekä ostovoiman ja -käyttäytymisen kehittyminen. Myös toimintaympäristön taktisuus vaikuttaa edelleen liiketoimintaan. Kotimaan tukkumyynnin kertaluonteisten kampanjatoimitusten ajoittuminen neljännesten välillä sekä kampanjatoimitusten koko vaihtelevat tyypillisesti vuosittain. Vuonna 2025 tukkumyynnin kertaluonteisten kampanjatoimitusten ennakoidaan olevan merkittävästi vertailuvuotta pienemmät ja painottuvan selvästi vuoden toiselle puoliskolle. Heikosta markkinatilanteesta huolimatta liikevaihdon Suomessa odotetaan olevan suunnilleen edellisvuoden tasolla tai nousevan hieman.

Kansainvälisen liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2025. Strategiakaudella 2023–2027 Marimekko keskittyy Aasiaan kansainvälisen kasvun tärkeimpänä maantieteellisenä alueena. Vuonna 2025 liikevaihdon Aasian-Tyynenmeren alueella, yhtiön toiseksi suurimmalla markkinalla, odotetaan kasvavan. Kaikki Marimekko-myymälät ja suurin osa Marimekko-verkkokaupoista Aasiassa ovat partneriomisteisia. Vuonna 2025 tavoitteena on avata arviolta 10–15 uutta Marimekko-myymälää ja -shop-in-shopia, ja valtaosa suunnitelluista avauksista sijoittuu Aasiaan.

Lisenssituottojen vuodelta 2025 arvioidaan jäävän merkittävästi edellisvuoden ennätystasosta.

Marimekon liiketoiminnan kausiluonteisuudesta johtuen euromääräinen liikevaihto- ja -tuloskertymä painottuu perinteisesti tilikauden toiselle vuosipuoliskolle. Vuoden 2025 ensimmäisen neljänneksen liikevaihdon ja -voiton kehitykseen vaikuttivat negatiivisesti vertailukaudesta poikkeavat ajoitukselliset tekijät. Vertailuvuonna ensimmäiselle neljännekselle ajoittui poikkeuksellisesti suuri määrä kotimaan tukkumyynnin kertaluonteisia kampanjatoimituksia. Lisäksi vuodesta 2025 poiketen merkittävä osa vuoden 2024 lisenssituotoista kirjattiin jo ensimmäiselle neljännekselle.

Marimekko kehittää liiketoimintaansa pitkällä aikavälillä ja yhtiön tavoitteena on tulevina vuosina jatkaa kannattavan kasvunsa skaalaamista. Vuonna 2025 kiinteiden kulujen odotetaan nousevan edellisvuodesta. Yleinen kustannusinflaatio vaikuttaa myös Marimekkoon vuonna 2025. Henkilöstökuluihin vaikuttavat muun muassa yleiskorotukset eri markkinoilla. Markkinointikustannuksien odotetaan nousevan (2024: 10,6 miljoonaa).

Kasvavat tullimaksut USA:ssa koskettavat suoraan vain pientä osaa Marimekon liiketoiminnasta, sillä koko Pohjois-Amerikan osuus konsernin liikevaihdosta vuonna 2024 oli 6 prosenttia. Tällä hetkellä tiedossa olevien tullimaksujen nousun arvioidaan nostavan Marimekon USA:ssa myytävien tuotteiden hankintakustannuksia, mutta yhtiö on aloittanut monipuoliset toimenpiteet lieventääkseen tullimaksujen negatiivisia vaikutuksia.

Alalle tyypillinen ja eri tekijöiden seurauksena osin entisestään aikaistunut varhainen sitoutuminen tuotetilauksiin toimittajakumppaneilta heikentää yhtiön mahdollisuuksia optimoida tuotetilauksia ja reagoida nopeisiin muutoksiin kysyntä- ja hankintaympäristöissä nostaen myyntiin, suhteelliseen kannattavuuteen, varastojen hallintaan ja kassavirtaan liittyviä riskejä. Tämä vaikeuttaa reagointia myös kasvaviin tullimaksuihin USA:ssa. Myös globaaleihin tuotanto- ja logistiikkaketjuihin liittyy epävarmuustekijöitä, jotka voivat aiheuttaa esimerkiksi viivästyksiä ja vaikuttaa näin yhtiön myyntiin ja kannattavuuteen. Marimekko työskentelee aktiivisesti monin eri tavoin tuotanto- ja logistiikkaketjujen toimivuuden varmistamiseksi, nousseiden kustannuksien ja muiden negatiivisten vaikutuksien vähentämiseksi, viivästysten välttämiseksi sekä parantaakseen varastojen hallintaa.

Yhtiö seuraa tarkasti globaalin kauppapolitiikan ja maiden välisten tullimaksujen kehittymistä, yleistä taloudellista tilannetta, kuluttajien luottamuksen ja ostovoiman kehittymistä sekä mahdollisten poikkeustilanteiden ja häiriöiden vaikutuksia ja sopeuttaa toimintaansa ja suunnitelmiaan olosuhteiden mukaan.

Tiedotustilaisuus medialle ja sijoittajille

Englanninkielinen tiedotustilaisuus medialle ja sijoittajille pidetään 14.8.2025 kello 14.00. Tilaisuutta voi seurata suorana webcastina tai myöhemmin tallenteena osoitteessa https://marimekko.videosync.fi/q2-2025. Suorassa lähetyksessä voi esittää kysymyksiä kirjallisesti.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko, puh. 09 758 71

Talousjohtaja Elina Anckar, puh. 09 758 7261

MARIMEKKO OYJ

Konserniviestintä

Anna Tuominen

Puh. 040 584 6944

anna.tuominen@marimekko.com

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

Marimekko on suomalainen lifestyle-designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Vuonna 2024 yhtiön liikevaihto oli 183 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoittomarginaali 17,5 prosenttia. Marimekko-myymälöitä on noin 170 eri puolilla maailmaa, ja verkkokauppa palvelee asiakkaita 39 maassa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Aasian-Tyynenmeren alue ja Pohjois-Amerikka. Konsernin palveluksessa on noin 480 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com

Liite