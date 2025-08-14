Marimekko Oyj, Pörssitiedote 14.8.2025 klo 8.15

Marimekon taloudellinen raportointi ja yhtiökokous vuonna 2026

Marimekko Oyj julkaisee taloudelliset katsaukset vuonna 2026 seuraavasti:

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2025 torstaina 12.2.2026 klo 8.00

Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2026 keskiviikkona 13.5.2026 klo 8.00

Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2026 torstaina 13.8.2026 klo 8.00

Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2026 keskiviikkona 4.11.2026 klo 8.00.

Marimekko noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen taloudellisten katsausten julkistamista.

Marimekon tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus vuodelta 2025 julkaistaan yhtiön internetsivuilla viimeistään viikolla 13.

Marimekon varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 16.4.2026 klo 14.00. Hallitus julkistaa yhtiökokouskutsun myöhemmin. Osakkeenomistaja voi vaatia yhtiökokoukselle kuuluvan asian sisällyttämistä yhtiökokouksen esityslistalle. Jotta vaatimus voidaan ottaa huomioon, se tulee toimittaa kirjallisena hallitukselle viimeistään torstaina 15.1.2026. Tiedote kokouksen päätöksistä julkistetaan yhtiökokouksen päätyttyä.

MARIMEKKO OYJ

Konserniviestintä

Anna Tuominen

Puh. 040 584 6944

anna.tuominen@marimekko.com

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedostusvälineet

Marimekko on suomalainen lifestyle-designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Vuonna 2024 yhtiön liikevaihto oli 183 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoittomarginaali 17,5 prosenttia. Marimekko-myymälöitä on noin 170 eri puolilla maailmaa, ja verkkokauppa palvelee asiakkaita 39 maassa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Aasian-Tyynenmeren alue ja Pohjois-Amerikka. Konsernin palveluksessa on noin 480 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com



