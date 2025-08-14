Solar A/S: Nr. 7 2025 Uventet afmatning i markedsaktivitet

I andet kvartal oplevede Solar negativ vækst, mest markant inden for Industrisegmentet og i mindre grad i Installation.

CEO Jens Andersen udtaler:

"I andet kvartal og yderligere accelererende i juli var markedsudviklingen skuffende. Vi oplevede en uventet afmatning i Industri og i mindre grad i Installation, mens Trade og Klima & Energi leverede vækst drevet af Solar Polaris' salg til et stort solcelleprojekt. Vi forventer fortsat en forbedring af markedet i 2025, set i forhold til det nuværende niveau.

I andet kvartal gennemførte vi yderligere personalenedskæringer, og vi fortsætter med at igangsætte tiltag for at optimere vores operating model. Resultatet for første halvår inkluderer derfor transitionsomkostninger på DKK 12 mio. og restruktureringsomkostninger på DKK 45 mio., hvoraf sidstnævnte forventes at give tilsvarende besparelser i 2025 og helårsbesparelser på ca. DKK 70 mio. fremadrettet.

I betragtning af vores robuste forretningsmodel kombineret med de gennemførte initiativer og vores strategiske fokusområder, er vi overbeviste om, at Solar vil være i stand til at forbedre profitabiliteten i vores strategiperiode."



H1 finansielle hovedbudskaber

Stærk omsætningsvækst for Solar Polaris i Trade segmentet.

Skuffende omsætningsudvikling for øvrige segmenter.

Reguleret for Solar Polaris’ leverancer, blev den underliggende bruttoavance forbedret til 20,7% fra 20,5%.

Restrukturerings- og transitionsomkostninger udgjorde DKK 57 mio.

Omsætning og EBITDA lå under vores oprindelige forventninger.





Udvalgte hovedtal (DKK mio.) Q2 2025 Q2 2024 H1 2025 H1 2024 Omsætning 3.018 3.100 6.241 6.130 EBITDA 112 137 186 225 Pengestrømme fra driftsaktivitet 4 202 -84 209 Udvalgte nøgletal (%) Organisk vækst justeret for antal arbejdsdage -1,2 -7,8 2,6 -11,2 EBITDA-margin 3,7 4,4 3,0 3,7 Nettoarbejdskapital, ultimo/omsætning (LTM) 15,1 14,0 15,1 14,0 Gearing (NIBD/EBITDA), antal gange 2,8 2,2 2,8 2,2 Afkast af investeret kapital (ROIC) 6,7 6,6 6,7 6,6





Forventninger til 2025

Forventning DKK mio. Omsætning 11.750-12.250 EBITDA 450-510





Ambitioner for 2026

Vi stræber forsat efter vores ambition om en EBITDA-margin >5% i 2026.

Effekten af de initiativer, der allerede er implementeret i 2025, vil alt andet lige øge EBITDA-marginen med ca. 0,7 procentpoint i forhold til vores forventninger til 2025.

For at det skal lykkes forventes det, at 2026 vil være præget af:

Gennemsnitlig årlig BNP-vækst på mindst 1,5 %

Lav omkostnings- og løninflation

Fremgang inden for industri og bygge- og anlægsvirksomhed

Fortsat statslig støtte til den grønne omstilling.





Kontaktpersoner

CEO Jens Andersen - tlf. +45 79 30 02 01

CFO Michael H. Jeppesen - tlf. +45 79 30 02 62

IR Director Dennis Callesen - tlf. +45 29 92 18 11





Fakta om Solar

Solar er en førende europæisk sourcing- og servicevirksomhed, der leverer løsninger primært inden for el, vvs samt klima og energi. Vores kerneforretning centrerer sig om sourcing af produkter, værdiskabende services og optimering af vores kunders forretning.

Vi fremmer effektivitetsforbedringer og tilbyder digitale værktøjer, der gør vores kunder til vindere. Vi driver den grønne omstilling og leverer de bedste løsninger, der sikrer bæredygtig brug af ressourcer.

Solar-koncernen har hovedsæde i Danmark, havde i 2024 en omsætning på ca. 12,2 mia. kroner og beskæftiger ca. 2.900 medarbejdere. Solar er noteret på Nasdaq Copenhagen med kortnavn SOLAR B. Du kan finde flere oplysninger på www.solar.eu.

Ansvarsfraskrivelse

Denne meddelelse er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk via Nasdaq Copenhagen. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de to versioner er det den danske version, der er gældende.

Vedhæftede filer