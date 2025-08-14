Halfjaarcijfers 2025: Boskalis boekt sterk resultaat

Papendrecht, 14 augustus 2025

‎KERNCIJFERS EERSTE HALFJAAR 2025

Omzet: EUR 2,35 miljard

(H1 2024: EUR 2,07 miljard)

EBITDA: EUR 748 miljoen

(H1 2024: EUR 553 miljoen)

Nettowinst: EUR 426 miljoen

(H1 2024: EUR 298 miljoen)

Orderportefeuille: EUR 6,2 miljard

(Eind 2024: EUR 7,0 miljard)

Koninklijke Boskalis B.V. (Boskalis) heeft een buitengewoon sterk eerste halfjaar afgesloten. Alle drie de bedrijfsonderdelen noteerden een forse stijging van hun resultaten, wat leidde tot een uitzonderlijk goed eerste halfjaarresultaat.

De omzet steeg met 14% ten opzichte van vorig jaar, tot EUR 2,35 miljard (H1 2024: EUR 2,07 miljard). Gecorrigeerd voor (de)consolidaties en valutaeffecten was de omzet 5% hoger.

Bij Dredging kwam de voornaamste bijdrage uit grote projecten in het Verre en Midden-Oosten. Binnen Offshore Energy was de transportvloot met onder andere de zware-ladingschepen zeer goed bezet en ook de diverse offshore windprojecten droegen bij aan het sterke halfjaar. Ook Towage & Salvage droeg bij aan de groei. Na de overname van het resterende belang in Smit Lamnalco worden deze sleepactiviteiten volledig geconsolideerd. Daarnaast kende Salvage een druk eerste halfjaar met bergingsopdrachten in onder meer het Midden-Oosten, Vietnam en op de Noordzee.

De EBITDA is met 35% toegenomen en kwam uit op EUR 748 miljoen (H1 2024: EUR 553 miljoen). Gecorrigeerd voor een bijzondere bate in 2024, nam de EBITDA met 40% toe.

De nettowinst steeg met 43% tot EUR 426 miljoen (H1 2024: EUR 298 miljoen). Gecorrigeerd voor een bijzondere bate in 2024, steeg de nettowinst met 52%.

Theo Baartmans, CEO Boskalis:

“In de afgelopen zes maanden hebben we over de volle breedte uitzonderlijk goed gepresteerd. Mede dankzij een hoge bezetting van onze schepen en sterke projectresultaten in alle drie de divisies, hebben we een uitzonderlijk hoog resultaat voor het eerste halfjaar behaald. Zeker gezien het huidige turbulente geopolitieke wereldtoneel en de sterke resultaten van de afgelopen jaren, is dit een buitengewone prestatie. De uitzonderlijke cijfers die we vandaag presenteren zijn alleen mogelijk dankzij de vastberaden inzet en toewijding van onze ruim 11.000 collega’s wereldwijd. Zij zijn dé succesbepalende factor. Het voortdurend investeren in het aantrekken en behouden van talent kent binnen Boskalis daarom een hoge prioriteit.

Bij Dredging hebben we een aantal grote en langlopende projecten in onder andere Singapore, Taiwan en het Midden-Oosten succesvol afgerond. Recent hebben we ook een omvangrijk meerjarig project in Taiwan aangenomen, waarmee enkele grote baggerschepen voor de komende twee jaar bezet zijn.

De Nederlandse Inland Infra-activiteiten kenden een sterk halfjaar door een combinatie van lopende werken, de succesvolle opstart van een aantal tweefasencontracten, en het verkrijgen van enkele spraakmakende nieuwe projecten, zoals de versterking van de IJsselmeerdijk, dat onderdeel is van het belangrijke Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Bij Offshore Energy hebben, ondanks de turbulente marktomstandigheden, alle business units sterk bijgedragen. Onze transportvloot was zeer goed bezet en onze strategische positionering, gericht op het aanbieden van diensten voor zowel offshore wind- als olie- en gasklanten, legt ons geen windeieren.

Begin juli hebben we samen met onze aandeelhouder HAL aangekondigd voornemens te zijn om de Nederlandse Infra-activiteiten van VolkerWessels over te nemen. Deze beoogde transactie past naadloos binnen onze strategie om onze positie op de Nederlandse thuismarkt substantieel te versterken. Dankzij de complementaire activiteitenportfolio's van Boskalis Nederland en VolkerWessels Infra, kunnen we onze slagkracht prachtig verbreden en versterken. Eerst zal echter nog een gebruikelijk boekenonderzoek moeten plaatsvinden en zullen de mededingingsautoriteiten hun goedkeuring moeten verlenen.

Ondanks deze positieve financiële resultaten is Boskalis niet immuun voor geopolitieke spanningen, macro-economische onrust en de zwakkere Amerikaanse dollar. Deze ontwikkelingen hebben hun weerslag op de investeringsbereidheid van overheden en private klanten. Desalniettemin zijn we met de werken in portefeuille nog altijd gematigd positief over het vervolg van 2025.”

ONTWIKKELINGEN DIVISIES

In de divisie Dredging & Inland Infra was de omzet vrijwel stabiel, terwijl de EBITDA hoger was dan in dezelfde periode vorig jaar. De bezetting van de hoppervloot was vergelijkbaar met vorig jaar en de snijkopzuigers hadden nog steeds een goede bezetting, hoewel deze iets lager was dan vorig jaar toen zij volledig bezet waren.

Buiten Nederland was Boskalis actief op omvangrijke baggerprojecten in de Filipijnen, Taiwan, Singapore, Australië, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Oman. Een aantal van deze meerjarenprojecten zijn het afgelopen halfjaar ook afgerond. In Nederland werkte Boskalis aan een groot aantal projecten, zoals de meerjarige projecten Markermeerdijken ten noorden van Amsterdam, Meanderende Maas in Noord-Brabant en het Zuidasdok OVT-project in Amsterdam. Daarnaast heeft Boskalis in het eerste halfjaar zijn werkzaamheden voor het offshore CO 2 -opslagproject Porthos succesvol afgerond. Tot slot was Boskalis volop bezig in België met de ontwikkeling van de Europa Terminal en de Antwerpse ringweg.

Bij de Offshore Energy-divisie nam de omzet in het eerste halfjaar toe, met een aanzienlijk hogere EBITDA. Binnen het Services-cluster was de bezetting van de vloot van zware-ladingschepen uitzonderlijk hoog en Marine Services droeg eveneens goed bij aan het hogere resultaat. Spraakmakende transporten werden onder meer uitgevoerd met de recent verbrede BOKA Vanguard, die twee grote droogdokken vervoerde vanuit China naar Turkije en van Turkije naar de westkust van de Verenigde Staten. De rest van de transportvloot was, net als de vloot van Marine Services, bezet met transporten voor zowel offshore windprojecten als olie- en gasklanten in de regio's Azië, Zuid-Amerika, West-Afrika en de Verenigde Staten. Bij Subsea Services en Survey lag het resultaat op een vergelijkbaar niveau als vorig jaar, met vooral veel werkzaamheden op de Noordzee en in het Midden-Oosten.

Bij Contracting (Offshore Heavy Lifting en Subsea Cables) was er eveneens sprake van een goed eerste halfjaar. Een omvangrijk offshore windproject voor de oostkust van de Verenigde Staten is nagenoeg afgerond en Subsea Cables was hoofdzakelijk actief in Europa, met een uitstap naar Taiwan voor de installatie van twee exportkabels. Over de gehele linie speelde de Offshore Energy-divisie opnieuw succesvol in op zowel de offshore windmarkt als de traditionele olie- en gasmarkt, en was de uitvoering van projecten over de gehele linie goed.

Towage & Salvage: De omvang van Boskalis’ Towage-activiteiten is toegenomen door de overname van het resterende belang in Smit Lamnalco, eind vorig jaar. Sindsdien worden deze activiteiten volledig geconsolideerd. Deze activiteiten worden gekenmerkt door langlopende contracten voor klanten in hoofdzakelijk het Midden-Oosten, West-Afrika en Australië. Eind juni heeft Boskalis een overeenkomst getekend voor de verkoop van de Smit Lamnalco-activiteiten in Australië en Papua Nieuw-Guinea, onder voorbehoud van goedkeuring door autoriteiten en toezichthouders.

Salvage beleefde een goed en druk eerste halfjaar met twee Lloyds Open Form bergingscontracten. In het Midden-Oosten werd de hulp ingeroepen voor het bestrijden van een brand aan boord van een containerschip en in Vietnam was een bergingsteam betrokken bij een vrachtschip dat een aanvaring had gehad. Verder was Salvage betrokken bij de berging van de eveneens aangevaren Stena Immaculate op de Noordzee en actief bij een grote verscheidenheid aan kleinere projecten over de gehele wereld.

Orderportefeuille: De orderportefeuille is ten opzichte van eind 2024 afgenomen. Eind vorig jaar stond de portefeuille nog op een niveau van EUR 7 miljard, en per 30 juni 2025 bedroeg deze EUR 6,2 miljard. Circa een kwart van de afname wordt verklaard door valutaeffecten. Aan het begin van het tweede halfjaar van 2025 heeft Boskalis twee omvangrijke opdrachten verworven met een totale waarde van circa EUR 0,9 miljard. In Taiwan gaat Boskalis in een consortium baggerwerkzaamheden verrichten voor de installatie van een 232 kilometer lange aardgaspijpleiding (YT2). Verder heeft Smit Lamnalco een omvangrijk meerjarig terminalcontract verworven in Guyana, waarvoor bovendien geïnvesteerd zal worden in vier nieuwe, state-of-the-art schepen.

FINANCIËLE POSITIE

De financiële positie van Boskalis is zeer robuust. De netto financiële positie is verder toegenomen tot EUR 565 miljoen, mede als gevolg van het sterke operationele resultaat. De solide solvabiliteit bedraagt 52,8% en Boskalis voldoet ruimschoots aan zijn financiële convenanten.

Ondanks de vigerende macro-economische en geopolitieke onzekerheden, bieden de werken in de portefeuille een goede basis voor het tweede halfjaar van 2025 en 2026.



KERNCIJFERS 1e HJ 2025 1e HJ 2024 2024 (in miljoenen EUR) Omzet 2.345 2.065 4.362 EBITDA 748 553 1.303 Bedrijfsresultaat 521 363 782 Bijzondere baten (lasten) - 19 144 EBIT 521 382 926 Nettowinst 426 298 781 30 juni 2025 30 juni 2024 Ultimo 2024 Netto financiële positie incl. IFRS 16 leaseverplichtingen: cash (schuld) 565 560 518 Solvabiliteit 52,8% 54,8% 56,3% Orderportefeuille 6.181 5.260 6.992

Definities: Bedrijfsresultaat is EBIT gecorrigeerd voor bijzondere posten. EBIT(DA) en bedrijfsresultaat zijn inclusief ons aandeel in het nettoresultaat van deelnemingen.

