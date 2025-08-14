SJF Bank har haft fremgang i alle de væsentligste forretningsområder og leverer et resultat før skat på 409,1 mio. kr.

Selskabsmeddelelse nr. 48/2025
Holbæk, den 14. august 2025
SJF Bank har haft fremgang i alle de væsentligste forretnings-områder og leverer et resultat før skat på 409,1 mio. kr.
Resultat efter skat udgør 321,6 mio. kr., hvilket er en fremgang på 3 %.
1. halvår 2025 i overskrifter
- Resultat efter skat stiger 3 % og forrenter primo egenkapital svarende til 13,4 % p.a.
- Totalindkomst i alt stiger 16 % og er positivt påvirket af en realiseret kursgevinst på 70,8 mio. kr. fra afhændelse af en strategisk aktiepost i Nordfyns Bank
- Udlån vokser 8 % - alene i andet kvartal i 2025 udgør væksten over 5 %
- Det samlede forretningsomfang stiger 6 %
- Nettorenteindtægterne falder 4 %
- Nettogebyr- og provisionsindtægterne stiger 3 %
- Basisindtægterne er samlet set uændret
- Omkostningsniveauet stiger 5 %
- Forventningerne til årets resultat før skat er opjusteret til niveauet 700-800 mio. kr.
- Navneskiftet til SJF Bank forløber planmæssigt
Med venlig hilsen
Lars Petersson Jakob Andersson
Adm. direktør Bestyrelsesformand
Yderligere information:
Presse- og direktionsrådgiver Morten Jeppesen, tlf. 53 85 07 70
