SJF Bank har haft fremgang i alle de væsentligste forretningsområder og leverer et resultat før skat på 409,1 mio. kr.

 | Source: Sparekassen Sjælland-Fyn A/S Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

Selskabsmeddelelse nr. 48/2025                        
Holbæk, den 14. august 2025


SJF Bank har haft fremgang i alle de væsentligste forretnings-områder og leverer et resultat før skat på 409,1 mio. kr.
Resultat efter skat udgør 321,6 mio. kr., hvilket er en fremgang på 3 %.

1. halvår 2025 i overskrifter

  • Resultat efter skat stiger 3 % og forrenter primo egenkapital svarende til 13,4 % p.a.
  • Totalindkomst i alt stiger 16 % og er positivt påvirket af en realiseret kursgevinst på 70,8 mio. kr. fra afhændelse af en strategisk aktiepost i Nordfyns Bank
  • Udlån vokser 8 % - alene i andet kvartal i 2025 udgør væksten over 5 %
  • Det samlede forretningsomfang stiger 6 %
  • Nettorenteindtægterne falder 4 %
  • Nettogebyr- og provisionsindtægterne stiger 3 %
  • Basisindtægterne er samlet set uændret
  • Omkostningsniveauet stiger 5 %
  • Forventningerne til årets resultat før skat er opjusteret til niveauet 700-800 mio. kr.
  • Navneskiftet til SJF Bank forløber planmæssigt

 

Med venlig hilsen

Lars Petersson              Jakob Andersson
Adm. direktør                Bestyrelsesformand


Yderligere information:
Presse- og direktionsrådgiver Morten Jeppesen, tlf. 53 85 07 70

www.sjfbank.dk/ir

Vedhæftede filer


Attachments

Selskabsmeddelelse nr. 48 - 2025 - Delårsrapport 1. halvår 2025 Delårsrapport 1. halvår 2025

Recommended Reading