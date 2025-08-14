SJF Bank har haft fremgang i alle de væsentligste forretningsområder og leverer et resultat før skat på 409,1 mio. kr.

Selskabsmeddelelse nr. 48/2025

Holbæk, den 14. august 2025





SJF Bank har haft fremgang i alle de væsentligste forretnings-områder og leverer et resultat før skat på 409,1 mio. kr.

Resultat efter skat udgør 321,6 mio. kr., hvilket er en fremgang på 3 %.

1. halvår 2025 i overskrifter



Resultat efter skat stiger 3 % og forrenter primo egenkapital svarende til 13,4 % p.a.

Totalindkomst i alt stiger 16 % og er positivt påvirket af en realiseret kursgevinst på 70,8 mio. kr. fra afhændelse af en strategisk aktiepost i Nordfyns Bank

Udlån vokser 8 % - alene i andet kvartal i 2025 udgør væksten over 5 %

Det samlede forretningsomfang stiger 6 %

Nettorenteindtægterne falder 4 %

Nettogebyr- og provisionsindtægterne stiger 3 %

Basisindtægterne er samlet set uændret

Omkostningsniveauet stiger 5 %

Forventningerne til årets resultat før skat er opjusteret til niveauet 700-800 mio. kr.

Navneskiftet til SJF Bank forløber planmæssigt

Lars Petersson Jakob Andersson

Adm. direktør Bestyrelsesformand





