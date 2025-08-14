Titanbay ernennt ehemaligen UBS-Manager zum Leiter Schweiz





LONDON and ZÜRICH, Aug. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Titanbay, führender Anbieter von Private-Markets-Infrastruktur in Europa, hat Timo Paul zum Leiter Schweiz ernannt. Damit bekräftigt das Unternehmen sein Engagement für den Ausbau seiner Präsenz in Europa mit einem klaren Fokus auf lokale Verankerung und kundenorientierte Lösungen.

Timo verstärkt das Wealth Solutions Team von Titanbay und wird das Geschäft in der Schweiz verantworten. Er arbeitet eng mit Privatbanken und Vermögensverwaltern zusammen, um deren Private-Markets-Angebote zu stärken. Die Plattform von Titanbay hilft, operative, regulatorische und technologische Hürden abzubauen – und schafft so die nötige Infrastruktur für einen nahtlosen und skalierbaren Zugang zu Private Markets.

Mit über 20 Jahren Erfahrung bei UBS und Natixis Investment Managers bringt Timo fundiertes Wissen über das Schweizer Finanzumfeld mit sowie ein starkes Netzwerk im institutionellen und Wholesale-Geschäft. Seine Ernennung erfolgt in einer Phase, in der Titanbay – mit Hauptsitz in London – seine europäische Expansion weiter forciert, um der wachsenden Nachfrage nach professioneller Private-Markets-Infrastruktur gerecht zu werden.

Michael Gruener, Co-CEO von Titanbay, sagt:

„Wir heissen Timo ganz herzlich im Team willkommen. Sein Einstieg ist ein wichtiger Schritt für unsere Strategie in Europa. Mit seiner Marktkenntnis und seinem Gespür für Kundenbedürfnisse wird Timo wesentlich dazu beitragen, unsere Beziehungen zu stärken und das Wachstum der Private Markets in der Region weiter zu fördern.“

Timo Paul, Leiter Schweiz bei Titanbay, ergänzt:

„Private Markets sind bei Schweizer Vermögensverwaltern ein zentrales Thema – doch operative Hürden bremsen oft das volle Potenzial. Titanbay ist in einer hervorragenden Position, um diese Komplexität zu reduzieren. Ich freue mich sehr, Teil dieses dynamischen Teams zu werden und unsere Partner dabei zu unterstützen, ihren Kunden besseren Zugang und überzeugende Ergebnisse zu bieten.“

Die Schweiz ist für Titanbay ein klarer strategischer Fokus im Rahmen der europäischen Wachstumsstrategie. Das Unternehmen kombiniert globale Infrastruktur mit regionaler Expertise – so können lokale Teams individuelle Lösungen anbieten, gestützt auf moderne Technologie, regulatorische Sicherheit und operative Exzellenz.

Über Titanbay

Titanbay ist führend im Bereich Private-Markets-Infrastruktur in Europa. Ziel ist es, den Zugang zu Private Markets einfacher, effizienter und breiter zugänglich zu machen.

Die integrierte Plattform verbindet Asset Manager mit Vertriebspartnern und bietet die nötige Technologie, operative Prozesse und regulatorische Rahmenbedingungen, um Private-Market-Fonds professionell zu managen.

Titanbay begleitet den gesamten Investitionsprozess – von der Fondsstrukturierung über Onboarding, Kapitalflüsse, Reporting, Compliance bis hin zu Drittanbieter-Integrationen.

Egal ob Kapitalbeschaffung, Fondsvertrieb oder der Ausbau eines Private-Markets-Angebots – Titanbay hilft Kunden, Komplexität zu reduzieren, effizienter zu arbeiten und den Fokus auf ihre Investoren und das Wachstum ihres Geschäfts zu legen.

Medienkontakt

Danielle Wilde

marketing@titanbay.com

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ba970ce6-7cb4-4cd6-bba3-54fb627f6ec6