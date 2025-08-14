Am Weltorganspendetag gibt das KFSHRC die Durchführung von 10 Nierentransplantationen innerhalb von 48 Stunden bekannt

RIAD, Saudi-Arabien, Aug. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSHRC) hat an zwei aufeinanderfolgenden Tagen erfolgreich 10 Cross-Over-Nierentransplantationen durchgeführt und damit einen weltweiten Rekord für die meisten derartigen Eingriffe innerhalb von zwei Tagen in einem einzigen Zentrum aufgestellt – zeitgleich mit dem Weltorganspendetag am 13. August. Dieser Meilenstein unterstreicht die führende Rolle des KFSHRC im Bereich der Organtransplantation weltweit.

Dieser Erfolg spiegelt die hervorragende klinische Einsatzbereitschaft des Krankenhauses, die nahtlose Koordination seiner multidisziplinären medizinischen Teams und seine fortschrittlichen Systeme zur Spender- und Empfängerkoordinierung wider, ebenso wie seine umfangreiche Erfahrung in der Durchführung komplexer Transplantationsverfahren. Aufgrund all dieser Faktoren ist das KFSHRC in der Lage, diese Art von Transplantationen präzise und innerhalb eines außergewöhnlich kurzen Zeitraums durchzuführen.

Die Cross-Over-Transplantation, auch Überkreuzspende genannt, ist ein innovativer Ansatz, bei dem Spender-Empfänger-Paare zusammengebracht werden, deren Organe zwischen den Paaren ausgetauscht werden. Dabei spendet jeder Spender eine Niere an einen Patienten, mit dem er nicht direkt verwandt ist, während sein eigener Verwandter eine Niere von einem anderen Spender erhält. Durch dieses Verfahren werden die Kompatibilitätsraten deutlich verbessert und Patienten, die innerhalb ihrer Familie keinen passenden Spender finden, erhalten neue Hoffnung.

Im vergangenen Jahr feierte das KFSHRC einen wichtigen Meilenstein: Seit Beginn des Programms im Jahr 2011 wurden mehr als 500 Cross-Over-Nierentransplantationen durchgeführt. Mit über 5.000 erfolgreichen Nierentransplantationen seit Einführung seines Organtransplantationsprogramms im Jahr 1981 gehört das Krankenhaus zu den führenden Transplantationszentren weltweit.

Im Jahr 2024 führte das Krankenhaus mit 80 Nierentransplantationen bei Kindern die weltweit höchste Anzahl an Transplantationen in einem Jahr durch. Damit ist das Nierentransplantationsprogramm für Kinder des KFSHRC das größte seiner Art im Vergleich zu führenden Zentren in den Vereinigten Staaten und Europa.

Mit diesem bemerkenswerten Erfolg unterstreicht das KFSHRC seine Entschlossenheit, sich als führender Anbieter spezialisierter Gesundheitsdienstleistungen zu etablieren. Durch den Einsatz qualifizierter Fachkräfte, modernster Technologien und die Integration von Forschungs- und Klinikprogrammen zielt das Klinikum darauf ab, sowohl lokal als auch global Behandlungserfahrungen auf Weltklasseniveau zu bieten und gleichzeitig die Position des Königreichs als führender Anbieter von Organtransplantationen zu stärken.

Das KFSHRC wurde zum zweiten Mal in Folge als bestes akademisches Medizinzentrum im Nahen Osten und in Afrika und auf Platz 15 unter den 250 besten akademischen Medizinzentren weltweit eingestuft. Zudem wurde es im Ranking von Brand Finance 2024 als wertvollste Gesundheitsmarke im Königreich und im Nahen Osten anerkannt. Außerdem wurde es im selben Jahr als eines der 250 besten Krankenhäuser der Welt aufgeführt und vom Newsweek Magazine in die Liste der „World’s Best Smart Hospitals“ für 2025 aufgenommen.

