À l’occasion de la Journée mondiale du don d’organes, le KFSHRC annonce la réalisation de 10 greffes de reins croisées en 48 heures

RIYAD, Arabie saoudite, 14 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSHRC) a réalisé avec succès 10 greffes de reins croisées en deux jours consécutifs, établissant ainsi le record mondial du plus grand nombre d’interventions de ce type réalisées en deux jours dans un seul centre, à l’occasion de la Journée mondiale du don d’organes, célébrée le 13 août. Cette prouesse confirme la position du KFSHRC en tant que leader mondial dans le domaine de la greffe d’organes.

Ces résultats reflètent le haut niveau de préparation clinique de l’hôpital, la coordination sans faille de ses équipes médicales multidisciplinaires, ses systèmes avancés de gestion de l’appariement entre donneurs et receveurs, ainsi que sa solide expérience dans la réalisation d’opérations de greffe complexes. Tous ces facteurs ont permis au KFSHRC de réaliser ce type de greffe croisée avec précision et dans un délai particulièrement court.

La greffe de reins croisée est une approche innovante qui consiste à apparier des donneurs et des receveurs en vue d’un échange mutuel. Dans le cadre de ce système, chaque donneur donne un rein à un patient avec lequel il n’a aucun lien direct, tandis que son propre parent reçoit un rein d’un autre donneur. Ce processus améliore considérablement les taux de compatibilité et offre un nouvel espoir aux patients qui ont des difficultés à trouver un donneur compatible au sein de leur famille.

L’année passée, le KFSHRC a franchi une étape importante en réalisant plus de 500 greffes de reins croisées depuis le lancement du programme en 2011. Depuis le lancement de son programme de greffe d’organes en 1981, l’hôpital a réalisé avec succès plus de 5 000 greffes de reins, ce qui le place parmi les centres de greffe les plus prestigieux au monde.

En 2024, l’hôpital a réalisé 80 greffes de rein pédiatriques, soit le volume annuel le plus élevé jamais enregistré dans le monde. Cela fait du programme de greffe de rein pédiatrique du KFSHRC le plus important de sa catégorie en comparaison avec les principaux centres aux États-Unis et en Europe.

Cette remarquable réussite souligne l’engagement du KFSHRC à concrétiser son ambition d’être le prestataire de choix pour les soins de santé spécialisés. Grâce à son personnel qualifié, ses technologies de pointe et l’intégration de programmes de recherche et cliniques, l’hôpital entend offrir des traitements de premier ordre à l’échelle locale et mondiale, tout en renforçant la position du Royaume en tant que leader dans le domaine de la greffe d’organes.

Le KFSHRC a été classé au premier rang au Moyen-Orient et en Afrique, et au 15e rang mondial, dans la liste des 250 meilleurs centres médicaux universitaires au monde pour la deuxième année consécutive. Il a également été reconnu comme la marque de soins de santé la plus importante au Royaume et au Moyen-Orient, selon le classement 2024 de Brand Finance. En outre, cette même année, il a été classé parmi les 250 meilleurs hôpitaux dans le monde et a été inclus dans la liste des meilleurs hôpitaux intelligents du monde pour 2025 par le magazine Newsweek.

Pour en savoir plus, consultez le site www.kfshrc.edu.sa ou contactez notre équipe médias à l’adresse suivante : mediacoverage@kfshrc.edu.sa

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b0a64186-5706-4ea6-9bf3-348ab7113ed9