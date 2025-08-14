Job&Talent utser ny Sverigechef

STOCKHOLM, Aug. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Job&Talent, en ledande global plattform för bemanningslösningar, meddelar idag att Roken Cilgin tillträder som ny Sverigechef från och med den 1 september 2025. Hon efterträder Tassos Karamouzis, som har valt att söka nya utmaningar.

Roken Cilgin har tidigare haft rollen som Chief Operating Officer för Job&Talent Sverige och har gedigen erfarenhet av såväl operativt arbete som den svenska marknaden. I sin nya roll kommer hon att leda bolagets fortsatta tillväxtresa, stärka lokala samarbeten och ytterligare accelerera Job&Talents närvaro och erbjudanden i Sverige.

– Vi är mycket glada över att välkomna Roken Cilgin till denna viktiga roll. Hennes starka driv, operativa skärpa och nära relation till våra team gör henne till rätt person att ta Job&Talent vidare i Sverige. Samtidigt vill vi rikta ett varmt tack till Tassos Karamouzis för hans engagerade ledarskap och viktiga bidrag till vår nordiska verksamhet, säger Giuseppe Mozzillo, CEO International på Job&Talent.

– Det känns fantastiskt roligt att få förtroendet att leda Job&Talent i Sverige. Jag ser fram emot att tillsammans med våra medarbetare och partner fortsätta utveckla vår verksamhet och skapa ännu större värde för våra kunder, konsulter och medarbetare, säger Roken Cilgin.

Utnämningen är en del av Job&Talents långsiktiga strategi att bygga starka, hållbara team och leverera skalbara, teknikdrivna bemanningslösningar världen över.

