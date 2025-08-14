EMEET Lança PIXY: Primeira Webcam Dual-Camera AI 4K PTZ para Criadores e Profissionais

SHENZHEN, China, Aug. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EMEET, líder em inovação de webcams, lança PIXY, a primeira webcam PTZ 4K do mundo com duas câmeras para criadores, profissionais, streamers e gamers.

EMEET Lança PIXY: Webcam AI 4K PTZ

Com qualidade de vídeo Ultra HD de até 4K e um sensor Sony de alto desempenho, PIXY oferece uma imagem precisa e nítida, reforçada pela segunda câmera assistida por IA. O BlinkFocus foca automaticamente em apenas 0,2 segundos — 2,5 vezes mais rápido do que a média — enquanto a deteção facial por IA ajusta a exposição para tons de pele naturais e iluminação equilibrada. Com o rastreamento automático controlado por gestos, que aproveita a capacidade da PIXY de deslocar e inclinar para segui-lo enquanto você se move, a PIXY garante que sua imagem esteja sempre precisa, nítida e enquadrada perfeitamente.

Para criadores de conteúdo, a PIXY oferece predefinições para configurações PTZ personalizadas, para mudança fácil de diferentes posições e níveis de zoom durante a transmissão ou gravação. O recurso de script de IA integrado do software complementar EMEET Studio também está disponível com algumas boas ideias para uma narração ou dicas sobre como filmar uma cena específica. Nossas predefinições otimizadas são úteis para todos, de criadores a educadores, com um Modo Quadro Branco que aprimora a clareza adequada para apresentação de informações, um Modo Inversão para a câmera de cabeça para baixo e até mesmo um Modo Retrato vertical otimizado para vídeo (9:16) para a câmera de lado. O Modo Privacidade inclina a câmera para baixo manualmente ou após um tempo limite definido, indicando visivelmente quando está desligada.

Compacta e montável em monitores, prateleiras ou tripés, a PIXY também suporta o Nintendo Switch 2. A PIXY agora está disponível por US $159,99 em revendedores parceiros, incluindo Aliexpress/Amazon e MercadoLivre, a partir de hoje.

Sobre a EMEET

Fundada em agosto de 2016, a EMEET é uma empresa líder global especializada em pesquisa, desenvolvimento, produção e vendas de produtos de áudio e vídeo alimentados por IA. Com foco na colaboração, produção e criação, a EMEET visa desenvolver um ecossistema inteligente para produtos criativos por meio da inovação tecnológica e da otimização da experiência do usuário, esforçando-se para redefinir os padrões da indústria para ferramentas de produtividade individuais, e impulsionar o crescimento do mercado global de produtividade pessoal, promovendo a colaboração, capacitando a produção e inspirando a criação.

Pessoa de Contato: Amy Lv

Email: support@emeet.com

Website: https://emeet.com

Foto deste comunicado disponível em

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/66a6f25e-5746-41c4-90b5-0433169a8563

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6582d773-55b9-4e30-bbb5-1beffd52f46f

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ff9ab311-0c15-43fb-acc4-d69e4a9230c1