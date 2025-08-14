Invitation til præsentation af ALK’s regnskab for første halvår (Q2) 2025 torsdag den 21. august 2025

ALK (ALKB.DC / OMX: ALK B) offentliggør delårsrapport for første halvår (Q2) af 2025 om morgenen torsdag den 21. august 2025.

ALK afholder senere samme dag kl. 13.30 en præsentation for investorer og analytikere, hvor ledelsen kommenterer på resultat og forventninger samt besvarer spørgsmål.

ALK vil være repræsenteret ved Peter Halling, Adm. direktør, Claus Steensen Sølje, Finansdirektør og Per Plotnikof, IR-chef.

Live audio-webcast

Mødet audiocastes live på ALK's hjemmeside, hvor genafspilning af præsentationen også vil være tilgængelig.

Telefonkonference

Hvis du ønsker at deltage via telefon, bedes du tilmelde dig via dette link:

Registrering – ALK 1. halvår 2025 - telefonkonference. Følg instruktionerne på siden. Efter tilmeldingen vil du modtage en e-mail fra diamondpass@choruscall.com med opkaldsdetaljer, inklusive et password og en pinkode. Husk at tjekke dit spamfilter. Vi anbefaler tilmelding senest dagen før.

Præsentation

Præsentationen vil være tilgængelig kort før start på ALK's hjemmeside.

ALK-Abelló A/S

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Investor Relations: Per Plotnikof, tlf. 4574 7527, mobil 2261 2525

Presse: Maiken Riise Andersen, tlf. 5054 1434

Om ALK

ALK er en global, specialiseret medicinalvirksomhed med fokus på allergi og allergisk astma. Virksomheden markedsfører allergi-immunterapi og andre produkter og serviceydelser til mennesker med allergi og allergilæger. Virksomheden har hovedkvarter i Hørsholm, beskæftiger omkring 2.800 mennesker over hele verden og er noteret på Nasdaq Copenhagen. Find mere information på www.alk.net.

