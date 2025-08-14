Norsk Hydro: Hydro kutter kostnader og tilpasser tallet på ansatte

For å gjøre selskapet bedre rustet for fremtiden har Hydro besluttet å igangsette tiltak med mål om å redusere de årlige kostnadene med 1 milliard kroner. Dette inkluderer en reduksjon i den totale arbeidsstyrken med 750 stillinger.

Hydro iverksetter tiltak for å redusere selskapets årlige kostnader og tilpasse organisasjonsstrukturen i tråd med strategiske prioriteringer, behov og satsingsområder. Når tiltakene er gjennomført, inkludert reduksjon i arbeidsstyrken samt initiativer for å kutte reisekostnader og bruk av konsulenttjenester, forventes en årlig kostnadsreduksjon på 1 milliard kroner.

Tiltaket kommer i tillegg til det allerede kommuniserte forbedringsprogrammet og en reduksjon i investeringsmålet for 2025 fra 15 til 13,5 milliarder kroner.

– Ved å ta dette grepet nå, gjør vi Hydro bedre rustet til å håndtere usikkerhet og posisjonerer selskapet for å lykkes i en verden der geopolitisk uro skaper økt volatilitet og nye risikofaktorer, sier konsernsjef Eivind Kallevik.

Etter at det ble innført midlertidige ansettelsesstopp i juni og lansert et prosjekt for å evaluere antall administrative stillinger i selskapet, har Hydro besluttet å redusere antall stillinger innen kontor- og støttefunksjoner med omtrent 750 ansatte.

Prosessen med å tilpasse arbeidsstyrken starter umiddelbart og vil resultere i en redusert bemanning på 600 fulltidsstillinger innen utgangen av 2025. Fra 2026 vil selskapet redusere antall ansatte med ytterligere 150 stillinger gjennom effektiviseringstiltak.

Gjennom hele denne prosessen vil Hydro legge vekt på åpenhet og omtanke. Endringene skal skje i nært samspill med ansattrepresentanter og i tråd med selskapets verdier: omtanke, mot og samarbeid.

Tiltaket berører administrative stillinger som stab- og støttefunksjoner, ingeniørroller og tekniske fagområder, salg og marked, logistikk og IT på tvers av konsernfunksjoner, forretningsområder og Global Business Services. Operatørstillinger og andre stillinger direkte knyttet til drift i forretningsområdene, berøres ikke av prosessen.

Ved å gjennomføre disse tiltakene nå ønsker Hydro å styrke evnen til å navigere i et usikkert globalt landskap og fortsette å levere langsiktige verdier til sine kunder, ansatte og andre interessenter.

Investorkontakt:

Elitsa Blessi

elitsa.blessi@hydro.com

+47 91775472

Mediekontakt:

Halvor Molland

+47 92979797

halvor.molland@hydro.com

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12 og Euronexts regelverk del II.



