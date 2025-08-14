Exterro lance « Data Xposure », le premier podcast du secteur animé par des spécialistes du droit, de la criminalistique numérique, de la conformité et de la sécurité

PORTLAND, Oregon, 14 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro, leader dans le domaine de la gestion unifiée des risques liés aux données, a annoncé aujourd’hui le lancement de sa nouvelle série de podcasts, Data Xposure, destinée aux professionnels du droit, de la confidentialité, de la conformité et de la sécurité. Cette série recueille les observations sur le terrain de professionnels du droit, de la criminalistique, de la gouvernance et des technologies de l’information, afin d’offrir un aperçu précis de la manière dont les organisations gèrent aujourd’hui les risques liés aux données.

« Trop souvent, les podcasts et webcasts sponsorisés par les fournisseurs consacrent plus de temps à parler des entreprises et des produits que des véritables défis auxquels les entreprises sont confrontées », a déclaré John Vincenzo, directeur marketing chez Exterro. « Nous voulions créer avec Data Xposure une ressource pour les entreprises modernes d’aujourd’hui, un espace où des clients et partenaires partagent leurs solutions à des problèmes concrets. Tous les épisodes vont au-delà de la théorie, puisqu’ils dévoilent des informations pertinentes et concrètes que les professionnels ne trouveront nulle part ailleurs. »

Présentation des voix qui gèrent les risques liés aux données d’aujourd’hui.

Data Xposure donne la priorité aux professionnels du monde des entreprises, en tendant notamment le micro aux acteurs qui gèrent directement les risques liés aux données au sein des organisations de grande envergure. La série débute avec les réflexions des acteurs suivants :

, PDG de GC AI ayant occupé à trois reprises le poste d’avocat général, analyse l’impact de l’IA sur les équipes juridiques modernes ; John Wilson , RSSI chez HaystackID et expert chevronné en criminalistique numérique et en gestion des incidents, partage des enseignements en matière de criminalistique tirés de violations de données qu’il a gérées chez AT&T ; et

, RSSI chez HaystackID et expert chevronné en criminalistique numérique et en gestion des incidents, partage des enseignements en matière de criminalistique tirés de violations de données qu’il a gérées chez AT&T ; et Justine Phillips, associée chez Baker McKenzie et avocate reconnue à l’échelle nationale dans le domaine de la cybersécurité et de la protection de la confidentialité, évoque les défis en matière de sécurité nationale qui sous-tendent le décret américain 1411.



Ces conversations s’appuient sur des réalités complexes et des contraintes opérationnelles, et offrent des perspectives pratiques sur les décisions qui déterminent la réussite ou l’échec des organisations lorsque les risques se concrétisent.

Chaque épisode sera animé par les experts d’Exterro, notamment :

, directrice juridique, ancienne avocate plaidante interne et responsable mondiale de la découverte électronique chez John Deere ; Justin Tolman , expert en criminalistique et ancien enquêteur des forces de l’ordre ; et

, expert en criminalistique et ancien enquêteur des forces de l’ordre ; et Fahad Diwan, directeur de la gestion des produits, du marketing et de la confidentialité de la sécurité et de la gouvernance des données, et ancien avocat spécialiste de la protection de la vie privée.



Ensemble, ils font le lien entre les questions juridiques, criminalistiques et de gouvernance afin de mettre en évidence les défis communs qui se cachent derrière chaque témoignage.

En réunissant ces voix, Data Xposure crée une plateforme où les leaders du secteur échangent des informations concrètes sur la gestion des risques liés aux données modernes et la mise en place de systèmes plus résilients.

« À l’instar des données et des cybermenaces, les lois prolifèrent et évoluent rapidement dans le monde entier. Le podcast Data Xposure tient ses auditeurs informés et les aide à garder une longueur d’avance sur les risques que leurs données peuvent présenter », a confié Justine Phillips, associée chez Baker McKenzie et invitée d’honneur. Dans un domaine où les professionnels ont rarement l’occasion d’entendre les avis sincères de leurs pairs, Data Xposure offre un espace propice à ces échanges.

Détails du lancement et disponibilité

Data Xposure fait ses débuts avec un épisode préliminaire dans lequel les animateurs explorent les raisons pour lesquelles les conversations interfonctionnelles sont essentielles à la gestion des risques liés aux données modernes, puis partagent leurs points de vue sur l’importance des connaissances des pairs et les témoignages qui rythmeront les prochains épisodes. Consulter ici.

Épisode 1 : Repenser la dimension juridique grâce à l’IA - 20 août

Invitée : Cecilia Ziniti, PDG et cofondatrice de GC AI ; trois fois avocate générale

Cecilia Ziniti, PDG et cofondatrice de GC AI ; trois fois avocate générale Intérêt de l’épisode : Cet épisode explore comment les équipes juridiques peuvent s’adapter aux changements engendrés par l’IA, en conciliant innovation, conformité et protection.

Épisode 2 : Au cœur d’une violation de données de grande ampleur : le coût d’une mauvaise gestion de la gouvernance de l’information - 3 septembre

Invité : John Wilson, RSSI, HaystackID

John Wilson, RSSI, HaystackID Intérêt de l’épisode : Dans cet épisode sont abordés les éléments à retenir de l’une des plus importantes violations de l’année et ce que chaque organisation doit faire pour être parfaitement préparée à mener une enquête.

Épisode 3 : Quand vos données deviennent une menace pour la sécurité nationale : au cœur du décret américain 14117 - 17 septembre

Invitée : Justine Phillips, associée, Baker McKenzie

Justine Phillips, associée, Baker McKenzie Intérêt de l’épisode : Dans cet épisode, des conseils essentiels sont fournis aux entreprises qui doivent s’adapter au décret américain 14117, aux normes de conformité transfrontalières et à la gouvernance des données sensibles.

Les épisodes seront disponibles sur la page des podcasts d’Exterro, ainsi que sur les principales plateformes de podcasts, notamment Apple Podcasts, Spotify, YouTube, YouTube Music, Amazon Music et de nombreuses autres.

