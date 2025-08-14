North Media delårsrapport for 2. kvartal 2025: Invitation til investorwebcast

Investornyhed

14. august 2025

I forbindelse med koncernens delårsrapport for 2. kvartal 2025, som forventes offentliggjort d. 21. august 2025, præsenterer North Media sine resultater på en webcast d. 22. august 2025 kl. 14.00.

På webcasten vil Lasse Ingemann Brodt, CEO, og Ask Jessen, CICO i North Media, kommentere på koncernens finansielle udvikling.

Webcasten afholdes på dansk, mens den tilhørende præsentation vil være på engelsk. Spørgsmål kan stilles og vil blive besvaret på begge sprog. Et engelsk transcript af hele webcasten vil blive lagt i on-demand-videoen på North Medias hjemmeside snarest muligt efter kaldet.

Du kan tilmelde dig webcasten med mulighed for at stille skriftlige spørgsmål her.

Hvis du ønsker at stille spørgsmål mundtligt, bedes du desuden registrere dig her for at modtage information om telefonnummer og pinkode.

Kontakt for yderligere information

Lasse Ingemann Brodt, Koncern CEO, +45 20 24 32 92, investor@northmedia.dk