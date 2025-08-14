Til Nasdaq Copenhagen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Totalkredit A/S

Totalkredit A/S afholder ekstraordinær generalforsamling fredag den 5. september 2025 kl. 10.00 på selskabets adresse, Sundkrogsgade 25, 2150 Nordhavn.

-o0o-

Dagsorden:

Lønpolitik til godkendelse.





Dagsordenen for selskabets generalforsamling samt opdateret lønpolitik vil være fremlagt til gennemsyn for aktionærerne på selskabets adresse forud for generalforsamlingens afholdelse.

Under dagsordenens pkt. 1 foreligger der forslag om godkendelse af opdateret lønpolitik for Nykredit-koncernen. Lønpolitikken er blevet opdateret som følge af opkøbet af Spar Nord Bank A/S.

Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at der indløses adgangskort senest 3 dage forud for generalforsamlingens afholdelse.

Der gøres opmærksom på, at Nykredit Realkredit A/S besidder samtlige aktier i selskabet.

København, den 14. august 2025

Totalkredit A/S

Bestyrelsen

Kontakt:

Eventuelle spørgsmål kan rettes til presseafdelingen på telefon +45 31 21 06 39.

