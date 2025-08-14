Til Nasdaq Copenhagen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Nykredit Realkredit A/S

Nykredit Realkredit A/S afholder ekstraordinær generalforsamling fredag den 5. september 2025 kl. 12.00 på selskabets adresse, Sundkrogsgade 25, 2150 Nordhavn.

Dagsorden:

Lønpolitik til godkendelse.





Dagsordenen for selskabets generalforsamling med opdateret lønpolitik er tilsendt til Nykredit A/S, som besidder samtlige aktier i selskabet.

Under dagsordenens pkt. 1 foreligger der forslag om godkendelse af opdateret lønpolitik for Nykredit-koncernen. Lønpolitikken er blevet opdateret som følge af opkøbet af Spar Nord Bank A/S.

Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at der indløses adgangskort senest 3 dage forud for generalforsamlingens afholdelse.

København, den 14. august 2025

Nykredit Realkredit A/S

Bestyrelsen

Kontakt:

Eventuelle spørgsmål kan rettes til presseafdelingen på telefon +45 31 21 06 39.

