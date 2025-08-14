Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Spar Nord Bank A/S

Selskabsmeddelelse nr. 26

Spar Nord Bank A/S afholder ekstraordinær generalforsamling fredag den 5. september 2025 kl. 11.30 i selskabets lokaler, Skelagervej 15, 9000 Aalborg.

Dagsorden:

Valg af dirigent. Lønpolitik til godkendelse. Forslag om ændring af selskabets vedtægter.





Dagsordenen for selskabets generalforsamling, opdateret lønpolitik samt opdaterede vedtægter vil være fremlagt til gennemsyn for aktionærerne på selskabets adresse forud for generalforsamlingens afholdelse.

Under dagsordenens pkt. 2 foreligger der forslag om godkendelse af opdateret lønpolitik for Nykredit-koncernen. Lønpolitikken er blevet opdateret som følge af opkøbet af Spar Nord Bank A/S.

Under dagsordenens pkt. 3 foreligger der forslag om ændring af selskabets vedtægter, da selskabet er blevet afnoteret og ikke længere har aktier noteret i VP Securities A/S.

Der er desuden fremsat forslag om at slette en række tekniske bestemmelser i selskabets vedtægter om afholdelse af generalforsamling, da de ikke længere er relevante, idet selskabet kun har én kapitalejer.

Fristen for afholdelse af ordinær generalforsamling foreslås ændret til udgangen af april måned.

Endelig foreslås selskabets tegningsregel ændret til, at selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af to direktører i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

Spar Nord Bank A/S

Bestyrelsen

