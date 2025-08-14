PARANDUS: Pro Kapitali nõukogu kinnitas 2025. a II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuande (auditeerimata)

Grupp avaldas täna 2025. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuande (auditeerimata). Börsiteates ja aruande jaotises „Peamised finantsnäitajad“ oli ekslikult märgitud, et teise kvartali tulemuseks oli puhaskahjum, kuigi tegelikuks tulemuseks oli 4,3 miljoni euro suurune puhaskasum.
Seetõttu avaldame uuesti nii korrigeeritud teate kui ka parandatud aruande.
TEGEVUSARUANNE
Kinnisvaraarendus
Tallinn
2025. aasta teise kvartali lõpuks olid Kalaranna arenduse viimase etapi neli hoonet (146 korterit ja äripinda) valminud, lõpetamist ootas veel maastiku korrastamine ning üksikud klienditellimusel tehtavad muudatustööd. Käesoleva aruande avaldamise hetkeks oleme klientidele üle andnud 76 korterit ning kokku on müügilepingutega kaetud ligikaudu 60,7% kogu korterite mahust.
Kristiine Citys tegeleme aktiivselt nelja erineva projekti projekteerimise ning ehituslubade taotlemisega Tallinna Linnaplaneerimise Ametilt:
- „Dunte“ – ootame ehitusloa väljastamist.
- Sammu 2/4 / Sõjakooli 15 – esitasime ehitusloa taotluse 2024. aasta detsembris.
- Marsi 1 / Sõjakooli 13 – esitasime ehitusloa taotluse 2025. aasta veebruaris.
- Sammu 3 / Sõjakooli 17 - oleme projekteerimisfaasis ning töötame välja uut kontseptsiooni koos kasutusotstarbe muutmise taotlusega, mille eesmärk on võimaldada projektile 95% elamu- ja 5% ärifunktsiooni määramine.
Ülaltoodud projektid lisavad Kristiine City väljakujunenud elupiirkonda ca 35 000 ruutmeetrit brutopinda, millele on planeeritud ligikaudu 350 korterit, neist 95% elamupinnad ja 5% äripinnad.
2025. aasta teise kvartali seisuga on Kristiine City’s asuva Uus-Kindrali projekti Valge maja (aadressil Talli tn. 3/Sammu tn. 8, kokku 91 korterit) ehitustööd jõudsalt edenenud. Käesolevaks hetkeks oleme alustanud lõppviimistlus-töödega (sh plaatimis- ja värvimistööd). 62,4% korteritest on kaetud ostu-müügi eellepingutega ning hoone valmimine on planeeritud 2025. aasta novembrisse - detsembrisse.
Lisaks alustasime esimese kvartali lõpus kaeve- ja vundamenditöödega Valge Maja kõrval asuval kinnistul (aadressil Sammu tn 10 / Seebi tn 24a, Tallinn), kuhu rajatakse 7-korruseline, 90 korteriga eluhoone. Eelmüügi esimeses etapis müüdi ligikaudu 12,2% korteritest. Tänase hetke seisuga on kaeve- ja vundamenditöödega lõpetatud ning alustatud on kandekonstruktsioonide püstitamisega. Hoone valmimine on planeeritud 2026. aasta oktoobrisse - novembrisse.
Riia
Pärast River Breeze Residence’i eduka müügi lõpetamist 2024. aasta lõpuks, mil kõik korterid olid müüdud, alustas Grupp ettevalmistusi Kliversala järgmise arendusetapi – Blue Marine’i projekti (96 korterit) – elluviimiseks. 2025. aasta esimesel poolaastal tegime olulisi samme uue etapi käivitamise suunas. Inseneride meeskond on tänaseks peaaegu täielikult komplekteeritud ning ehituse ettevalmistustöödega alustati 2025. aasta juulis. Samal ajal tegelesime aktiivselt potentsiaalsete ostjate huvi kaardistamisega.
Uue arendusetapi toetamiseks asutasime juunis 2025 kaks uut tütarettevõtet: SIA Pro Kaptial Latvia Engineering, mis vastutab Grupi ehitusprojektide juhtimise eest Lätis ja SIA BM Klīversala, mille eesmärgiks on Blue Marine’i projekti arendamine.
Vilnius
Vilniuses jätkasime Šaltinių Namai Attico viimase etapi ehitust, mis hõlmab linnavillasid ja ärihoonet. Hetkeseisuga on müüdud 40% villadest ja veidi üle 10% äripindadest, saavutades samal ajal Vilniuse kinnisvaraturul rekordilisi hinnatasemeid. Ehitustööd kulgevad vastavalt ajakavale ning eesmärk on saavutada põhivalmidus 2025. aasta lõpuks.
Meie kõige hiljutisem investeering Naugarduko tänaval hõlmab ajaloolise, mäe nõlval asuva endise koolihoone ümberprojekteerimist tippklassi eluhooneks, kuhu on planeeritud ligikaudu 50 luksuslikku korterit vaadetega Vilniuse vanalinnale. Ehitusloa menetlus on hetkel käimas ning loa väljastamist oodatakse 2025. aasta kolmandas kvartalis.
Hotellindus
Hotelli tulemused olid 2025. aasta teises kvartalis mõnevõrra madalamad kui eeldasime. Siiski usume, et senine langus on ajutine ning olukord normaliseerub septembri–oktoobri jooksul. Teises kvartalis oli täituvuse osas oodata teatud raskusi seoses Termiliste Vannide ajutise sulgemisega perioodiliste hooldustööde tõttu, mis mõjutas märkimisväärselt turistide kohalolu piirkonnas.
Oleme jätkuvalt veendunud, et hotell suudab säilitada viimastel aastatel kujunenud positiivset arengutrendi.
Muud projektid
Grupil on enamusosalus ettevõttes Preatoni Nuda Proprietà (PNP) ning selle tütarettevõttes, Preatoni Intermediazioni Immobiliari (PII), mis jätkavad oma positsiooni tugevdamist Itaalia kinnisvaraturul, keskendudes kinnisvara omandamisele, müügile ja vahendamisele, kus ostja saab omandiõiguse, kuid müüja säilitab eluajaks kasutusõiguse.
Hoolimata 2024. aasta kinnisvaraturu aeglustumisest, mille põhjustasid tõusvad intressimäärad, on usaldus kinnisvarasektori vastu järk-järgult taastumas ning täielikku normaliseerumist oodatakse 2025. aasta lõpuks.
Kokkuvõte
2025. aasta esimene pool kujunes meie jaoks stabiilseks kõigis tegevuspiirkondades, hoolimata jätkuvatest bürokraatlikest viivitustest ja hooajalistest aeglustumistest teatud tegevusvaldkondades. Tallinnas saavutasime märkimisväärseid tulemusi nii ehitustähtaegadest ja eelarvetest kinnipidamisel kui ka arendustegevuse laiendamise osas Kristiine City piirkonnas. Riias on Blue Marine’i projekti ettevalmistustööd taas hoogustunud ning plaanime seal rakendada Grupi sisest ehituse juhtimismudelit, mis on end Eesti praktikas hästi tõestanud. Vilniuses saavutasime rekordilisi hinnatasemeid oma luksusklassi projekti raames ning valmistame ette kõrgetasemelist arendust Naugarduko tänaval.
Kokkuvõtvalt keskendub Grupp jätkuvalt järjepidevusele, strateegilisele arendusele ja väärtuse kasvatamisele. Meil on tugev lähtepositsioon, et kasutada ära makromajanduslikku kindlustunde paranemist ning saavutada häid tulemusi kogu ülejäänud aasta jooksul.
Edoardo Preatoni
Ettevõtte juht
Peamised finantsnäitajad
Grupi kogukäive 2025. aasta esimesel poolaastal oli 28,5 miljonit eurot võrrelduna 6,9 miljoni euroga 2024. aastal. 2025. aasta teise kvartali kogukäive oli 16,1 miljonit eurot võrrelduna 3,9 miljoni euroga 2024. aasta teises kvartalis.
Grupi käive kinnisvara müügist sõltub elamuarenduste valmimise ajast, kuna müügitulu kajastatakse hetkel, kui sõlmitakse notariaalne müügileping ja ruumid antakse ostjale üle. Seetõttu sõltub kinnisvara müügist saadav müügitulu ehitustsüklist ning elamuarenduste valmimise ajast.
Tulu kinnisvara müügist kasvas võrreldes eelmise aastaga, kuna jätkasime valminud korterite üle andmist Tallinnas Kalaranna Kvartalis, kus esimeste korterite üleandmisega alustati 2024. aasta detsembris. Madalam tulu 2024. aasta teises kvartalis kajastas arendustsükli faasi, mil ehitustööd veel kestsid ning Riias ja Vilniuses müüdi vaid piiratud kogus allesjäänud varusid.
2025. aasta esimese kuue kuu brutokasum suurenes 10,2 miljoni euroni võrrelduna 2,4 miljoni euroga 2024. aastal. Teise kvartali brutokasum oli 6,0 miljonit eurot võrrelduna 1,5 miljonit euroga 2024. aastal.
2025. aasta esimese poolaasta ärikasum moodustas 7,5 miljonit eurot võrrelduna 0,9 miljoni euro ärikahjumiga 2024. aasta esimesel poolaastal. Teise kvartali ärikasum oli 5,0 miljonit eurot võrrelduna 0,2 miljoni euro ärikahjumiga 2024. aastal.
2025. aasta esimese poolaasta puhaskasum oli 6,2 miljonit eurot võrrelduna 3,0 miljoni euro puhaskahjumiga võrdlusperioodil. Teise kvartali puhaskasum oli 4,3 miljonit eurot võrrelduna 1,3 miljoni euro puhaskahjumiga 2024. aastal.
Rahavood põhitegevusest olid 2025. aasta esimesel kuuel kuul positiivsed 8,5 miljonit eurot, võrreldes 2024. aasta sama perioodi negatiivsete rahavoogudega summas 4,5 miljonit eurot. Teises kvartalis kujunesid rahavood 7,2 miljoni euro suuruseks samas kui 2024. aasta teises kvartalis olid need negatiivsed 2,8 miljoni euro ulatuses.
Aktsia puhasväärtus oli 30. juuni 2025 seisuga 1,01 eurot võrreldes 0,93 euroga 30. juuni 2024.
Peamised tulemusnäitajad
|
|2025 6 kuud
|2024 6 kuud
|2025 II kv
|2024 II kv
|2024 12 kuud
|Käive (tuhat eurot)
|28 519
|6 907
|16 069
|3 853
|18 158
|Brutokasum (tuhat eurot)
|10 233
|2 423
|6 026
|1 535
|5 423
|Brutokasum, %
|36%
|35%
|38%
|40%
|30%
|Ärikasum (tuhat eurot)
|7 517
|-860
|4 975
|-201
|123
|Ärikasum, %
|26%
|-12%
|31%
|-5%
|1%
|Puhaskasum/ -kahjum (tuhat eurot)
|6 188
|-3 040
|4 298
|-1 340
|-3 875
|Puhaskasum/ - kahjum, %
|22%
|-44%
|27%
|-35%
|-21%
|Kasum/ -kahjum aktsia kohta (eurot)
|0,11
|-0,05
|0,00
|0,00
|-0,07
|
|30.06.2025
|30.06.2024
|31.12.2024
|Varad kokku (tuhat eurot)
|115 759
|109 695
|118 758
|Kohustused kokku (tuhat eurot)
|58 350
|57 207
|67 537
|Omakapital kokku (tuhat eurot)
|57 409
|52 488
|51 221
|Võla / omakapitali suhe *
|1,02
|1,09
|1,32
|Varade tootlus, % **
|5,5%
|-2,9%
|-3,4%
|Omakapitali tootlus, % ***
|11,3%
|-5,7%
|-7,0%
|Aktsia puhasväärtus, eurot ****
|1,01
|0,93
|0,89
*võla / omakapitali suhe = kohustused kokku / omakapital kokku
**varade tootlus = puhaskasum v kahjum / varad kokku (keskmine)
*** omakapitali tootlus = puhaskasum v kahjum / omakapital kokku (keskmine)
**** aktsia puhasväärtus = omakapital kokku / aktsiate arv
KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANDED
Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne
|tuhandetes eurodes
|30.06.2025
|30.06.2024
|31.12.2024
|VARAD
|Käibevara
|Raha
|3 572
|8 576
|4 344
|Lühiajalised nõuded
|1 495
|1 481
|822
|Ettemakstud kulud
|0
|359
|422
|Varud
|57 030
|44 550
|56 951
|Käibevara kokku
|62 097
|54 966
|62 539
|Põhivara
|Pikaajalised nõuded
|314
|20
|317
|Materiaalne põhivara
|7 463
|7 655
|7 595
|Kasutusõigusega varad
|384
|495
|513
|Kinnisvarainvesteeringud
|42 505
|40 405
|44 210
|Firmaväärtus
|863
|204
|863
|Immateriaalne põhivara
|2 133
|3 615
|2 721
|Põhivara kokku
|53 662
|52 394
|56 219
|Müügiootel varad
|0
|2 335
|0
|Müügiootel varad kokku
|0
|2 335
|0
|VARAD KOKKU
|115 759
|109 695
|118 758
|KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
|Lühiajalised kohustused
|Lühiajalised võlakohustused
|7 284
|1 749
|21 893
|Ostjate ettemaksed
|7 525
|7 083
|9 618
|Lühiajalised võlad tarnijatele
|6 010
|6 235
|5 600
|Maksukohustused
|471
|175
|833
|Lühiajalised eraldised
|16
|8
|24
|Lühiajalised kohustused kokku
|21 306
|15 250
|37 968
|Pikaajalised kohustused
|Pikaajalised võlakohustused
|34 966
|40 676
|27 350
|Muud pikaajalised kohustused
|6
|2
|6
|Edasilükkunud tulumaksukohustus
|1 869
|1 130
|2 031
|Pikaajalised eraldised
|203
|149
|182
|Pikaajalised kohustused kokku
|37 044
|41 957
|29 569
|KOHUSTUSED KOKKU
|58 350
|57 207
|67 537
|Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital
|Aktsiakapital nimiväärtuses
|11 338
|11 338
|11 338
|Ülekurss
|5 661
|5 661
|5 661
|Kohustuslik reservkapital
|1 134
|1 134
|1 134
|Ümberhindluse reserv
|1 977
|2 092
|1 977
|Eelmiste perioodide jaotamata kasum
|36 865
|31 175
|30 523
|Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku
|56 975
|51 400
|50 633
|Mittekontrolliv osalus
|434
|1 088
|588
|OMAKAPITAL KOKKU
|57 409
|52 488
|51 221
|KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU
|115 759
|109 695
|118 758
Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumi vahearuanne
|tuhandetes eurodes
| 2025
6 kuud
| 2024
6 kuud
| 2025
II kv
| 2024
II kv
| 2024
12 kuud
|JÄTKUVAD TEGEVUSVALDKONNAD
|Äritulud
|Müügitulu
|28 519
|6 907
|16 069
|3 853
|18 158
|Müüdud toodete ja teenuste kulu
|-18 286
|-4 484
|-10 403
|-2 318
|-12 735
|Brutokasum
|10 233
|2 423
|6 026
|1 535
|5 423
|Turustuskulud
|-626
|-485
|-340
|-263
|-1 136
|Üldhalduskulud
|-2 752
|-2 790
|-1 426
|-1 465
|-5 293
|Muud äritulud
|770
|19
|758
|17
|1 164
|Muud ärikulud
|-108
|-27
|-43
|-25
|-35
|Ärikasum
|7 517
|-860
|4 975
|-201
|123
|Finantstulud
|23
|67
|10
|25
|123
|Finantskulud
|-1 514
|-2 245
|-769
|-1 172
|-4 276
|Kasum / -kahjum enne tulumaksu
|6 026
|-3 038
|4 216
|-1 348
|-4 030
|Tulumaks
|162
|-2
|82
|8
|155
|Perioodi puhaskasum / -kahjum
|6 188
|-3 040
|4 298
|-1 340
|-3 875
|Perioodi puhaskasumi/kahjumi jaotus:
|Emaettevõtte omanikele kuuluv osa
|6 342
|-3 023
|4 347
|-1 323
|-3 675
|Mittekontrolliv osalus
|-154
|-17
|-49
|-17
|-200
|Muu koondkasum
|Muudatused ümberhindluse reservis
|0
|0
|0
|0
|-115
|Aruandeperioodi koondkasum kokku
|6 188
|-3 040
|4 298
|-1 340
|-3 990
|Aruandeperioodi puhastulemi jaotus:
|Emaettevõtte omanikele kuuluv osa
|6 342
|-3 023
|4 347
|-1 323
|-3 790
|Mittekontrolliv osalus
|-154
|-17
|-49
|-17
|-200
|
|
|Perioodi kasum / -kahjum aktsia kohta (euro)
|0,11
|-0,05
|0,08
|-0,02
|-0,06
Aruande täisversiooni leiate juuresolevas failis.
Ann-Kristin Kuusik
Finantsjuht
+372 614 4920
prokapital@prokapital.ee
Manus