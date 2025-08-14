Selskabsmeddelelse

14. august 2025

Meddelelse nr. 19

NKT opdaterer de finansielle forventninger for 2025

På baggrund af de finansielle resultater for første halvår 2025 og forventningerne til resten af året, opdaterer NKT de finansielle forventninger til hele året. Opdateringen er drevet af forretningsområderne Solutions og Service & Accessories.

Omsætningen (standard metalpriser) forventes at blive ca. EUR 2,65-2,75 mia. (tidligere ca. 2,37-2,52 mia.) og operationelt EBITDA forventes at blive ca. EUR 360-390 mio. (tidligere ca. EUR 330-380 mio.).

De finansielle forventninger er baseret på flere forudsætninger, herunder:

Tilfredsstillende eksekvering af projekter og investeringer i højspændingsforretningen med henblik på at levere på de forventede marginer.

Tilfredsstillende eksekvering på tværs af forretningsområder.

Stabile markedsforhold for Applications og Service & Accessories.

Normaliseret aktivitet inden for reparationer af offshorekabler.

Stabil forsyningskæde med begrænsede forstyrrelser og adgang til den nødvendige arbejdskraft, materialer og tjenester.

Stabil udvikling i verdensøkonomien, udenlandsk valuta og metalpriser.

De finansielle resultater for første halvår vil blive offentliggjort den 14. august 2025.

Kontakt

Investorer

Jacob Johansen, Head of Investor Relations

+45 2169 3591 / jacob.johansen@nkt.com



Presse

Louise Westh Naldal, Head of Group Communications

+45 2982 0022 / louise.westh.naldal@nkt.com

