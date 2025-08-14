Selskabsmeddelelse

14. august 2025

Meddelelse nr. 20

NKT A/S 2. kvartal 2025: 13% organisk vækst og EBITDA på EUR 105 mio.

- I andet kvartal 2025 fastholdt NKT sin positive finansielle udvikling og opnåede tocifret vækst i omsætning og det højeste operationelle EBITDA i virksomhedens historie. Vi er tilfredse med denne udvikling og præstation, mens vi fortsætter med at levere på vores kundeforpligtelser og eksekverer på vores store udvidelser. Midt i de igangværende globale forandringer fastholder vi vores strategiske retning med målsætningen om at forbinde en grønnere verden gennem pålidelige kabelløsninger.

Finansielle højdepunkter

Mio. EUR 2. kvartal 2025 2. kvartal 2024 1. halvår 2025 1. halvår 2024 Omsætning* 723 605 1.353 1.139 Organisk vækst 13% 29% 12% 28% Operationelt EBITDA 105 86 186 161 Operationel EBITDA margin* 14,5% 14,2% 13,8% 14,1%

*Standard metalpriser

Finansielle forventninger for 2025

De finansielle forventninger blev opdateret i selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. august 2025. Omsætningen (standard metalpriser) forventes at blive ca. EUR 2,65-2,75 mia. (tidligere ca. 2,37-2,52 mia.) og operationelt EBITDA forventes at blive ca. EUR 360-390 mio. (tidligere ca. EUR 330-380 mio.).

De finansielle forventninger er baseret på flere forudsætninger, herunder:



Tilfredsstillende eksekvering af projekter og investeringer i højspændingsforretningen med henblik på at levere på de forventede marginer.

Tilfredsstillende eksekvering på tværs af forretningsområder.

Stabile markedsforhold for Applications og Service & Accessories.

Normaliseret aktivitet inden for reparationer af offshorekabler.

Stabil forsyningskæde med begrænsede forstyrrelser og adgang til den nødvendige arbejdskraft, materialer og tjenester.

Stabil udvikling i verdensøkonomien, udenlandsk valuta og metalpriser.

13% organisk vækst og operationelt EBITDA på EUR 105 mio.

I 2. kvartal 2025 udgjorde NKT's omsætning (i standard metalpriser) EUR 723 mio., en stigning på EUR 118 mio. sammenlignet med 2. kvartal 2024, svarende til 13% organisk vækst. I Solutions var væksten drevet af et højt aktivitetsniveau og generelt tilfredsstillende projekteksekvering, mens den øgede omsætning i Applications var drevet af opkøbet af SolidAl i juni 2024 samt organisk vækst fra den øgede produktionskapacitet i mellemspændingsforretningen. I Service & Accessories var omsætningsvæksten drevet af et højere aktivitetsniveau i Accessories-forretningen.

Det operationelle EBITDA steg til et rekordhøjt niveau på EUR 105 mio. i 2. kvartal 2025 sammenlignet med EUR 86 mio. i 2. kvartal 2024. Stigningen var drevet af forretningsområderne Applications og Service & Accessories. Den operationelle EBITDA-margin* var 14,5%, hvilket er lidt over de 14,2%, der blev rapporteret i 2. kvartal 2024.

Ved udgangen af 2. kvartal 2025 var ordrebeholdningen af højspændingsprojekter EUR 10,1 mia. (EUR 8,9 mia. i standard metalpriser) sammenlignet med EUR 10,7 mia. (EUR 9,4 mia. i standard metalpriser) ved udgangen af 1. kvartal 2025. I løbet af kvartalet supplerede NKT ordrebeholdningen med en række mindre ordrer, herunder tillæg til eksisterende projekter.

Den frie pengestrøm udgjorde EUR -175 mio. i 2. kvartal 2025 drevet af de igangværende investeringer. Ved udgangen af 2. kvartal 2025 opretholdt NKT en robust balance med en nettorentebærende gæld på EUR -757 mio.

Eksekveringen af investeringsprogrammet i højspændingsforretningen skred planmæssigt frem i løbet af 2. kvartal 2025. Særligt omkring udvidelsen af fabrikken i Karlskrona, Sverige, var der høj aktivitet på tværs af flere projektspor, herunder arbejde inde i det nye kabeltårn, opførelsen af omkringliggende bygninger og udvidelsen af havnefaciliteterne. I løbet af kvartalet blev det nye logistikcenter indviet som den første færdige bygning under investeringsprogrammet.

Byggeriet af det nye kabelskib, NKT Eleonora, skred også frem som planlagt. Både den nye produktionskapacitet og det nye skib forventes at være gradvist operationelle fra 2027.

Finansielle højdepunkter i enkelte segmenter for 2. kvartal 2025

Omsætning* Operationelt EBITDA Op. EBITDA margin* Mio. EUR Q2 2025 Q2 2024 Q2 2025 Q2 2024 Q2 2025 Q2 2024 Solutions 450 379 66 67 14,7% 17,7% Applications 234 175 31 21 13,0% 11,8% Service & Accessories 70 64 14 5 20,2% 7,1% Udligning mellem segmenter og ikke-allokerede -31 -13 -6 -7 NKT 723 605 105 86 14,5% 14,2%

*Standard metalpriser

