Selskabsmeddelelse

14. august 2025

Meddelelse nr. 21

CFO Line Andrea Fandrup forlader NKT

Efter fem år som finansdirektør (CFO) i NKT har Line Andrea Fandrup besluttet at forlade virksomheden senest ved udgangen af april 2026. Hun forlader NKT efter en periode med transformation og vækst.

- Jeg vil gerne takke Line for hendes bidrag og dedikation til NKT, siden hun kom til virksomheden i 2020. Line har haft en central position i eksekveringen af vores vækststrategi, som med succes har transformeret NKT til en fuldt fokuseret leverandør af kabelløsninger med stærke finansielle resultater, siger Jens Due Olsen, forperson for bestyrelsen i NKT.

- Line har været et centralt medlem af vores koncernledelse i de sidste fem år og bidraget til den positive udvikling af virksomheden. Jeg ser frem til at fortsætte samarbejdet i de kommende måneder, mens vi søger efter hendes efterfølger. På vegne af alle i NKT ønsker jeg Line alt det bedste i det næste kapitel af hendes karriere, siger Claes Westerlind, CEO i NKT.

Søgningen efter en ny CFO vil blive igangsat snarest.

Kontakt

Investorer

Jacob Johansen, Head of Investor Relations

+45 2169 3591 / jacob.johansen@nkt.com



Presse

Louise Westh Naldal, Head of Group Communications

+45 2982 0022 / louise.westh.naldal@nkt.com

Vedhæftet fil