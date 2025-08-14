Groupe IT Link : +0,8% de croissance du chiffre d’affaires au S1 2025

Communiqué Financier

Le Kremlin-Bicêtre, le 14 août 2025

Un premier semestre résilient malgré un marché attentiste

Répartition par pays

En M€



S1 2024



(1) S1 2025



(1) Variation France 35,30 35,07 -0,7% International 6,64 7,22 +8,7% Chiffre d’affaires 41,94 42,29 +0,8%





Répartition par nature d’activité

En M€



S1 2024



(1) S1 2025



(1) Variation Activités solutions (2) 4,16 5,14 +23,7% Prestations de services 37,78 37,15 -1,7% Chiffre d’affaires 41,94 42,29 +0,8%





(1) Information non auditée

(2) Développements au forfait et ventes de licences





Une croissance freinée par un taux d’activité en baisse et un taux de change très défavorable

Avec un chiffre d’affaires de 42,29 millions d’euros, le Groupe IT Link réalise un premier semestre 2025 en croissance de 0,8% par rapport à la même période en 2024 (1,6% retraité de l’effet calendaire négatif).

Le taux d’activité (3) ressort à 92,8%, en baisse de 0,8 points par rapport au premier semestre 2024.

Le deuxième trimestre marque un point bas avec un chiffre d’affaires en léger recul de -0,2% malgré le retour à une dynamique positive à partir du mois de juin, tant en termes de commandes que sur le plan du recrutement.

Sur le premier semestre, la France affiche une légère décroissance de -0,65% à 35,07 millions d’euros, principalement liée aux difficultés dans le secteur automobile. Les efforts commerciaux supplémentaires mis en œuvre depuis le début de l’année pour accélérer la diversification des activités du Groupe ont commencé à porter leurs fruits dès le deuxième trimestre 2025 et doivent atteindre leur plein potentiel an second semestre.

L’international progresse de 8,7%. La croissance de la Belgique se maintient à +12,7%. De son côté, le Canada affiche une évolution de son chiffre d’affaires de +7,0% malgré un taux de change fortement défavorable (impact de -4,9%).

De leur côté, les activités solutions croissent de 23,7% pour atteindre 5,14 millions d’euros.





Un effectif de nouveau en croissance à partir de la fin du semestre

Au 30 juin 2025, l’effectif salarié s'élève à 880 collaborateurs, comparé à 853 à la fin du premier trimestre.

Sur la même période, l’effectif productif global(4) passe de 905 à 909 consultants, intégrant une baisse du taux de sous-traitance.





Perspectives 2025

La direction table désormais sur une croissance du chiffre d’affaires entre 1 et 3% pour l’année 2025, tout en restant attentive à l’évolution de la situation économique et géopolitique.

En conséquence de la baisse du taux d’activité, le résultat opérationnel devrait s’établir autour de 6% du chiffre d’affaires avec une saisonnalité marquée entre le premier et le second semestre en raison du calendrier (4 jours ouvrés de plus au second semestre).





IT Link publiera son résultat pour le premier semestre le 25 septembre 2025.

(3) Taux d’activité = Nombre de jours produits sur nombre de jours de production potentiels

(4) Effectif productif global = effectif productif Groupe IT Link + partenaires sous-traitants





A propos d’IT Link



Le Groupe IT Link, première Entreprise de Services du Numérique spécialiste des systèmes connectés.



Depuis plus de trois décennies, IT Link innove aux côtés des acteurs majeurs de l’industrie et des services.

Notre mission : transformer l’innovation technologique en valeur métier.



Nous intervenons en conseil, assistance et expertise techniques, forfaits de développement et centres de services sur toutes les phases des projets : études, réalisation et exploitation, sur l’ensemble de la chaîne de valeur des systèmes connectés « du capteur à l’application métier ».



Le Groupe IT Link c’est plus de 850 collaborateurs présents sur 15 agences en Europe, au Maroc et au Canada, une direction technique de pointe, 4 centres de R&D et quatre marques : IT Link, NRX, RADèS et Ciao Technologies.



IT LINK est cotée sur EURONEXT GROWTH (ISIN FR0000072597)

