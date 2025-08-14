C2R2 et le Collège Mohawk lancent une initiative nationale sur les aptitudes en construction écologique avec l'appui du gouvernement fédéral

HAMILTON, Ontario, 14 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Collèges canadiens pour une relance économique résiliente (C2R2) sont fiers d’annoncer une nouvelle initiative nationale de formation en compétences en construction écologique, intitulée Améliorer l’accès à la formation et les compétences en matière de construction et de rénovation écologiques, soutenue par un investissement de 11,3 millions de dollars du Programme de solutions sectorielles pour la main-d’œuvre (PSSM) du gouvernement du Canada.

Grâce à l'investissement fédéral entre avril 2025 et mars 2028, 13 établissements membres de la coalition C2R2 donneront une formation accessible et conforme aux besoins du secteur qui permettra aux travailleurs d'acquérir les aptitudes techniques et de leadership nécessaires pour appuyer la transition du Canada vers une économie à faibles émissions de carbone. L'investissement permettra de former une main-d'œuvre capable de construire et de rénover des maisons et des bâtiments afin de réduire la consommation d'énergie et d'atteindre des performances à faibles émissions de carbone.

Le projet vise à mettre en œuvre des possibilités de formation pour le perfectionnement des travailleurs en milieu de carrière par le biais de programmes offerts dans des établissements d'enseignement postsecondaire agréés, à mobiliser les connaissances des experts en la matière des établissements C2R2 afin d'éclairer l'élaboration des programmes d'études en utilisant des perspectives novatrices et à accroître l'accessibilité à la formation professionnelle pour les groupes méritants.

La formation sera accessible par l'intermédiaire de la plateforme Voie Rapide Canada et sera donnée par les membres suivants du C2R2 : Algonquin College, British Columbia Institute of Technology (BCIT), Holland College, Mohawk College, New Brunswick Community College (NBCC), Nova Scotia Community College (NSCC), Okanagan College, Red River College Polytechnic (RRC Polytech), Saskatchewan Indian Institute of Technologies (SIIT), Saskatchewan Polytechnic, Seneca Polytechnic, The Southern Alberta Institute of Technology (SAIT) and Yukon University.

« Cet investissement du gouvernement du Canada est une étape importante dans la préparation de notre main-d'œuvre à un avenir durable, » a déclaré Paul Armstrong, président du Collège Mohawk et coprésident du comité de gouvernance du C2R2. « Les établissements du C2R2 sont prêts à offrir une formation pratique et novatrice qui permettra aux personnes de mener une carrière enrichissante tout en aidant le Canada à atteindre ses objectifs en matière de climat et d'habitation. »

« Lorsque nous investissons dans la formation en aptitudes pour la construction écologique, nous soutenons des carrières durables pour les travailleurs de tout le pays », a déclaré l'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi et de la Famille et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario. « En dotant 5 400 apprenants des aptitudes nécessaires pour prospérer dans une économie à faibles émissions de carbone, cette initiative traite les besoins urgents en main-d'œuvre et ouvre la voie à un avenir plus écologique et plus résilient pour tous les Canadiens. Elle souligne l'importance de la collaboration entre les établissements d'enseignement postsecondaire, le secteur et le gouvernement pour atteindre nos objectifs climatiques et économiques. »

Dans le cadre de cette initiative, C2R2 :

Inscrira 5 400 participants à des programmes de formation adaptés à des rôles très demandés, tels que techniciens en CVC, électriciens, charpentiers, spécialistes en SIG et chefs de projet en construction

Assurera que 4 320 participants terminent leur formation, dont 75 % avec un emploi avec garantie à la fin du programme

Mobilisera plus de 200 parties prenantes, notamment des employeurs, des associations sectorielles et des organismes communautaires, afin d'élaborer conjointement des programmes d'études et d'assurer leur adéquation avec le marché du travail

Lancera 10 nouveaux programmes de formation et développer 30 programmes existants.

Le projet de C2R2 est l'une des huit initiatives novatrices partout au Canada qui se partagent un financement de 75 millions de dollars dans le cadre du Programme de solutions sectorielles pour la main-d'œuvre du gouvernement du Canada. Cette initiative plus large vise à fournir des possibilités de formation professionnelle à plus de 10 000 travailleurs canadiens dans des secteurs économiques clés et à appuyer l'engagement du gouvernement fédéral en faveur d'une récupération économique résiliente, inclusive et à faibles émissions de carbone.

« Ce projet illustre comment les établissements d'enseignement postsecondaire du Canada peuvent travailler avec le gouvernement et le secteur pour créer une économie plus forte et plus résiliente, » a déclaré Alexander (Sandy) MacDonald, président du Holland College et coprésident du groupe de gouvernance du C2R2. « Nous sommes fiers d'appuyer une initiative qui crée de nouvelles possibilités pour les apprenants de tous les horizons de créer des carrières durables dans un secteur en croissance. »

Cette initiative appuie les engagements pris par le Canada dans le cadre du Programme de développement durable pour 2030 et fait progresser le débat national sur la formation en compétences écologiques, créant ainsi de nouvelles possibilités pour les travailleurs en milieu de carrière tout en aidant les communautés partout au pays à créer un avenir plus propre et plus inclusif.

Pour en savoir plus, consultez le site suivant : www.resilientcolleges.ca.

À propos des Collèges canadiens pour une relance économique résiliente (C2R2)

Les Collèges canadiens pour une relance économique résiliente (C2R2) sont une coalition de 15 collèges, cégeps, instituts et écoles polytechniques hautement alignés partout au Canada, qui ont pris un engagement ferme envers la durabilité. Les membres de la coalition se sont regroupés pour former une force motrice qui fournit les aptitudes nécessaires à la transition vers une économie propre au Canada. L'administration et le secrétariat de C2R2 sont situés au Mohawk College, à Hamilton.

