Landsbankinn hf.: Niðurstaða útboðs sértryggðra skuldabréfa

Landsbankinn lauk í dag útboði sértryggðra skuldabréfa þar sem þrír flokkar voru boðnir til sölu.
Fjórtán tilboð að fjárhæð 7.340 m. kr. að nafnverði bárust í flokkinn LBANK CB 27 á ávöxtunarkröfu á bilinu 7,84%-7,99%. Tilboðum að fjárhæð 7.260 m. kr. var tekið í flokkinn á ávöxtunarkröfunni 7.92%. Jafnframt mun bankinn gefa út 20.000 m. kr. í flokknum til eigin nota. Heildarstærð flokksins eftir viðbótarútgáfuna verður 63.540 m. kr.
Átta tilboð að fjárhæð 3.200 m. kr. að nafnverði bárust í flokkinn LBANK CB 29 á ávöxtunarkröfu á bilinu 7,76%-7,80%. Tilboðum að fjárhæð 3.200 m. kr. var tekið í flokkinn á ávöxtunarkröfunni 7.80%. Jafnframt mun bankinn gefa út 15.000 m. kr. í flokknum til eigin nota. Heildarstærð flokksins eftir viðbótarútgáfuna verður 40.160 m. kr.
Sjö tilboð að fjárhæð 2.800 m. kr. að nafnverði bárust í flokkinn LBANK CBI 31 á ávöxtunarkröfu á bilinu 3,95%-3,98%. Tilboðum að fjárhæð 1.760 m. kr. var tekið í flokkinn á ávöxtunarkröfunni 3,96%. Heildarstærð flokksins eftir viðbótarútgáfuna verður 15.720 m. kr.
Áætlaður uppgjörsdagur útboðsins er 21. ágúst 2025.
Arion banki, Íslandsbanki og Kvika sinna viðskiptavakt með sértryggða skuldabréfaflokka Landsbankans. Lánshæfiseinkunn sértryggðra skuldabréfa Landsbankans er A+ með stöðugum horfum samkvæmt mati S&P.
Sértryggðu skuldabréfin eru gefin út með leyfi frá Fjármálaeftirlitinu með vísan í lög nr. 11/2008 og reglur Fjármálaeftirlits nr. 190/2023. Nánari upplýsingar um skuldabréfin og tryggingasafnið má finna á vefsvæði fjármögnunar bankans, Fjármögnun Landsbankans - Landsbankinn.
Þessi tilkynning er birt af Landsbankanum hf. og inniheldur upplýsingar sem töldust eða kunna að hafa talist innherjaupplýsingar í skilningi 7. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og Ráðsins (ESB) nr. 596/2014 um markaðssvik (MAR), sbr. lög nr. 60/2021, um aðgerðir gegn markaðssvikum. Tilkynning þessi er gerð af Hreiðari Bjarnasyni, framkvæmdastjóra fjármála hjá Landsbankanum hf., í samræmi við upplýsingaskyldu Landsbankans hf. samkvæmt MAR og 2. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EU) 2016/1055.