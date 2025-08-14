La Asociación Internacional de Consultores Políticos -AICP- expresa su más profundo pesar por el fallecimiento del senador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay en la República de Colombia

WASHINGTON, Aug. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Carlos Fara, presidente de la Asociación Internacional de Consultores Políticos (AICP), emitió la siguiente declaración:

El asesinato del senador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay es un acto de magnicidio que hiere a Colombia y atenta contra los principios de la democracia.



Miguel Uribe encarnaba una voz serena pero firme, que defendía las ideas frente a la violencia, el diálogo frente a la imposición y el respeto frente a la intolerancia.

En la AICP, condenamos categóricamente este acto atroz. Exigimos justicia, verdad y garantías reales para que ningún líder, de ninguna afiliación política, vuelva a tener que pagar con su vida por servir a su país.

Hoy, más que nunca, reafirmamos que la democracia se defiende con ideas, no con balas; con respeto, no con odio; con vida, no con muerte.

Carlos Fara

Presidente AICP

Melissa Cressey

Secretaria general de la AICP



Acerca de la AICP:

Desde 1968, la Asociación Internacional de Consultores Políticos (AICP), una organización que reúne a consultores políticos de todo el mundo se ha comprometido a promover la democracia y el proceso democrático a nivel internacional. Para más información visite, www.iapc.org.

Para más información, comuníquese con:

Marcel Wieder

416-484-7770 ext. 1

Email: marcel@aurorastrategy.com