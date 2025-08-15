ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 15.8.2025 KLO 8:45
ELECSTER-KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2025
YHTEENVETO
Tammi-kesäkuu:
- Liikevaihto 16,7 MEUR (1-6/2024: 18,5 MEUR)
- Liikevoitto 0,5 MEUR (1,6 MEUR)
- Tulos ennen veroja -0,5 MEUR (1,7 MEUR)
- Tulos/osake -0,12 EUR (0,36 EUR)
- Omavaraisuusaste 59,5 % (54,7 %)
Huhti-kesäkuu:
- Liikevaihto 9,0 MEUR (4-6/2024: 10,2 MEUR)
- Liikevoitto 0,5 MEUR (1,0 MEUR)
- Tulos ennen veroja 0,1 MEUR (0,8 MEUR)
- Tulos/osake 0,02 EUR (0,19 EUR)
TOIMINTAYMPÄRISTÖ
EKP:n kesäkuun lopulla julkaisemassa talouskatsauksessa mainitaan, että Yhdysvaltojen hallinnon asettamat korkeammat tuontitullit ja lisääntynyt kauppapoliittinen epävarmuus varjostavat maailmantalouden näkymiä. Sen jälkeen, kun euroalueen talousnäkymiä koskevat EKP:n asiantuntijoiden maaliskuun 2025 arviot valmistuivat 6.2.2025, Yhdysvaltojen tavaratuontia koskeva efektiivinen tullikanta on noussut merkittävästi. Yhdysvaltojen hallinto korotti tulleja tuonnille kaikista kauppakumppanimaistaan, mutta Kiinalle asetetut tuontitullit kiristyivät erityisen voimakkaasti, joskin hiljattain sovittiin niiden väliaikaisesta alentamisesta. Nämä seikat pahentavat maailmankaupan kitkoja ja lisäävät sen epävarmuutta, millä voi olla heijastusvaikutuksia talouskasvuun ja maailmantalouden kasvunäkymiin. Euroalueen talousnäkymiä koskevissa eurojärjestelmän asiantuntijoiden kesäkuun 2025 arvioissa maailmantalouden kasvu koko arviointijaksolla vuoden 2027 loppuun on nyt arvioitu 0,7 prosenttiyksikköä edellisiä arvioita hitaammaksi. Kasvunäkymien heikkeneminen on selvää kaikissa keskeisissä talouksissa, mutta erityisesti Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Globaalin kokonaisinflaation odotetaan maltillistuvan arviointijaksolla, joskin Yhdysvaltojen inflaatioennustetta korotettiin hiljattain ilmoitettujen tuontitullien takia.
Elecsterin toinen vuosineljännes konekaupassa oli pitkälti ensimmäisen vuosineljänneksen kaltainen. Konetoimitusten määrä oli verrattain hyvä viime vuoden lopulla kertyneen tilauskannan ansiosta, mutta uusien tilausten saaminen on edelleen jatkuneen epävarmuuden vuoksi tahmeaa. Tarjouspyyntöjen ja kaupallisten neuvottelujen määrä ja laatu ovat kuitenkin hyvällä tasolla.
Pakkausmateriaalien toimitusmäärät olivat edelleen pitkänajan keskiarvon alapuolella, mutta katsauskauden loppupuolella tilauskanta ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna kasvoi.
Tiedotimme tilinpäätöstiedotteessamme 6.3.2025 Kiinan tytäryhtiössämme mahdollisesti tapahtuneesta kavalluksesta, jota Kiinan poliisi tutkii. Kirjasimme kyseisestä kavallusepäilystä noin 1 miljoonan euron kertaluontoisen arvonalentumiskirjauksen viime vuoden viimeisen vuosineljänneksen tulokseen. Asia on edelleen poliisitutkinnassa ja olemme käynnistämässä oikeusprosessia, jossa pyrimme paikallisen lainsäädännön mukaisesti perimään kavallettuja varoja takaisin. Arviomme tällä hetkellä on, että menetettyjä varoja emme tule saamaan takaisin täysimääräisesti.
Elecster Oyj ei toimi Yhdysvaltain markkinoilla ja siten Yhdysvaltojen asettamat tullit eivät ole suoraan vaikuttaneet meidän toimintaamme. Välillisiä vaikutuksia ovat olleet kauppaneuvottelujen viivästyminen epävarmuuden kasvamisen myötä.
Elecsterin Venäjän liiketoiminta on pääasiallisesti paikallisen tytäryhtiömme valmistamien pakkausmateriaalien myyntiä paikallisille meijerialan yrityksille. Pakotteita on laajennettu moneen kertaan ja sillä on ollut vaikutus myös Elecsterin vientiin Venäjälle.
LIIKETOIMINNAN KEHITYS JA TALOUDELLINEN ASEMA
Tammi-kesäkuu
Konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 16,7 milj. euroa (18,5 milj. euroa). Liikevaihto pieneni 9,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevoitto heikkeni edelliseen vuoteen nähden ollen 0,5 milj. euroa (1,6 milj. euroa). Tulos ennen veroja painui tappiolliseksi -0,5 milj. euroon (vertailuvuonna voitollinen 1,7 milj. euroa).
Konsernin tilauskanta oli tarkastelujakson lopulla 6,7 milj. euroa, kun se vertailukautena oli 7,4 milj. euroa. Pudotus tulee pakkausmateriaalien tilauskannan vertailukautta alhaisemmasta tasosta.
Huhti-kesäkuu
Konsernin toisen kvartaalin liikevaihto oli 9,0 milj. euroa (10,2 milj. euroa). Pudotusta edelliseen vuoteen verrattuna oli 12,2 %. Kvartaalin liikevoitto oli 0,5 milj. euroa (1,0 milj. euroa). Tulos ennen veroja oli 0,1 milj. euroa (0,8 milj. euroa).
Konsernin taseen loppusumma katsauskauden lopussa oli 40,4 milj. euroa (49,0 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 59,5 % (54,7 %). Korollisen vieraan pääoman määrä oli 11,1 milj. euroa (15,5 milj.euroa).
SEGMENTTIEN TULOS
Teollisuustuote-segmentin liikevaihto tammi-kesäkuussa pieneni 13,3 % vertailuajankohdasta ja oli 14,3 milj. euroa (16,2 milj. euroa). Liikevoitto oli 0,5 milj. euroa (1,7 milj.euroa) eli 3,5 % (10,5 %) liikevaihdosta.
Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana konetoimitusten euromääräinen arvo pieneni 16 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vertailuvuoden 2024 ensimmäinen vuosipuolikas oli Elecsterillä poikkeuksellisen hyvä konetoimitusten osalta.
Myös pakkausmateriaalitoimitukset olivat edellistä vuotta matalammat. Pakkausmateriaalien osalta katemarginaalit ovat kehittyneet vuoden 2025 aikana edelleen suotuisasti.
Kuluttajatuote-segmentin liikevaihto kasvoi vertailuvuoteen verrattuna 6,5 % ja oli 2,4 milj. euroa (2,3 milj. euroa). Myös liiketulos parani edelliseen vuoteen verrattuna, mutta jäi vielä niukasti tappiolliseksi.
Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin
|Liikevaihto (1000 €)
|1-6/2025
|1-6/2024
|1-12/2024
|Teollisuustuotteet
|14.299
|16.200
|29.995
|Kuluttajatuotteet
|2.408
|2.251
|3.920
|Segmenttien välinen
|Konserni yhteensä
|16.707
|18.451
|33.915
Liikevoiton jakautuminen liiketoimintasegmenteittäin
|Liikevoitto (1000 €)
|1-6/2025
|1-6/2024
|1-12/2024
|Teollisuustuotteet
|506
|1.588
|1.990
|Kuluttajatuotteet
|-11
|-20
|-430
|Segmenttien välinen
|7
|20
|Konserni yhteensä
|495
|1.575
|1.580
Varallisuuden jakautuminen liiketoimintasegmenteittäin
|Varallisuus (1000 €)
|1-6/2025
|1-6/2024
|1-12/2024
|Teollisuustuotteet
|29.767
|34.271
|31.044
|Kuluttajatuotteet
|4.355
|4.032
|4.397
|Segmenttien välinen
|-16
|Kohdistamaton
|6.276
|10.679
|6.162
|Konserni yhteensä
|40.398
|48.966
|41.603
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 24.4.2025. Yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset, mukaan lukien hallituksen valtuudet omien osakkeiden hankkimisesta sekä luovuttamisesta, on julkaistu 24.4.2025 päivätyssä pörssitiedotteessa.
INVESTOINNIT
Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 0,1 miljoonaa euroa (0,2 milj.euroa).
HENKILÖSTÖ
Konsernin henkilömäärä oli keskimäärin 209 (220), josta ulkomailla 86 (95). Katsauskauden lopussa konsernin henkilömäärä oli 206 (223).
OSAKKEET
Elecster Oyj:n osakepääoma 30.6.2025 oli 3.151.939,29 euroa ja osakkeiden lukumäärä 3.748.116. Osake on nimellisarvoton.
Emoyhtiö Elecster Oyj:llä on kaksi osakesarjaa, K-sarja ja A-sarja. A-osake noteerataan Nasdaq OMX Helsingin Pörssissä. Osakkeen ylin kurssi katsauskauden aikana oli 3,74 euroa ja alin 2,70 euroa. Katsauskauden päättyessä kurssi oli 2,98 euroa. Katsauskauden aikana A-osakkeiden vaihto oli 88.641 kpl (4,9 % A-osakkeiden määrästä).
Hallitus ei ole katsauskaudella käyttänyt valtuutustaan hankkia tai luovuttaa omia osakkeita. Yhtiöllä ei ole hallussaan yhtiön omia osakkeita.
Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuutuksia eikä valtuutusta vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeelle laskemiseen.
NÄKYMÄT JA LÄHIAJAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Euroopan Keskuspankin kesäkuussa 2025 julkaiseman talouskatsauksen riskiarviossa mainitaan, että riskit painottuvat edelleen odotettua hitaamman talouskasvun suuntaan. Maailmankaupan jännitteiden uusi lisääntyminen ja siihen liittyvät epävarmuustekijät voivat pienentää euroalueen kasvua heikentämällä vientiä ja vaimentamalla investointeja ja kulutusta. Rahoitusmarkkinoiden ilmapiirin heikkeneminen voi johtaa rahoitusolojen kiristymiseen ja riskien karttelun lisääntymiseen sekä vähentää yritysten halukkuutta investoida ja kotitalouksien halukkuutta kuluttaa. Venäjän oikeudeton sota Ukrainassa, Lähi-idän järkyttävä konflikti ja muut geopoliittiset jännitteet ovat edelleen merkittäviä epävarmuustekijöitä. Kauppapoliittisten ja geopoliittisten jännitteiden nopea ratkaiseminen voi sitä vastoin kohentaa ilmapiiriä ja piristää toimeliaisuutta. Myös puolustus- ja infrastruktuurimenojen uudet lisäykset sekä tuottavuutta parantavat uudistukset voivat vahvistaa kasvua. Euroalueen inflaationäkymät ovat tavanomaista epävarmemmat maailman kauppapoliittisen toimintaympäristön epävakauden vuoksi. Energian hintojen lasku ja euron vahvistuminen saattavat lisätä inflaation hidastumispainetta. Tämä kehitys voi vahvistua, jos korkeammat tuontitullit johtavat siihen, että euroalueen vientikysyntä heikkenee ja ylikapasiteettia omaavat maat ohjaavat vientinsä euroalueelle kiertoteitse. Kauppapoliittiset jännitteet saattavat lisätä epävakautta ja riskien karttelua rahoitusmarkkinoilla, mikä heikentäisi euroalueen sisäistä kysyntää ja siten myös hidastaisi inflaatiota. Maailman toimitusketjujen pirstoutuminen voi sen sijaan nopeuttaa inflaatiota nostamalla tuontihintoja ja lisäämällä euroalueen talouden kapasiteettirajoitteita. Myös puolustus- ja infrastruktuurimenojen kasvu voi nopeuttaa inflaatiota keskipitkällä aikavälillä. Sään ääri-ilmiöt ja ilmastokriisin laajeneminen voivat saada elintarvikkeiden hinnat odotettua suurempaan nousuun.
Meijerikoneiden osalta käynnissä olevien kaupallisten neuvotteluiden määrä ja laatu on varsin hyvällä tasolla, mutta niiden loppuunsaattaminen nykyisessä, hyvin epävakaassa toimintaympäristössä on ollut alkuvuonna vaikeaa. Uskomme, että Yhdysvaltojen tullitariffi-linjan selkiintyessä tulee tilauskantamme ja konetoimitusten määrä kehittymään suotuisasti jälkimmäisellä vuosipuolella.
Pakkausmateriaalien toimitusvolyymien arvioimme myös kehittyvän positiivisesti toisella vuosineljänneksennellä alkaneen tilauskantakertymän positiivisen kasvun myötä.
Elecsterin toiminnassa maailmantalouden epävarmuuden tuomien riskien lisäksi erityisesti Venäjän toimintoihin liittyy merkittäviä riskejä. Venäjää vastaan asetettujen sanktioiden lisäksi epävarmuutta synnyttää poliittiset riskit, joista suurimpana huolenaiheena on Venäjän mahdolliset vastatoimenpiteet ns. ” ei-ystävällisistä ” valtioista peräisin olevia yrityksiä kohtaan. On mahdollista, että Venäjän hallinto säätää lakeja tai ryhtyy muihin toimenpiteisiin, joilla pyritään vaikeuttamaan länsimaisten yritysten toimintaa Venäjällä. Jos Venäjän hallinto pyrkisi vaikeuttamaan länsimaisten yritysten toimintaa Venäjällä, olisi mahdollisella muutoksella merkittäviä vaikutuksia Elecsterin toimintaan ja taloudelliseen asemaan. Toistaiseksi toimenpiteet ovat kuitenkin tähdänneet siihen, että yritykset jatkaisivat toimintaansa. Vetäytymistä Venäjältä on vaikeutettu tuntuvasti.
Prosessit ovat pitkiä ja asiaa koskevaa lainsäädäntöä uudistetaan jatkuvasti. 25.4.2023 voimaansaatettu asetus ” Decree No 302 ” mahdollistaa Venäjän valtion omaisuudenhoitoviraston Rosimushchestvon siirtää väliaikaisesti osakkeet hallintaansa ja vaihtaa yrityksen paikallinen johto. Kyseisen asetuksen varjolla on toteutettu joitakin vetäytymisilmoituksen antaneiden Venäjän kannalta kriittisillä sektoreilla toimivien yrityksien haltuunottoja.
Vetäytyminen Venäjän toiminnoista olisi myös Elecsterin osalta aikaavievä ja vaikea prosessi. Aiemmin ilmoitetun mukaisesti Elecster-konserni toistaiseksi jatkaa Venäjän toimintojaan ja seuraa tilanteen kehittymistä.
Taloudellinen ohjeistus (ennallaan)
Konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja osakekohtaisen tuloksen paranevan edelliseen vuoteen verrattuna.
KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS
|Tuhatta euroa
|4-6/2025
|4-6/2024
|1-6/2025
|1-6/2024
|1-12/2024
|LIIKEVAIHTO
|8.988
|10.241
|16.707
|18.451
|33.915
|Valmiiden ja keskeneräisten varastojen muutos
|-306
|-1.172
|-455
|-837
|-938
|Valmistus omaan käyttöön
|Liiketoiminnan muut tuotot
|32
|144
|70
|283
|375
|Materiaalit ja palvelut
|-3.991
|-3.746
|-7.824
|-7.821
|-15.557
|Henkilöstökulut
|-2.296
|-2.167
|-4.464
|-4.222
|-8.068
|Poistot ja arvonalentumiset
|-268
|-293
|-526
|-660
|-1.230
|Liiketoiminnan muut kulut
|-1.621
|-2.028
|-3.013
|-3.619
|-6.917
|LIIKEVOITTO
|539
|979
|495
|1.575
|1.580
|Rahoitustuotot ja –kulut
|-411
|-214
|-951
|123
|-693
|TULOS ENNEN VEROJA
|128
|765
|-457
|1.697
|888
|Tuloverot
|-52
|-58
|26
|-364
|-630
|TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO, yhteensä
|76
|707
|-431
|1.333
|258
|TILIKAUDEN TULOKSEN JAKAUTUMINEN
|Emoyhtiön osakkeenomistajille
|76
|707
|-431
|1.333
|258
|Määräysvallattomille omistajille
|Tulos/osake, yhteensä
|0,02
|0,19
|-0,12
|0,36
|0,07
LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS
|Tuhatta euroa
|4-6/25
|4-6/24
|1-6/25
|1-6/24
|12/24
|TILIKAUDEN TULOS
|76
|707
|-431
|1.333
|258
|MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:
|Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot
|-258
|742
|1.246
|695
|-1.140
|TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ
|-182
|1.449
|815
|2.027
|-882
|TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN
|Emoyhtiön osakkeenomistajille
|-182
|1.448
|813
|2.027
|-881
|Määräysvallattomille omistajille
|1
|2
|1
|-1
KONSERNITASE, IFRS
|Tuhatta euroa
|30.6.2025
|30.6.2024
|31.12.2024
|VASTAAVAA
|PITKÄAIKAISET VARAT
|Aineettomat hyödykkeet
|313
|372
|337
|Aineelliset hyödykkeet
|8.151
|9.177
|8.249
|Muut osakkeet ja osuudet
|77
|77
|77
|Pitkäaikaiset saamiset
|499
|654
|605
|Laskennalliset verosaamiset
|680
|501
|486
|Pitkäaikaiset varat yhteensä
|9.721
|10.781
|9.754
|LYHYTAIKAISET VARAT
|Vaihto-omaisuus
|17.187
|19.215
|18.020
|Myyntisaamiset ja muut saamiset
|7.894
|9.329
|8.154
|Tuloverosaaminen
|317
|307
|176
|Rahavarat
|5.279
|9.335
|5.500
|Lyhytaikaiset varat yhteensä
|30.677
|38.186
|31.849
|VASTAAVAA
|40.398
|48.966
|41.603
|VASTATTAVAA
|OMA PÄÄOMA
|Osakepääoma
|3.152
|3.152
|3.152
|Ylikurssirahasto
|4.239
|4.239
|4.239
|Muut rahastot
|86
|93
|94
|Muuntoerot
|-114
|318
|541
|Kertyneet voittovarat
|16.163
|17.880
|14.688
|Määräysvallattomat omistajat
|11
|10
|9
|Oma pääoma yhteensä
|23.537
|25.693
|22.723
|VIERAS PÄÄOMA
|Laskennallinen verovelka
|536
|389
|441
|Pitkäaikainen vieras pääoma
|4.977
|7.966
|5.918
|Lyhytaikainen vieras pääoma
|11.347
|14.918
|12.522
|VASTATTAVAA
|40.398
|48.966
|41.603
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
|Tuhatta euroa
|1-6/2025
|1-6/2024
|1-12/2024
|Liiketoiminnan rahavirta
|Tilikauden voitto
|-431
|1.333
|258
|Oikaisut tilikauden tulokseen
|1618
|320
|2.061
|Käyttöpääoman muutos
|-197
|506
|916
|Maksetut korot ja muut rahoituserät
|-443
|-461
|-1.869
|Saadut korot ja osingot
|16
|138
|200
|Maksetut verot
|-366
|-486
|-560
|Liiketoiminnan rahavirta
|197
|1.350
|1.006
|Investointien rahavirta
|Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin
|-56
|-150
|-191
|Käyttöomaisuuden myynti
|2
|37
|40
|Pitkäaikaisten saamisten muutos
|4
|4
|Investointien rahavirta yhteensä
|-54
|-110
|-147
|Rahoituksen rahavirta
|Pitkäaikaisten lainojen muutos
|-301
|-2.971
|-5.219
|Lyhytaikaisten lainojen muutos
|-1.315
|-30
|-614
|Maksetut osingot
|-151
|-207
|Rahoituksen rahavirta
|-1.616
|-3.152
|-6.040
|Rahavarojen muutos
|-1.473
|-1.912
|-5.181
|Rahavarat kauden alussa
|5.500
|10.829
|10.830
|Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus
|1.252
|418
|-149
|Rahavarat kauden lopussa
|5.279
|9.335
|5.500
LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
a. Osakepääoma
b. Ylikurssirahasto
c. Muut rahastot
d. Muuntoerot
e. Voittovarat
f. Yhteensä
g. Vähemmistöosuus
h. Yhteensä
|Tuhatta euroa
|a.
|b.
|c.
|d.
|e.
|f.
|g.
|h.
|OMA PÄÄOMA 1.1.2025
|3.152
|4.239
|94
|541
|14.688
|22.714
|9
|22.723
|Osingonjako
|Laaja tulos
|-8
|-655
|1.476
|813
|2
|815
|Muut muutokset
|-1
|-1
|OMA PÄÄOMA
30.6.2025
|3.152
|4.239
|86
|-114
|16.163
|23.526
|11
|23.537
|Tuhatta euroa
|a.
|b.
|c.
|d.
|e.
|f.
|g.
|h.
|OMA PÄÄOMA 1.1.2024
|3.152
|4.239
|92
|261
|16.098
|23.841
|10
|23.851
|Osingonjako
|-187
|-187
|-187
|Laaja tulos
|1
|-131
|1.968
|1.838
|1
|1.839
|Muut muutokset
|189
|1
|190
|190
|OMA PÄÄOMA
30.6.2024
|3.152
|4.239
|93
|318
|17.880
|25.682
|11
|25.693
KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET
|Tuhatta euroa
|30.6.2025
|30.6.2024
|31.12.2024
|Omasta puolesta annetut vakuudet
|Kiinteistökiinnitykset
|3.703
|3.703
|3.703
|Yrityskiinnitykset
|11.301
|11.301
|11.301
KONSERNIN TUNNUSLUVUT
|Tuhatta euroa
|1-6/2025
|1-6/2024
|1-12/2024
|Liikevaihto
|16.707
|18.451
|33.915
|Liikevaihdon kasvu, %
|-9,5
|5,2
|-0,6
|Liikevoitto
|495
|1.575
|1.580
|% liikevaihdosta
|3,0
|8,5
|4,7
|Tulos ennen veroja
|-457
|1.697
|888
|% liikevaihdosta
|-2,7
|9.2
|2,6
|Tilikauden tulos (emoyhtiön osakkeenomistajille)
|-431
|1.333
|258
|% liikevaihdosta
|-2,6
|7,2
|0,8
|Oman pääoman tuotto, %
|-3,7
|10,8
|1,1
|Sijoitetun pääoman tuotto, %
|2,2
|11,5
|4,1
|Korollinen vieras pääoma
|11.091
|15.520
|12.743
|Rahavarat
|5.279
|9.335
|5.500
|Nettovelkaantumisaste, %
|24,7
|24,1
|31,9
|Omavaraisuusaste, %
|59,5
|54,7
|56,1
|Taseen loppusumma
|40.398
|48.966
|41.603
|Bruttoinvestoinnit
|56
|156
|243
|Tilauskanta
|6.738
|7.429
|8.734
|Tulos/osake, euroa
|-0,12
|0,36
|0,07
|Oma Pääoma/osake, euroa
|6,28
|6,85
|6,06
|Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä
|3.748.116
|3.748.116
|3.748.116
|Konsernin vastuusitoumukset
|15.004
|15.004
|15.004
LUKUJA NELJÄNNESVUOSITTAIN
|Tuhatta euroa
|Q2/25
|Q1/25
|Q4/24
|Q3/24
|Q2/24
|Q1/24
|Liikevaihto
|8.988
|7.719
|8.031
|7.433
|10.241
|8.210
|Liikevoitto
|539
|-44
|-514
|527
|979
|596
|Liikevoitto, %
|6,0
|-0,6
|-6,4
|7,0
|9,6
|7,3
|Kauden tulos
|76
|-507
|-1.182
|514
|707
|626
|Tulos/osake, euroa
|0,02
|-0,14
|-0,32
|0,03
|0,19
|0,17
Puolivuosikatsaus on laadittu noudattaen IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita. Katsauksen laadintaperiaatteet sekä tunnuslukujen laskentaperiaatteet ovat yhtenevät vuoden 2024 tilinpäätöksen kanssa. Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät vuosikertomuksen 2024 sivulta 46.
Esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.
Kaikki tässä pörssitiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja kehittymisestä. Tästä syystä tulokset voivat erota merkittävästi johtuen muutoksista taloudessa, kilpailuolosuhteissa, markkinoilla tai lainsäädännössä.
Kaikki taulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summat saattavat poiketa esitetystä loppusummasta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.
Konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1.1. – 30.9.2025 julkaistaan 7.11.2025.
Lisätiedot: toimitusjohtaja Arto Kinnunen, puh. 0400 191 980
ELECSTER OYJ
Hallitus
