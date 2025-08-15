Elecster-konsernin puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2025

ELECSTER OYJ                 PUOLIVUOSIKATSAUS 15.8.2025 KLO 8:45

ELECSTER-KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2025

YHTEENVETO

Tammi-kesäkuu:

  • Liikevaihto 16,7 MEUR (1-6/2024: 18,5 MEUR)
  • Liikevoitto 0,5 MEUR (1,6 MEUR)
  • Tulos ennen veroja -0,5 MEUR (1,7 MEUR)
  • Tulos/osake -0,12 EUR (0,36 EUR)
  • Omavaraisuusaste 59,5 % (54,7 %)

Huhti-kesäkuu:

  • Liikevaihto 9,0 MEUR (4-6/2024: 10,2 MEUR)
  • Liikevoitto 0,5 MEUR (1,0 MEUR)
  • Tulos ennen veroja 0,1 MEUR (0,8 MEUR)
  • Tulos/osake 0,02 EUR (0,19 EUR)

TOIMINTAYMPÄRISTÖ
EKP:n kesäkuun lopulla julkaisemassa talouskatsauksessa mainitaan, että Yhdysvaltojen hallinnon asettamat korkeammat tuontitullit ja lisääntynyt kauppapoliittinen epävarmuus varjostavat maailmantalouden näkymiä. Sen jälkeen, kun euroalueen talousnäkymiä koskevat EKP:n asiantuntijoiden maaliskuun 2025 arviot valmistuivat 6.2.2025, Yhdysvaltojen tavaratuontia koskeva efektiivinen tullikanta on noussut merkittävästi. Yhdysvaltojen hallinto korotti tulleja tuonnille kaikista kauppakumppanimaistaan, mutta Kiinalle asetetut tuontitullit kiristyivät erityisen voimakkaasti, joskin hiljattain sovittiin niiden väliaikaisesta alentamisesta. Nämä seikat pahentavat maailmankaupan kitkoja ja lisäävät sen epävarmuutta, millä voi olla heijastusvaikutuksia talouskasvuun ja maailmantalouden kasvunäkymiin. Euroalueen talousnäkymiä koskevissa eurojärjestelmän asiantuntijoiden kesäkuun 2025 arvioissa maailmantalouden kasvu koko arviointijaksolla vuoden 2027 loppuun on nyt arvioitu 0,7 prosenttiyksikköä edellisiä arvioita hitaammaksi. Kasvunäkymien heikkeneminen on selvää kaikissa keskeisissä talouksissa, mutta erityisesti Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Globaalin kokonaisinflaation odotetaan maltillistuvan arviointijaksolla, joskin Yhdysvaltojen inflaatioennustetta korotettiin hiljattain ilmoitettujen tuontitullien takia.

Elecsterin toinen vuosineljännes konekaupassa oli pitkälti ensimmäisen vuosineljänneksen kaltainen. Konetoimitusten määrä oli verrattain hyvä viime vuoden lopulla kertyneen tilauskannan ansiosta, mutta uusien tilausten saaminen on edelleen jatkuneen epävarmuuden vuoksi tahmeaa. Tarjouspyyntöjen ja kaupallisten neuvottelujen määrä ja laatu ovat kuitenkin hyvällä tasolla.

Pakkausmateriaalien toimitusmäärät olivat edelleen pitkänajan keskiarvon alapuolella, mutta katsauskauden loppupuolella tilauskanta ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna kasvoi.

Tiedotimme tilinpäätöstiedotteessamme 6.3.2025 Kiinan tytäryhtiössämme mahdollisesti tapahtuneesta kavalluksesta, jota Kiinan poliisi tutkii. Kirjasimme kyseisestä kavallusepäilystä noin 1 miljoonan euron kertaluontoisen arvonalentumiskirjauksen viime vuoden viimeisen vuosineljänneksen tulokseen. Asia on edelleen poliisitutkinnassa ja olemme käynnistämässä oikeusprosessia, jossa pyrimme paikallisen lainsäädännön mukaisesti perimään kavallettuja varoja takaisin. Arviomme tällä hetkellä on, että menetettyjä varoja emme tule saamaan takaisin täysimääräisesti.

Elecster Oyj ei toimi Yhdysvaltain markkinoilla ja siten Yhdysvaltojen asettamat tullit eivät ole suoraan vaikuttaneet meidän toimintaamme. Välillisiä vaikutuksia ovat olleet kauppaneuvottelujen viivästyminen epävarmuuden kasvamisen myötä.

Elecsterin Venäjän liiketoiminta on pääasiallisesti paikallisen tytäryhtiömme valmistamien pakkausmateriaalien myyntiä paikallisille meijerialan yrityksille. Pakotteita on laajennettu moneen kertaan ja sillä on ollut vaikutus myös Elecsterin vientiin Venäjälle.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS JA TALOUDELLINEN ASEMA
Tammi-kesäkuu
Konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 16,7 milj. euroa (18,5 milj. euroa). Liikevaihto pieneni 9,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevoitto heikkeni edelliseen vuoteen nähden ollen 0,5 milj. euroa (1,6 milj. euroa). Tulos ennen veroja painui tappiolliseksi -0,5 milj. euroon (vertailuvuonna voitollinen 1,7 milj. euroa).

Konsernin tilauskanta oli tarkastelujakson lopulla 6,7 milj. euroa, kun se vertailukautena oli 7,4 milj. euroa. Pudotus tulee pakkausmateriaalien tilauskannan vertailukautta alhaisemmasta tasosta.

Huhti-kesäkuu
Konsernin toisen kvartaalin liikevaihto oli 9,0 milj. euroa (10,2 milj. euroa). Pudotusta edelliseen vuoteen verrattuna oli 12,2 %. Kvartaalin liikevoitto oli 0,5 milj. euroa (1,0 milj. euroa). Tulos ennen veroja oli 0,1 milj. euroa (0,8 milj. euroa).

Konsernin taseen loppusumma katsauskauden lopussa oli 40,4 milj. euroa (49,0 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 59,5 % (54,7 %). Korollisen vieraan pääoman määrä oli 11,1 milj. euroa (15,5 milj.euroa).

SEGMENTTIEN TULOS
Teollisuustuote-segmentin liikevaihto tammi-kesäkuussa pieneni 13,3 % vertailuajankohdasta ja oli 14,3 milj. euroa (16,2 milj. euroa). Liikevoitto oli 0,5 milj. euroa (1,7 milj.euroa) eli 3,5 % (10,5 %) liikevaihdosta.

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana konetoimitusten euromääräinen arvo pieneni 16 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vertailuvuoden 2024 ensimmäinen vuosipuolikas oli Elecsterillä poikkeuksellisen hyvä konetoimitusten osalta.

Myös pakkausmateriaalitoimitukset olivat edellistä vuotta matalammat. Pakkausmateriaalien osalta katemarginaalit ovat kehittyneet vuoden 2025 aikana edelleen suotuisasti.

Kuluttajatuote-segmentin liikevaihto kasvoi vertailuvuoteen verrattuna 6,5 % ja oli 2,4 milj. euroa (2,3 milj. euroa). Myös liiketulos parani edelliseen vuoteen verrattuna, mutta jäi vielä niukasti tappiolliseksi.

Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin

Liikevaihto (1000 €)1-6/20251-6/20241-12/2024
Teollisuustuotteet14.29916.20029.995
Kuluttajatuotteet2.4082.2513.920
Segmenttien välinen   
Konserni yhteensä16.70718.45133.915

Liikevoiton jakautuminen liiketoimintasegmenteittäin

Liikevoitto (1000 €)1-6/20251-6/20241-12/2024
Teollisuustuotteet5061.5881.990
Kuluttajatuotteet-11-20-430
Segmenttien välinen 720
Konserni yhteensä4951.5751.580

Varallisuuden jakautuminen liiketoimintasegmenteittäin

Varallisuus (1000 €)1-6/20251-6/20241-12/2024
Teollisuustuotteet29.76734.27131.044
Kuluttajatuotteet4.3554.0324.397
Segmenttien välinen -16 
Kohdistamaton6.27610.6796.162
Konserni yhteensä40.39848.96641.603

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 24.4.2025. Yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset, mukaan lukien hallituksen valtuudet omien osakkeiden hankkimisesta sekä luovuttamisesta, on julkaistu 24.4.2025 päivätyssä pörssitiedotteessa.

INVESTOINNIT
Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 0,1 miljoonaa euroa (0,2 milj.euroa).

HENKILÖSTÖ
Konsernin henkilömäärä oli keskimäärin 209 (220), josta ulkomailla 86 (95). Katsauskauden lopussa konsernin henkilömäärä oli 206 (223).

OSAKKEET
Elecster Oyj:n osakepääoma 30.6.2025 oli 3.151.939,29 euroa ja osakkeiden lukumäärä 3.748.116. Osake on nimellisarvoton.

Emoyhtiö Elecster Oyj:llä on kaksi osakesarjaa, K-sarja ja A-sarja. A-osake noteerataan Nasdaq OMX Helsingin Pörssissä. Osakkeen ylin kurssi katsauskauden aikana oli 3,74 euroa ja alin 2,70 euroa. Katsauskauden päättyessä kurssi oli 2,98 euroa. Katsauskauden aikana A-osakkeiden vaihto oli 88.641 kpl (4,9 % A-osakkeiden määrästä).

Hallitus ei ole katsauskaudella käyttänyt valtuutustaan hankkia tai luovuttaa omia osakkeita. Yhtiöllä ei ole hallussaan yhtiön omia osakkeita.

Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuutuksia eikä valtuutusta vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeelle laskemiseen.

NÄKYMÄT JA LÄHIAJAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Euroopan Keskuspankin kesäkuussa 2025 julkaiseman talouskatsauksen riskiarviossa mainitaan, että riskit painottuvat edelleen odotettua hitaamman talouskasvun suuntaan. Maailmankaupan jännitteiden uusi lisääntyminen ja siihen liittyvät epävarmuustekijät voivat pienentää euroalueen kasvua heikentämällä vientiä ja vaimentamalla investointeja ja kulutusta. Rahoitusmarkkinoiden ilmapiirin heikkeneminen voi johtaa rahoitusolojen kiristymiseen ja riskien karttelun lisääntymiseen sekä vähentää yritysten halukkuutta investoida ja kotitalouksien halukkuutta kuluttaa. Venäjän oikeudeton sota Ukrainassa, Lähi-idän järkyttävä konflikti ja muut geopoliittiset jännitteet ovat edelleen merkittäviä epävarmuustekijöitä. Kauppapoliittisten ja geopoliittisten jännitteiden nopea ratkaiseminen voi sitä vastoin kohentaa ilmapiiriä ja piristää toimeliaisuutta. Myös puolustus- ja infrastruktuurimenojen uudet lisäykset sekä tuottavuutta parantavat uudistukset voivat vahvistaa kasvua. Euroalueen inflaationäkymät ovat tavanomaista epävarmemmat maailman kauppapoliittisen toimintaympäristön epävakauden vuoksi. Energian hintojen lasku ja euron vahvistuminen saattavat lisätä inflaation hidastumispainetta. Tämä kehitys voi vahvistua, jos korkeammat tuontitullit johtavat siihen, että euroalueen vientikysyntä heikkenee ja ylikapasiteettia omaavat maat ohjaavat vientinsä euroalueelle kiertoteitse. Kauppapoliittiset jännitteet saattavat lisätä epävakautta ja riskien karttelua rahoitusmarkkinoilla, mikä heikentäisi euroalueen sisäistä kysyntää ja siten myös hidastaisi inflaatiota. Maailman toimitusketjujen pirstoutuminen voi sen sijaan nopeuttaa inflaatiota nostamalla tuontihintoja ja lisäämällä euroalueen talouden kapasiteettirajoitteita. Myös puolustus- ja infrastruktuurimenojen kasvu voi nopeuttaa inflaatiota keskipitkällä aikavälillä. Sään ääri-ilmiöt ja ilmastokriisin laajeneminen voivat saada elintarvikkeiden hinnat odotettua suurempaan nousuun.

Meijerikoneiden osalta käynnissä olevien kaupallisten neuvotteluiden määrä ja laatu on varsin hyvällä tasolla, mutta niiden loppuunsaattaminen nykyisessä, hyvin epävakaassa toimintaympäristössä on ollut alkuvuonna vaikeaa. Uskomme, että Yhdysvaltojen tullitariffi-linjan selkiintyessä tulee tilauskantamme ja konetoimitusten määrä kehittymään suotuisasti jälkimmäisellä vuosipuolella.

Pakkausmateriaalien toimitusvolyymien arvioimme myös kehittyvän positiivisesti toisella vuosineljänneksennellä alkaneen tilauskantakertymän positiivisen kasvun myötä.

Elecsterin toiminnassa maailmantalouden epävarmuuden tuomien riskien lisäksi erityisesti Venäjän toimintoihin liittyy merkittäviä riskejä. Venäjää vastaan asetettujen sanktioiden lisäksi epävarmuutta synnyttää poliittiset riskit, joista suurimpana huolenaiheena on Venäjän mahdolliset vastatoimenpiteet ns. ” ei-ystävällisistä ” valtioista peräisin olevia yrityksiä kohtaan. On mahdollista, että Venäjän hallinto säätää lakeja tai ryhtyy muihin toimenpiteisiin, joilla pyritään vaikeuttamaan länsimaisten yritysten toimintaa Venäjällä. Jos Venäjän hallinto pyrkisi vaikeuttamaan länsimaisten yritysten toimintaa Venäjällä, olisi mahdollisella muutoksella merkittäviä vaikutuksia Elecsterin toimintaan ja taloudelliseen asemaan. Toistaiseksi toimenpiteet ovat kuitenkin tähdänneet siihen, että yritykset jatkaisivat toimintaansa. Vetäytymistä Venäjältä on vaikeutettu tuntuvasti.

Prosessit ovat pitkiä ja asiaa koskevaa lainsäädäntöä uudistetaan jatkuvasti. 25.4.2023 voimaansaatettu asetus ” Decree No 302 ” mahdollistaa Venäjän valtion omaisuudenhoitoviraston Rosimushchestvon siirtää väliaikaisesti osakkeet hallintaansa ja vaihtaa yrityksen paikallinen johto. Kyseisen asetuksen varjolla on toteutettu joitakin vetäytymisilmoituksen antaneiden Venäjän kannalta kriittisillä sektoreilla toimivien yrityksien haltuunottoja.

Vetäytyminen Venäjän toiminnoista olisi myös Elecsterin osalta aikaavievä ja vaikea prosessi. Aiemmin ilmoitetun mukaisesti Elecster-konserni toistaiseksi jatkaa Venäjän toimintojaan ja seuraa tilanteen kehittymistä.
   
Taloudellinen ohjeistus (ennallaan)

Konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja osakekohtaisen tuloksen paranevan edelliseen vuoteen verrattuna.

KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS

Tuhatta euroa4-6/20254-6/20241-6/20251-6/20241-12/2024
      
LIIKEVAIHTO8.98810.24116.70718.45133.915
      
Valmiiden ja keskeneräisten varastojen muutos-306-1.172-455-837-938
Valmistus omaan käyttöön     
Liiketoiminnan muut tuotot3214470283375
Materiaalit ja palvelut-3.991-3.746-7.824-7.821-15.557
Henkilöstökulut-2.296-2.167-4.464-4.222-8.068
Poistot ja arvonalentumiset-268-293-526-660-1.230
Liiketoiminnan muut kulut-1.621-2.028-3.013-3.619-6.917
LIIKEVOITTO5399794951.5751.580
      
Rahoitustuotot ja –kulut-411-214-951123-693
TULOS ENNEN VEROJA128765-4571.697888
      
Tuloverot-52-5826-364-630
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO, yhteensä76707-4311.333258
      
TILIKAUDEN TULOKSEN JAKAUTUMINEN     
Emoyhtiön osakkeenomistajille76707-4311.333258
Määräysvallattomille omistajille     
      
Tulos/osake, yhteensä0,020,19-0,120,360,07

LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS

Tuhatta euroa4-6/254-6/241-6/251-6/2412/24
      
TILIKAUDEN TULOS76707-4311.333258
      
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:     
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot-2587421.246695-1.140
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ-1821.4498152.027-882
      
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN     
Emoyhtiön osakkeenomistajille-1821.4488132.027-881
Määräysvallattomille omistajille 121-1

KONSERNITASE, IFRS

Tuhatta euroa30.6.202530.6.202431.12.2024
    
VASTAAVAA   
    
PITKÄAIKAISET VARAT   
Aineettomat hyödykkeet313372337
Aineelliset hyödykkeet8.1519.1778.249
Muut osakkeet ja osuudet777777
Pitkäaikaiset saamiset499654605
Laskennalliset verosaamiset680501486
Pitkäaikaiset varat yhteensä9.72110.7819.754
    
LYHYTAIKAISET VARAT   
Vaihto-omaisuus17.18719.21518.020
Myyntisaamiset ja muut saamiset7.8949.3298.154
Tuloverosaaminen317307176
Rahavarat5.2799.3355.500
Lyhytaikaiset varat yhteensä30.67738.18631.849
    
VASTAAVAA40.39848.96641.603
    
    
VASTATTAVAA   
    
OMA PÄÄOMA   
Osakepääoma3.1523.1523.152
Ylikurssirahasto4.2394.2394.239
Muut rahastot869394
Muuntoerot-114318541
Kertyneet voittovarat16.16317.88014.688
Määräysvallattomat omistajat11109
Oma pääoma yhteensä23.53725.69322.723
    
VIERAS PÄÄOMA   
Laskennallinen verovelka536389441
Pitkäaikainen vieras pääoma4.9777.9665.918
Lyhytaikainen vieras pääoma11.34714.91812.522
    
VASTATTAVAA40.39848.96641.603

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Tuhatta euroa1-6/20251-6/20241-12/2024
    
Liiketoiminnan rahavirta   
    
Tilikauden voitto-4311.333258
Oikaisut tilikauden tulokseen16183202.061
Käyttöpääoman muutos-197506916
Maksetut korot ja muut rahoituserät-443-461-1.869
Saadut korot ja osingot16138200
Maksetut verot-366-486-560
Liiketoiminnan rahavirta1971.3501.006
    
Investointien rahavirta   
    
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-56-150-191
Käyttöomaisuuden myynti23740
Pitkäaikaisten saamisten muutos 44
Investointien rahavirta yhteensä-54-110-147
    
Rahoituksen rahavirta   
    
Pitkäaikaisten lainojen muutos-301-2.971-5.219
Lyhytaikaisten lainojen muutos-1.315-30-614
Maksetut osingot -151-207
Rahoituksen rahavirta-1.616-3.152-6.040
    
Rahavarojen muutos-1.473-1.912-5.181
    
Rahavarat kauden alussa5.50010.82910.830
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus1.252418-149
Rahavarat kauden lopussa5.2799.3355.500

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
a. Osakepääoma
b. Ylikurssirahasto
c. Muut rahastot
d. Muuntoerot
e. Voittovarat
f. Yhteensä
g. Vähemmistöosuus
h. Yhteensä

Tuhatta euroaa.b.c.d.e.f.g.h.
         
OMA PÄÄOMA 1.1.20253.1524.2399454114.68822.714922.723
Osingonjako        
Laaja tulos  -8-6551.4768132815
Muut muutokset    -1  -1

 
OMA PÄÄOMA
30.6.2025		3.1524.23986-11416.16323.5261123.537


Tuhatta euroaa.b.c.d.e.f.g.h.
         
OMA PÄÄOMA 1.1.20243.1524.2399226116.09823.8411023.851
Osingonjako    -187-187 -187
Laaja tulos  1-1311.9681.83811.839
Muut muutokset   1891190 190
OMA PÄÄOMA
30.6.2024		3.1524.2399331817.88025.6821125.693

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

Tuhatta euroa30.6.202530.6.202431.12.2024
Omasta puolesta annetut vakuudet   
Kiinteistökiinnitykset3.7033.7033.703
Yrityskiinnitykset11.30111.30111.301

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

Tuhatta euroa1-6/20251-6/20241-12/2024
    
Liikevaihto16.70718.45133.915
Liikevaihdon kasvu, %-9,55,2-0,6
Liikevoitto4951.5751.580
% liikevaihdosta3,08,54,7
Tulos ennen veroja-4571.697888
% liikevaihdosta-2,79.22,6
Tilikauden tulos (emoyhtiön osakkeenomistajille)-4311.333258
% liikevaihdosta-2,67,20,8
    
Oman pääoman tuotto, %-3,710,81,1
Sijoitetun pääoman tuotto, %2,211,54,1
Korollinen vieras pääoma11.09115.52012.743
Rahavarat5.2799.3355.500
Nettovelkaantumisaste, %24,724,131,9
Omavaraisuusaste, %59,554,756,1
Taseen loppusumma40.39848.96641.603
    
Bruttoinvestoinnit56156243
Tilauskanta6.7387.4298.734
    
Tulos/osake, euroa-0,120,360,07
Oma Pääoma/osake, euroa6,286,856,06
    
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä3.748.1163.748.1163.748.116
    
Konsernin vastuusitoumukset15.00415.00415.004

LUKUJA NELJÄNNESVUOSITTAIN

Tuhatta euroaQ2/25Q1/25Q4/24Q3/24Q2/24Q1/24
Liikevaihto8.9887.7198.0317.43310.2418.210
Liikevoitto539-44-514527979596
Liikevoitto, % 6,0-0,6-6,47,0 9,67,3
Kauden tulos76-507-1.182514707626
Tulos/osake, euroa0,02-0,14-0,320,030,190,17

Puolivuosikatsaus on laadittu noudattaen IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita. Katsauksen laadintaperiaatteet sekä tunnuslukujen laskentaperiaatteet ovat yhtenevät vuoden 2024 tilinpäätöksen kanssa. Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät vuosikertomuksen 2024 sivulta 46.

Esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Kaikki tässä pörssitiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja kehittymisestä. Tästä syystä tulokset voivat erota merkittävästi johtuen muutoksista taloudessa, kilpailuolosuhteissa, markkinoilla tai lainsäädännössä.

Kaikki taulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summat saattavat poiketa esitetystä loppusummasta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1.1. – 30.9.2025 julkaistaan 7.11.2025.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Arto Kinnunen, puh. 0400 191 980

ELECSTER OYJ
Hallitus

