ELECSTER-KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2025

YHTEENVETO

Tammi-kesäkuu:

Liikevaihto 16,7 MEUR (1-6/2024: 18,5 MEUR)

Liikevoitto 0,5 MEUR (1,6 MEUR)

Tulos ennen veroja -0,5 MEUR (1,7 MEUR)

Tulos/osake -0,12 EUR (0,36 EUR)

Omavaraisuusaste 59,5 % (54,7 %)





Huhti-kesäkuu:

Liikevaihto 9,0 MEUR (4-6/2024: 10,2 MEUR)

Liikevoitto 0,5 MEUR (1,0 MEUR)

Tulos ennen veroja 0,1 MEUR (0,8 MEUR)

Tulos/osake 0,02 EUR (0,19 EUR)

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

EKP:n kesäkuun lopulla julkaisemassa talouskatsauksessa mainitaan, että Yhdysvaltojen hallinnon asettamat korkeammat tuontitullit ja lisääntynyt kauppapoliittinen epävarmuus varjostavat maailmantalouden näkymiä. Sen jälkeen, kun euroalueen talousnäkymiä koskevat EKP:n asiantuntijoiden maaliskuun 2025 arviot valmistuivat 6.2.2025, Yhdysvaltojen tavaratuontia koskeva efektiivinen tullikanta on noussut merkittävästi. Yhdysvaltojen hallinto korotti tulleja tuonnille kaikista kauppakumppanimaistaan, mutta Kiinalle asetetut tuontitullit kiristyivät erityisen voimakkaasti, joskin hiljattain sovittiin niiden väliaikaisesta alentamisesta. Nämä seikat pahentavat maailmankaupan kitkoja ja lisäävät sen epävarmuutta, millä voi olla heijastusvaikutuksia talouskasvuun ja maailmantalouden kasvunäkymiin. Euroalueen talousnäkymiä koskevissa eurojärjestelmän asiantuntijoiden kesäkuun 2025 arvioissa maailmantalouden kasvu koko arviointijaksolla vuoden 2027 loppuun on nyt arvioitu 0,7 prosenttiyksikköä edellisiä arvioita hitaammaksi. Kasvunäkymien heikkeneminen on selvää kaikissa keskeisissä talouksissa, mutta erityisesti Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Globaalin kokonaisinflaation odotetaan maltillistuvan arviointijaksolla, joskin Yhdysvaltojen inflaatioennustetta korotettiin hiljattain ilmoitettujen tuontitullien takia.

Elecsterin toinen vuosineljännes konekaupassa oli pitkälti ensimmäisen vuosineljänneksen kaltainen. Konetoimitusten määrä oli verrattain hyvä viime vuoden lopulla kertyneen tilauskannan ansiosta, mutta uusien tilausten saaminen on edelleen jatkuneen epävarmuuden vuoksi tahmeaa. Tarjouspyyntöjen ja kaupallisten neuvottelujen määrä ja laatu ovat kuitenkin hyvällä tasolla.

Pakkausmateriaalien toimitusmäärät olivat edelleen pitkänajan keskiarvon alapuolella, mutta katsauskauden loppupuolella tilauskanta ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna kasvoi.

Tiedotimme tilinpäätöstiedotteessamme 6.3.2025 Kiinan tytäryhtiössämme mahdollisesti tapahtuneesta kavalluksesta, jota Kiinan poliisi tutkii. Kirjasimme kyseisestä kavallusepäilystä noin 1 miljoonan euron kertaluontoisen arvonalentumiskirjauksen viime vuoden viimeisen vuosineljänneksen tulokseen. Asia on edelleen poliisitutkinnassa ja olemme käynnistämässä oikeusprosessia, jossa pyrimme paikallisen lainsäädännön mukaisesti perimään kavallettuja varoja takaisin. Arviomme tällä hetkellä on, että menetettyjä varoja emme tule saamaan takaisin täysimääräisesti.

Elecster Oyj ei toimi Yhdysvaltain markkinoilla ja siten Yhdysvaltojen asettamat tullit eivät ole suoraan vaikuttaneet meidän toimintaamme. Välillisiä vaikutuksia ovat olleet kauppaneuvottelujen viivästyminen epävarmuuden kasvamisen myötä.

Elecsterin Venäjän liiketoiminta on pääasiallisesti paikallisen tytäryhtiömme valmistamien pakkausmateriaalien myyntiä paikallisille meijerialan yrityksille. Pakotteita on laajennettu moneen kertaan ja sillä on ollut vaikutus myös Elecsterin vientiin Venäjälle.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS JA TALOUDELLINEN ASEMA

Tammi-kesäkuu

Konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 16,7 milj. euroa (18,5 milj. euroa). Liikevaihto pieneni 9,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevoitto heikkeni edelliseen vuoteen nähden ollen 0,5 milj. euroa (1,6 milj. euroa). Tulos ennen veroja painui tappiolliseksi -0,5 milj. euroon (vertailuvuonna voitollinen 1,7 milj. euroa).

Konsernin tilauskanta oli tarkastelujakson lopulla 6,7 milj. euroa, kun se vertailukautena oli 7,4 milj. euroa. Pudotus tulee pakkausmateriaalien tilauskannan vertailukautta alhaisemmasta tasosta.

Huhti-kesäkuu

Konsernin toisen kvartaalin liikevaihto oli 9,0 milj. euroa (10,2 milj. euroa). Pudotusta edelliseen vuoteen verrattuna oli 12,2 %. Kvartaalin liikevoitto oli 0,5 milj. euroa (1,0 milj. euroa). Tulos ennen veroja oli 0,1 milj. euroa (0,8 milj. euroa).

Konsernin taseen loppusumma katsauskauden lopussa oli 40,4 milj. euroa (49,0 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 59,5 % (54,7 %). Korollisen vieraan pääoman määrä oli 11,1 milj. euroa (15,5 milj.euroa).

SEGMENTTIEN TULOS

Teollisuustuote-segmentin liikevaihto tammi-kesäkuussa pieneni 13,3 % vertailuajankohdasta ja oli 14,3 milj. euroa (16,2 milj. euroa). Liikevoitto oli 0,5 milj. euroa (1,7 milj.euroa) eli 3,5 % (10,5 %) liikevaihdosta.

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana konetoimitusten euromääräinen arvo pieneni 16 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vertailuvuoden 2024 ensimmäinen vuosipuolikas oli Elecsterillä poikkeuksellisen hyvä konetoimitusten osalta.

Myös pakkausmateriaalitoimitukset olivat edellistä vuotta matalammat. Pakkausmateriaalien osalta katemarginaalit ovat kehittyneet vuoden 2025 aikana edelleen suotuisasti.

Kuluttajatuote-segmentin liikevaihto kasvoi vertailuvuoteen verrattuna 6,5 % ja oli 2,4 milj. euroa (2,3 milj. euroa). Myös liiketulos parani edelliseen vuoteen verrattuna, mutta jäi vielä niukasti tappiolliseksi.

Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin

Liikevaihto (1000 €) 1-6/2025 1-6/2024 1-12/2024 Teollisuustuotteet 14.299 16.200 29.995 Kuluttajatuotteet 2.408 2.251 3.920 Segmenttien välinen Konserni yhteensä 16.707 18.451 33.915

Liikevoiton jakautuminen liiketoimintasegmenteittäin

Liikevoitto (1000 €) 1-6/2025 1-6/2024 1-12/2024 Teollisuustuotteet 506 1.588 1.990 Kuluttajatuotteet -11 -20 -430 Segmenttien välinen 7 20 Konserni yhteensä 495 1.575 1.580

Varallisuuden jakautuminen liiketoimintasegmenteittäin

Varallisuus (1000 €) 1-6/2025 1-6/2024 1-12/2024 Teollisuustuotteet 29.767 34.271 31.044 Kuluttajatuotteet 4.355 4.032 4.397 Segmenttien välinen -16 Kohdistamaton 6.276 10.679 6.162 Konserni yhteensä 40.398 48.966 41.603

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 24.4.2025. Yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset, mukaan lukien hallituksen valtuudet omien osakkeiden hankkimisesta sekä luovuttamisesta, on julkaistu 24.4.2025 päivätyssä pörssitiedotteessa.

INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 0,1 miljoonaa euroa (0,2 milj.euroa).

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilömäärä oli keskimäärin 209 (220), josta ulkomailla 86 (95). Katsauskauden lopussa konsernin henkilömäärä oli 206 (223).

OSAKKEET

Elecster Oyj:n osakepääoma 30.6.2025 oli 3.151.939,29 euroa ja osakkeiden lukumäärä 3.748.116. Osake on nimellisarvoton.

Emoyhtiö Elecster Oyj:llä on kaksi osakesarjaa, K-sarja ja A-sarja. A-osake noteerataan Nasdaq OMX Helsingin Pörssissä. Osakkeen ylin kurssi katsauskauden aikana oli 3,74 euroa ja alin 2,70 euroa. Katsauskauden päättyessä kurssi oli 2,98 euroa. Katsauskauden aikana A-osakkeiden vaihto oli 88.641 kpl (4,9 % A-osakkeiden määrästä).

Hallitus ei ole katsauskaudella käyttänyt valtuutustaan hankkia tai luovuttaa omia osakkeita. Yhtiöllä ei ole hallussaan yhtiön omia osakkeita.

Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuutuksia eikä valtuutusta vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeelle laskemiseen.

NÄKYMÄT JA LÄHIAJAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Euroopan Keskuspankin kesäkuussa 2025 julkaiseman talouskatsauksen riskiarviossa mainitaan, että riskit painottuvat edelleen odotettua hitaamman talouskasvun suuntaan. Maailmankaupan jännitteiden uusi lisääntyminen ja siihen liittyvät epävarmuustekijät voivat pienentää euroalueen kasvua heikentämällä vientiä ja vaimentamalla investointeja ja kulutusta. Rahoitusmarkkinoiden ilmapiirin heikkeneminen voi johtaa rahoitusolojen kiristymiseen ja riskien karttelun lisääntymiseen sekä vähentää yritysten halukkuutta investoida ja kotitalouksien halukkuutta kuluttaa. Venäjän oikeudeton sota Ukrainassa, Lähi-idän järkyttävä konflikti ja muut geopoliittiset jännitteet ovat edelleen merkittäviä epävarmuustekijöitä. Kauppapoliittisten ja geopoliittisten jännitteiden nopea ratkaiseminen voi sitä vastoin kohentaa ilmapiiriä ja piristää toimeliaisuutta. Myös puolustus- ja infrastruktuurimenojen uudet lisäykset sekä tuottavuutta parantavat uudistukset voivat vahvistaa kasvua. Euroalueen inflaationäkymät ovat tavanomaista epävarmemmat maailman kauppapoliittisen toimintaympäristön epävakauden vuoksi. Energian hintojen lasku ja euron vahvistuminen saattavat lisätä inflaation hidastumispainetta. Tämä kehitys voi vahvistua, jos korkeammat tuontitullit johtavat siihen, että euroalueen vientikysyntä heikkenee ja ylikapasiteettia omaavat maat ohjaavat vientinsä euroalueelle kiertoteitse. Kauppapoliittiset jännitteet saattavat lisätä epävakautta ja riskien karttelua rahoitusmarkkinoilla, mikä heikentäisi euroalueen sisäistä kysyntää ja siten myös hidastaisi inflaatiota. Maailman toimitusketjujen pirstoutuminen voi sen sijaan nopeuttaa inflaatiota nostamalla tuontihintoja ja lisäämällä euroalueen talouden kapasiteettirajoitteita. Myös puolustus- ja infrastruktuurimenojen kasvu voi nopeuttaa inflaatiota keskipitkällä aikavälillä. Sään ääri-ilmiöt ja ilmastokriisin laajeneminen voivat saada elintarvikkeiden hinnat odotettua suurempaan nousuun.

Meijerikoneiden osalta käynnissä olevien kaupallisten neuvotteluiden määrä ja laatu on varsin hyvällä tasolla, mutta niiden loppuunsaattaminen nykyisessä, hyvin epävakaassa toimintaympäristössä on ollut alkuvuonna vaikeaa. Uskomme, että Yhdysvaltojen tullitariffi-linjan selkiintyessä tulee tilauskantamme ja konetoimitusten määrä kehittymään suotuisasti jälkimmäisellä vuosipuolella.

Pakkausmateriaalien toimitusvolyymien arvioimme myös kehittyvän positiivisesti toisella vuosineljänneksennellä alkaneen tilauskantakertymän positiivisen kasvun myötä.

Elecsterin toiminnassa maailmantalouden epävarmuuden tuomien riskien lisäksi erityisesti Venäjän toimintoihin liittyy merkittäviä riskejä. Venäjää vastaan asetettujen sanktioiden lisäksi epävarmuutta synnyttää poliittiset riskit, joista suurimpana huolenaiheena on Venäjän mahdolliset vastatoimenpiteet ns. ” ei-ystävällisistä ” valtioista peräisin olevia yrityksiä kohtaan. On mahdollista, että Venäjän hallinto säätää lakeja tai ryhtyy muihin toimenpiteisiin, joilla pyritään vaikeuttamaan länsimaisten yritysten toimintaa Venäjällä. Jos Venäjän hallinto pyrkisi vaikeuttamaan länsimaisten yritysten toimintaa Venäjällä, olisi mahdollisella muutoksella merkittäviä vaikutuksia Elecsterin toimintaan ja taloudelliseen asemaan. Toistaiseksi toimenpiteet ovat kuitenkin tähdänneet siihen, että yritykset jatkaisivat toimintaansa. Vetäytymistä Venäjältä on vaikeutettu tuntuvasti.

Prosessit ovat pitkiä ja asiaa koskevaa lainsäädäntöä uudistetaan jatkuvasti. 25.4.2023 voimaansaatettu asetus ” Decree No 302 ” mahdollistaa Venäjän valtion omaisuudenhoitoviraston Rosimushchestvon siirtää väliaikaisesti osakkeet hallintaansa ja vaihtaa yrityksen paikallinen johto. Kyseisen asetuksen varjolla on toteutettu joitakin vetäytymisilmoituksen antaneiden Venäjän kannalta kriittisillä sektoreilla toimivien yrityksien haltuunottoja.

Vetäytyminen Venäjän toiminnoista olisi myös Elecsterin osalta aikaavievä ja vaikea prosessi. Aiemmin ilmoitetun mukaisesti Elecster-konserni toistaiseksi jatkaa Venäjän toimintojaan ja seuraa tilanteen kehittymistä.



Taloudellinen ohjeistus (ennallaan)

Konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja osakekohtaisen tuloksen paranevan edelliseen vuoteen verrattuna.

KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS

Tuhatta euroa 4-6/2025 4-6/2024 1-6/2025 1-6/2024 1-12/2024 LIIKEVAIHTO 8.988 10.241 16.707 18.451 33.915 Valmiiden ja keskeneräisten varastojen muutos -306 -1.172 -455 -837 -938 Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot 32 144 70 283 375 Materiaalit ja palvelut -3.991 -3.746 -7.824 -7.821 -15.557 Henkilöstökulut -2.296 -2.167 -4.464 -4.222 -8.068 Poistot ja arvonalentumiset -268 -293 -526 -660 -1.230 Liiketoiminnan muut kulut -1.621 -2.028 -3.013 -3.619 -6.917 LIIKEVOITTO 539 979 495 1.575 1.580 Rahoitustuotot ja –kulut -411 -214 -951 123 -693 TULOS ENNEN VEROJA 128 765 -457 1.697 888 Tuloverot -52 -58 26 -364 -630 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO, yhteensä 76 707 -431 1.333 258 TILIKAUDEN TULOKSEN JAKAUTUMINEN Emoyhtiön osakkeenomistajille 76 707 -431 1.333 258 Määräysvallattomille omistajille Tulos/osake, yhteensä 0,02 0,19 -0,12 0,36 0,07

LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS

Tuhatta euroa 4-6/25 4-6/24 1-6/25 1-6/24 12/24 TILIKAUDEN TULOS 76 707 -431 1.333 258 MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT: Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot -258 742 1.246 695 -1.140 TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -182 1.449 815 2.027 -882 TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN Emoyhtiön osakkeenomistajille -182 1.448 813 2.027 -881 Määräysvallattomille omistajille 1 2 1 -1

KONSERNITASE, IFRS

Tuhatta euroa 30.6.2025 30.6.2024 31.12.2024 VASTAAVAA PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 313 372 337 Aineelliset hyödykkeet 8.151 9.177 8.249 Muut osakkeet ja osuudet 77 77 77 Pitkäaikaiset saamiset 499 654 605 Laskennalliset verosaamiset 680 501 486 Pitkäaikaiset varat yhteensä 9.721 10.781 9.754 LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus 17.187 19.215 18.020 Myyntisaamiset ja muut saamiset 7.894 9.329 8.154 Tuloverosaaminen 317 307 176 Rahavarat 5.279 9.335 5.500 Lyhytaikaiset varat yhteensä 30.677 38.186 31.849 VASTAAVAA 40.398 48.966 41.603 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 3.152 3.152 3.152 Ylikurssirahasto 4.239 4.239 4.239 Muut rahastot 86 93 94 Muuntoerot -114 318 541 Kertyneet voittovarat 16.163 17.880 14.688 Määräysvallattomat omistajat 11 10 9 Oma pääoma yhteensä 23.537 25.693 22.723 VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka 536 389 441 Pitkäaikainen vieras pääoma 4.977 7.966 5.918 Lyhytaikainen vieras pääoma 11.347 14.918 12.522 VASTATTAVAA 40.398 48.966 41.603

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Tuhatta euroa 1-6/2025 1-6/2024 1-12/2024 Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden voitto -431 1.333 258 Oikaisut tilikauden tulokseen 1618 320 2.061 Käyttöpääoman muutos -197 506 916 Maksetut korot ja muut rahoituserät -443 -461 -1.869 Saadut korot ja osingot 16 138 200 Maksetut verot -366 -486 -560 Liiketoiminnan rahavirta 197 1.350 1.006 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -56 -150 -191 Käyttöomaisuuden myynti 2 37 40 Pitkäaikaisten saamisten muutos 4 4 Investointien rahavirta yhteensä -54 -110 -147 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen muutos -301 -2.971 -5.219 Lyhytaikaisten lainojen muutos -1.315 -30 -614 Maksetut osingot -151 -207 Rahoituksen rahavirta -1.616 -3.152 -6.040 Rahavarojen muutos -1.473 -1.912 -5.181 Rahavarat kauden alussa 5.500 10.829 10.830 Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus 1.252 418 -149 Rahavarat kauden lopussa 5.279 9.335 5.500

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

a. Osakepääoma

b. Ylikurssirahasto

c. Muut rahastot

d. Muuntoerot

e. Voittovarat

f. Yhteensä

g. Vähemmistöosuus

h. Yhteensä

Tuhatta euroa a. b. c. d. e. f. g. h. OMA PÄÄOMA 1.1.2025 3.152 4.239 94 541 14.688 22.714 9 22.723 Osingonjako Laaja tulos -8 -655 1.476 813 2 815 Muut muutokset -1 -1



OMA PÄÄOMA

30.6.2025 3.152 4.239 86 -114 16.163 23.526 11 23.537





Tuhatta euroa a. b. c. d. e. f. g. h. OMA PÄÄOMA 1.1.2024 3.152 4.239 92 261 16.098 23.841 10 23.851 Osingonjako -187 -187 -187 Laaja tulos 1 -131 1.968 1.838 1 1.839 Muut muutokset 189 1 190 190 OMA PÄÄOMA

30.6.2024 3.152 4.239 93 318 17.880 25.682 11 25.693

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

Tuhatta euroa 30.6.2025 30.6.2024 31.12.2024 Omasta puolesta annetut vakuudet Kiinteistökiinnitykset 3.703 3.703 3.703 Yrityskiinnitykset 11.301 11.301 11.301

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

Tuhatta euroa 1-6/2025 1-6/2024 1-12/2024 Liikevaihto 16.707 18.451 33.915 Liikevaihdon kasvu, % -9,5 5,2 -0,6 Liikevoitto 495 1.575 1.580 % liikevaihdosta 3,0 8,5 4,7 Tulos ennen veroja -457 1.697 888 % liikevaihdosta -2,7 9.2 2,6 Tilikauden tulos (emoyhtiön osakkeenomistajille) -431 1.333 258 % liikevaihdosta -2,6 7,2 0,8 Oman pääoman tuotto, % -3,7 10,8 1,1 Sijoitetun pääoman tuotto, % 2,2 11,5 4,1 Korollinen vieras pääoma 11.091 15.520 12.743 Rahavarat 5.279 9.335 5.500 Nettovelkaantumisaste, % 24,7 24,1 31,9 Omavaraisuusaste, % 59,5 54,7 56,1 Taseen loppusumma 40.398 48.966 41.603 Bruttoinvestoinnit 56 156 243 Tilauskanta 6.738 7.429 8.734 Tulos/osake, euroa -0,12 0,36 0,07 Oma Pääoma/osake, euroa 6,28 6,85 6,06 Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä 3.748.116 3.748.116 3.748.116 Konsernin vastuusitoumukset 15.004 15.004 15.004

LUKUJA NELJÄNNESVUOSITTAIN

Tuhatta euroa Q2/25 Q1/25 Q4/24 Q3/24 Q2/24 Q1/24 Liikevaihto 8.988 7.719 8.031 7.433 10.241 8.210 Liikevoitto 539 -44 -514 527 979 596 Liikevoitto, % 6,0 -0,6 -6,4 7,0 9,6 7,3 Kauden tulos 76 -507 -1.182 514 707 626 Tulos/osake, euroa 0,02 -0,14 -0,32 0,03 0,19 0,17

Puolivuosikatsaus on laadittu noudattaen IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita. Katsauksen laadintaperiaatteet sekä tunnuslukujen laskentaperiaatteet ovat yhtenevät vuoden 2024 tilinpäätöksen kanssa. Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät vuosikertomuksen 2024 sivulta 46.

Esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Kaikki tässä pörssitiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja kehittymisestä. Tästä syystä tulokset voivat erota merkittävästi johtuen muutoksista taloudessa, kilpailuolosuhteissa, markkinoilla tai lainsäädännössä.

Kaikki taulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summat saattavat poiketa esitetystä loppusummasta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1.1. – 30.9.2025 julkaistaan 7.11.2025.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Arto Kinnunen, puh. 0400 191 980

ELECSTER OYJ

Hallitus

