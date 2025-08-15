15. august 2025

Meddelelse nr. 19

BioPortos delårsresultat for andet kvartal 2025 - Fortsat fremdrift med fuld eksekvering af strategiske mål og stærk NGAL-salgsvækst.

København, Danmark, 15. august 2025 (GLOBE NEWSWIRE) – BioPorto A/S ("BioPorto" eller "Selskabet") (CPH:BIOPOR) offentliggjorde i dag delårsregnskab for andet kvartal 2025 og en forretningsopdatering.

Fortsat fremdrift på vigtige strategiske milepæle i 2. kvartal 2025

Fuld realisering af de fastsatte mål, der er defineret i den strategiske plan fra februar 2024.

I 2. kvartal blev en væsentlig milepæl nået med den første købsordre på ProNephro TM AKI (NGAL) til det amerikanske marked, hvilket markerede det første skridt i den kommercielle lancering.

AKI (NGAL) til det amerikanske marked, hvilket markerede det første skridt i den kommercielle lancering. Indrulleringen af patienter til det kliniske cut-off-studie for ProNephro AKI (NGAL) til voksenbrug i USA skrider frem som planlagt og er ved at nå den sidste fase. Vi fastholder vores mål om at indsende ansøgningen til FDA inden udgangen af 2026.

Stærk NGAL-salgsvækst på 39% sammenlignet med andet kvartal 2024.

Ny bestyrelse med indtrædelse af Jens Due Olsen som bestyrelsesformand, og Carsten Buhl blev udnævnt til administrerende direktør med tiltrædelse 1. september for at lede virksomhedens næste fase.

Den 15. april 2025 gennemførte selskabet en finansieringsrunde på 25.000.000 nye aktier i en direkte emission til markedskurs med et bruttoprovenu på 33,5 mio. kr. Finansieringsrunden blev mødt med stærk opbakning fra eksisterende aktionærer.

Peter Mørch Eriksen, BioPortos administrerende direktør, udtaler:

"Andet kvartal 2025 udgjorde et vigtigt kapitel for BioPorto, hvor den første amerikanske ordre på ProNephro AKI (NGAL) markerede begyndelsen på den kommercielle rejse og etablerede fundamentet for den kommercielle platform, der skal understøtte bred markedsadoption af ProNephro AKI gennem strategiske partnerskaber.

Vi ser positivt på det stærke markedsmomentum i USA og fremgangen i de kliniske studier frem mod FDA-indsendelsen ved udgangen af 2026. Med en klart defineret strategi og nyt lederskab er vi godt positioneret til næste fase af vores vækstrejse."

Finansielle højdepunkter for andet kvartal 2025

Den samlede omsætning i andet kvartal 2025 udgjorde 10,6 mio. kr., hvilket er en stigning på 15% i forhold til samme periode sidste år. Væksten var drevet af et stigende NGAL-salg i både USA og resten af verden (ROW).

NGAL-salget steg med 39% sammenlignet med andet kvartal 2024, drevet af en stigning på 23% i USA og en betydelig vækst på 71% i ROW, primært på grund af en bulkordre.

Det justerede EBITDA-tab i andet kvartal 2025 udgjorde 18,4 mio. kr. mod 16,2 mio. kr. i andet kvartal sidste år. Stigningen er primært drevet af højere omkostninger forbundet med det kliniske studie for voksne.

Pr. 30. juni 2025 udgjorde selskabets likvide beholdning 47,8 mio. kr. sammenlignet med 103,9 mio. kr. i samme periode sidste år.

For første halvår 2025 udgjorde den samlede omsætning 18,3 mio. kr., hvilket svarer til et fald på 2% i forhold til samme periode sidste år, primært drevet af lavere salg af antistoffer som følge af timing i ordrer. NGAL-salget steg 5% sammenlignet med første halvår 2024, drevet af en 22% stigning i NGAL-salget i USA. Det justerede EBITDA-tab for første halvår 2025 udgjorde 46,5 mio. kr. mod 31,5 mio. kr. i samme periode sidste år.

Forventninger til regnskabsåret 2025

Baseret på resultaterne for første halvår 2025 og bedre synlighed for resten af 2025 indsnævrer vi forventningerne til hele året 2025.

Den samlede omsætning forventes at blive i intervallet 45-50 mio. kr. (tidligere 45-60 mio. kr.). Salget for resten af 2025 forventes stadig at være back-end loadet.

Det justerede EBITDA-tab forventes at blive i intervallet 75-80 mio. kr. (tidligere 75-85 mio. kr.).

DKK million 2 kvt. 2025 2. kvt. 2024 Ændring 1. halvår 2025 1. halvår 2024 Ændring Forventning til 2025 Tidligere forventning Omsætning 10.6 9.2 15% 18.3 18.7 -2% 45-50 45-60 Justeret EBITDA-tab 18.4 16.2 14% 46.5 31.5 48% 75-80 75-85

For investorforespørgsler, kontakt venligst

Hanne S. Foss, Head of Investor Relations, BioPorto A/S, investor@bioporto.com, C: +45 26368918

About BioPorto

BioPorto er en in-vitro diagnostisk virksomhed, der udvikler nyre biomarkerer, der hjælper med at redde patienters liv og forbedre deres livskvalitet – værktøjer designet til at hjælpe klinikere med at forbedre patientbehandlingen. Selskabet anvender sin ekspertise inden for antistoffer og assays til at udvikle en pipeline af nye tests til sygdomme med store, uadresserede medicinske behov, hvor testene kan bidrage til at forbedre behandlingen og sikre større økonomisk effektivitet for patienter, hospitaler og sundhedssystemer. BioPortos førende produkt er baseret på NGAL biomarkøren og er udviklet med fokus på tidlig identifikation og vurdering af akut nyreskade. Akut nyreskade er en ofte forekommende sygdom, som kan have betydelige konsekvenser, herunder alvorlig sygdom og høj dødelighed, hvis den ikke identificeres og behandles tidligt. Ved at måle NGAL kan læger identificere patienter med potentiel risiko for akut nyresvigt hurtigere end med den nuværende standardmetode, hvilket muliggør tidligere intervention og skræddersyede behandlingsstrategier for patienterne.

Virksomheden markedsfører NGAL-tests under relevante registreringer, herunder CE-mærkning i flere lande samt FDA-godkendte ProNephro AKITM (NGAL) i USA.

BioPorto har kontorer i København (Danmark) og i Boston, MA (USA). Selskabets aktier er noteret på NASDAQ Copenhagen. For yderligere information besøg venligst www.bioporto.com.

Forward looking statement disclaimer

Visse udsagn i denne meddelelse er ikke historiske fakta og kan være fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn om hensigten, overbevisningen eller de nuværende forventninger med hensyn til virksomhedens forventninger, hensigter og prognoser vedrørende dens fremtidige resultater, herunder virksomhedens forventninger til 2025; valutakursudsving; forventede begivenheder eller tendenser og andre forhold, der ikke er historiske kendsgerninger, herunder med hensyn til implementering af fremstillings- og kvalitetssystemer, kommercialisering af NGAL-test og udvikling af fremtidige produkter og nye indikationer; betænkeligheder, der kan opstå som følge af yderligere data, analyser eller resultater opnået under kliniske forsøg og virksomhedens evne til med succes at markedsføre både nye og eksisterende produkter. Disse fremadrettede udsagn, som kan bruge ord som "sigte", "forudse", "tro", "have til hensigt", "estimere", "forvente" og ord med lignende betydning, omfatter alle forhold, der ikke er historiske fakta. Disse fremadrettede udsagn indebærer risici og usikkerheder, der kan medføre, at de faktiske driftsresultater, den finansielle situation, likviditeten, udbyttepolitikken og udviklingen i den branche, hvor virksomhedens virksomhed operer, afviger væsentligt fra det indtryk, der skabes af de fremadrettede udsagn. Disse udsagn er ikke garantier for fremtidige resultater og er underlagt kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre faktorer, der kan medføre, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra dem, der er udtrykt eller underforstået i sådanne fremadrettede udsagn. Taget disse risici og usikkerheder i betragtning bør potentielle investorer ikke kun lægge vægt på fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn gælder kun for datoen for sådanne udsagn, og medmindre det kræves af gældende lovgivning, påtager Selskabet sig ingen forpligtelse til at opdatere eller revidere fremadrettede udsagn offentligt, uanset om det er som følge af nye oplysninger, fremtidige begivenheder eller andet. Faktorer, der kan påvirke BioPortos succes, er mere udførligt beskrevet i BioPortos periodiske regnskabsindberetninger, herunder årsrapporten for 2024, særligt under overskriften "Risikofaktorer".

