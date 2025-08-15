La EAACI lanza campaña mundial de concienciación sobre la alergia a los antibióticos en el Congreso de la EAACI 2025 (EAACI Congress 2025)

ZÚRICH, Aug. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La EAACI lanzó la campaña de concienciación sobre la alergia a los antibióticos en el marco de su congreso de 2025 celebrado en Glasgow. La iniciativa da comienzo a un esfuerzo mundial por responder al etiquetado erróneo y su relación con la resistencia a los antimicrobianos (RAM).

Llamado mundial a la acción

El etiquetado erróneo de alergia a los antibióticos afecta a millones de personas en todo el mundo. Las etiquetas inexactas conllevan a evitar el uso de tratamientos de primera línea y al abuso de antibióticos de segunda línea, lo que incrementa la RAM. La EAACI exhorta a todas las partes implicadas a promover la precisión en el diagnóstico y el uso responsable de antibióticos.

“Estamos iniciando un movimiento, no un momento”, expresó María Torres, presidenta de la EAACI. “Son demasiadas las vidas que se ven afectadas por las etiquetas de alergia no verificadas que limitan las opciones de tratamiento y empeoran los resultados de salud. Esta campaña genera un impulso para corregir etiquetas, mejorar la seguridad y preservar los antibióticos para las futuras generaciones. La corrección de etiquetas significa salvar vidas, ahora y en el futuro”.

Objetivos de la campaña:

Elevar la conciencia acerca de los peligros de las etiquetas erróneas de alergias a antibióticos

Empoderar a pacientes y profesionales de la salud con herramientas y capacitación

Promover protocolos de evaluación de alergias basados en evidencia

Promover la prescripción razonable de antibióticos para proteger la eficacia a largo plazo

Derribar las barreras

Muchos pacientes llevan etiquetas de alergias que están desactualizadas, sin verificar o han sido proporcionadas por ellos mismos, lo que reduce las opciones de tratamiento e incrementa los riesgos. La campaña aborda estos problemas a través de la educación, la capacitación y la sensibilización.

Recursos para impulsar el cambio

Uno de los elementos centrales de la campaña es un corto video educativo en el que se explica la alergia a los antibióticos y la importancia de las etiquetas correctas. El kit promocional 2025 ofrece herramientas para amplificar la campaña en todas las plataformas.

Únase al movimiento

Lanzada con el lema “Correct Labels, Better Lives” (Etiquetas correctas, vidas mejores), la campaña invita a profesionales, educadores, instituciones y personas en general a unirse a la iniciativa mundial de concienciación. Juntos, podemos proteger la efectividad de los antibióticos.

Explore la campaña y descargue recursos en: https://eaaci.org/eaaci-antibiotic-allergy-awareness-campaign/

Acerca de EAACI

La Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica (The European Academy of Allergy and Clinical Immunology, EAACI) es la mayor asociación profesional europea en este campo y está comprometida con el avance de la investigación y la atención a los afectados por enfermedades alérgicas.

Obtenga más información en: https://eaaci.org

Contacto: communications@eaaci.org | +41 44 205 55 33

La foto que acompaña este anuncio está disponible en http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f2d7cd4b-652b-4207-9c07-315528446450